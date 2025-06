Công an TP. Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam bàn công tác sáp nhập

Ngày 4/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc triển khai các nội dung trọng tâm phục vụ sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an TP. Đà Nẵng. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng của Công an 2 địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an 2 địa phương thảo luận thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại Công an TP.Đà Nẵng theo mô hình mới sau sáp nhập.

Công an TP. Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam bàn công tác sáp nhập. Ảnh: CACC

Việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được thực hiện căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành không bị gián đoạn, các nội dung công tác được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo sẽ là đầu mối xây dựng phương án tổ chức lại các phòng, ban chức năng, rà soát cán bộ, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác; xây dựng phương án bố trí nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ sau sáp nhập và đảm bảo duy trì ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới.

Việc tổ chức Công an theo đơn vị hành chính mới là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Liên quan đến công tác nhân sự của Công an TP. Đà Nẵng như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 28/4 vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức thực hiện trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng sẽ nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2025, Bộ Công an giao thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phụ trách Công an TP. Đà Nẵng trong khi chờ có quyết định công tác cán bộ mới đối với vị trí Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Vào ngày 30/5 vừa qua, Ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách Công an TP. Đà Nẵng.