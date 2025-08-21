



Ca sĩ Chi Dân thời điểm bị công an bắt, khởi tố. Ảnh: CACC

Ngày 21/8, Công an TP.HCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, anh trai Chi Dân) và Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi). Ngoài ra, 29 người khác cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh liên quan đến ma túy.

Theo kết luận điều tra, vụ án bắt nguồn từ việc công an kiểm tra một khách sạn ở huyện Bình Chánh (cũ) vào tối 6/11/2024 và phát hiện Võ Thị Kim Tuyến tàng trữ 238 gram ma túy. Từ lời khai của Tuyến, cơ quan công an đã mở rộng điều tra và bắt quả tang một nhóm người sử dụng ma túy tại một phòng trọ ở quận Tân Bình (cũ), trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Tại cơ quan công an, Chi Dân khai nhận đã cùng anh trai đến phòng trọ của một người bạn. Tại đây, nam ca sĩ rủ cả nhóm sử dụng ma túy. Một người trong nhóm đã đặt mua ma túy tổng hợp và 3 viên thuốc lắc để sử dụng chung.

Chi Dân còn tiếp tục rủ cả nhóm dùng ma túy dạng nước ("nước vui"), và Nguyễn Trung Tín đã đặt mua 2 gói với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Chi Dân trực tiếp lấy nồi vào bếp, pha "nước vui" với nước tăng lực và nước lọc, rồi cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống. Cuộc "vui" kéo dài đến 9 giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

Trong vụ án này, anh em ca sĩ Chi Dân phải chịu trách nhiệm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Võ Thị Kim Tuyến bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng lớn, lên đến 1,6 kg.