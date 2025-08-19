Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế 4 đối tượng có hành vi chống lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Thông tin ban đấu cho biết, 4 đối tượng trên được xác định gồm: Nguyễn Tiến D. (SN 1995, trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Q. (SN 1995), Cao Văn T. (SN 2001) và Nguyễn Văn T. (SN 1998), cùng trú tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường xe ôtô do đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy điều khiển, tông xe máy của công an. Ảnh: CACC

Trước đó, nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy tại thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc nên Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng đến hiện trường và tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô biển số 49A-567.91.

Khi bị phát hiện lực lượng chức năng, 4 đối tượng cố thủ bên trong xe ô tô này, đồng thời đóng cửa xe ô tô lại.

Tổ công tác đã thuyết phục để đối tượng ra khỏi xe nhưng bất thành. Tổ công tác còn phát hiện đối tượng có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ nên lập tức tiến hành phá cửa xe ô tô để ngăn chặn và khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà nổ máy, tăng ga bỏ chạy, tông vào 4 xe máy của cán bộ chiến sĩ, trong đó có 1 xe máy công vụ.

Trước sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng, lực lượng Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng lái xe là Nguyễn Ngọc Q.(SN 1995) cùng 3 đối tượng liên quan.

Công an đã phối hợp cùng Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 12-Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và đấu tranh làm rõ các hành vi để xử lý theo quy định.

