Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho 2 Đại tá Công an Đà Nẵng nghỉ công tác

Chiều 30/5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6/2025 đối với Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng gồm Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng đã trao Quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Đại Đồng gửi lời chúc mừng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng trong suốt quá trình hơn 40 năm công tác trong lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng khẳng định, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của người Đảng viên Cộng sản, người cán bộ Công an cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân.



Đại tá Nguyễn Đại Đồng (ngoài cùng bên phải) và Đại tá Nguyễn Văn Tăng (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng 2 Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nghỉ công tác. Ảnh: CACC

“Dù còn thời gian công tác, tuy nhiên trước yêu cầu của tình hình thực tiễn, các đồng chí đã thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người Đảng viên, tình nguyện nghỉ trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ công tác sắp xếp của tổ chức”, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Đồng thời ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, đối với Công an thành phố nói riêng.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ mong muốn, dù được nghỉ công tác về với đời thường, nhưng với trách nhiệm, kinh nghiệm, tình cảm của bản thân, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng vẫn sẽ luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an thành phố, thường xuyên quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến để lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phát huy truyền thống đã đạt được và ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành Công an và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng xúc động bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các thế hệ đồng chí, đồng đội đã luôn hỗ trợ, đồng hành trong suốt quá trình công tác, giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.