Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Meo, Ly Meo), bị can trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ Tam Giác Vàng. Ly bị truy nã về tội danh "Không tố giác tội phạm".



Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Meo, Ly Meo), bị can trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ Tam Giác Vàng, bị Công an TP.HCM truy nã toàn quốc. Ảnh: CA

Theo điều tra, Ly có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do nhiều đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu. Đường dây này đã vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Tam Giác Vàng qua Campuchia rồi đưa về TP.HCM và các tỉnh, thành khác để tiêu thụ.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố hàng chục bị can liên quan. Tang vật thu giữ gồm 23kg ma túy các loại, ba khẩu súng, một quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Lê Phạm Hiểu Ly bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 17/6. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải ban hành lệnh truy nã vào ngày 7/8. Mới nhất là ngày 15/9.

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Phòng PC01, Công an TP.HCM theo số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.

Bất cứ ai chứa chấp hoặc bao che cho đối tượng đang bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.