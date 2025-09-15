Chủ đề nóng

Công an TP.HCM truy nã nữ bị can liên quan đường dây ma túy "khủng" từ Tam Giác Vàng

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 15/09/2025 18:11 GMT+7
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Meo, Ly Meo), bị can trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ Tam Giác Vàng. Ly bị truy nã về tội danh "Không tố giác tội phạm".
Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Meo, Ly Meo), bị can trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ Tam Giác Vàng. Ly bị truy nã về tội danh "Không tố giác tội phạm".

Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi Meo, Ly Meo), bị can trong chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng từ Tam Giác Vàng, bị Công an TP.HCM truy nã toàn quốc. Ảnh: CA

Theo điều tra, Ly có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do nhiều đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu. Đường dây này đã vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Tam Giác Vàng qua Campuchia rồi đưa về TP.HCM và các tỉnh, thành khác để tiêu thụ.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố hàng chục bị can liên quan. Tang vật thu giữ gồm 23kg ma túy các loại, ba khẩu súng, một quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Lê Phạm Hiểu Ly bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 17/6. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải ban hành lệnh truy nã vào ngày 7/8. Mới nhất là ngày 15/9.

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Phòng PC01, Công an TP.HCM theo số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.

Bất cứ ai chứa chấp hoặc bao che cho đối tượng đang bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Xôn xao clip tài xế ô tô hành hung người đàn ông tại ngã tư ở TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Triệu tập đối tượng dùng cây sắt đánh thủng mũ bảo hiểm người đàn ông đang trên đường đi giao mèo cảnh

Cựu sao U23 Việt Nam: Ít thi đấu, vẫn có 2 lần vô địch V.League
Tuy rất ít khi có cơ hội ra sân thi đấu nhưng cựu thủ môn U23 Việt Nam Trần Liêm Điều vẫn có 2 lần vô địch V.League trong màu áo Thép xanh Nam Định.

Loài cá nuôi dày đặc ở Việt Nam, thịt trắng, hợp với wasabi, nước tương vào chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng Nhật Bản
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cá tra Việt Nam (pangasius) vừa chính thức được đưa vào thực đơn của chuỗi nhà hàng Kura Sushi – một trong những thương hiệu sushi nổi tiếng và phổ biến nhất tại Nhật Bản.

Ngưng thở khi ngủ: “kẻ thù âm thầm” làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ và suy giảm trí nhớ
Ước tính có khoảng 39 triệu người Mỹ đang mắc chứng ngưng thở khi ngủ, một rối loạn tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng thực tế lại để lại nhiều hệ lụy nặng nề.

Thả 2 con vật dày đặc trong ao, sau một năm bắt con to đem bán, 5 ông cựu chiến binh ở Cần Thơ bỏ túi 225 triệu đồng
Nhiều năm qua, ông Trương Thái Long, cựu chiến binh ở ấp Láng Hầm A, xã Thạnh Xuân (Cần Thơ) mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi ếch kết hợp cá thát lát. Mô hình này không chỉ giúp gia đình ông có thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng đi hiệu quả để nhiều nông dân cùng nghiên cứu, học tập, làm giàu ngay tại quê nhà.

De Heus ký kết hợp tác triển khai Dự án nuôi tôm tuần hoàn quy mô 1.000ha tại Cà Mau
Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công ty TNHH De Heus Việt Nam và các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học (công nghệ RAS-IMTA), với quy mô dự án lên tới 1.000ha.

Tin chiều 15/9: Vợ chồng Nguyễn Xuân Son nhận 2 món quà đặc biệt
Vợ chồng Nguyễn Xuân Son nhận 2 món quà đặc biệt; Samuel Umtiti giải nghệ ở tuổi 31; ĐT futsal Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàng Châu, sẵn sàng cho Vòng loại futsal châu Á 2026; Roy Keane và Micah Richards nghi ngờ năng lực của HLV Ruben Amorim; Em gái Văn Toàn công khai “kêu gào”, muốn “gả gấp” anh trai.

Gia Lai: Nhiều điểm nghẽn đầu tư được tháo gỡ, khơi thông tại kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày 15/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới phải phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy
Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng bộ và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam theo mô hình mới.

Nga tố UAV xâm nhập Romania khiến NATO náo động là hành động khiêu khích của Kiev
Nga hôm nay tuyên bố vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Romania là một “hành động khiêu khích” của Ukraine, sau khi Bộ Ngoại giao Romania triệu tập Đại sứ Nga tại Bucharest liên quan đến sự cố này.

VCCA tổ chức triển lãm “Hồi Cố Vọng Lai” tôn vinh 3 hoạ sĩ gạo cội, tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam giai đoạn đổi mới
Từ ngày 13/09/2025 đến ngày 26/10/2025, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) hân hạnh giới thiệu triển lãm “HỒI CỐ VỌNG LAI / RETROSPECTIVE OF VISION” với 100 tác phẩm hội họa của ba họa sĩ gạo cội: Lý Trực Sơn, Ca Lê Thắng và Đào Minh Tri.

V-Green hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc
Ngày 15/09/2025, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Theo thoả thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

Tổ chức 10 cuộc thanh tra đột xuất trong tháng 8, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng
Trong tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh tổ chức 12 cuộc thanh tra, trong đó, 2 cuộc theo kế hoạch định kỳ, ban hành 2 kết luận.

Chuyển hoa thành tiền, ngành giáo dục TP.HCM góp 17 tỷ đồng hỗ trợ cho vùng bão lũ
Thay vì nhận lẵng hoa khai giảng, ngành giáo dục TP.HCM đã phát động quyên góp, thu về hơn 17 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ

Cháy tầng 5 ngôi nhà ở phường An Nhơn, cả hẻm nhỏ náo loạn
Lửa bùng lên từ ngôi nhà 5 tầng ở hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn, 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường kịp dập tắt, cả hẻm nhỏ náo loạn

iPhone 17 Pro Max ra mắt: Siêu phẩm tái định nghĩa nhiếp ảnh di động và hiệu năng đỉnh cao
Sự kiện được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức khép lại, trình làng thế hệ iPhone mới nhất với những cải tiến ngoạn mục, đặc biệt là siêu phẩm iPhone 17 Pro Max. Đây không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một cú nhảy vọt toàn diện về thiết kế, hiệu năng và đặc biệt là khả năng nhiếp ảnh, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường công nghệ toàn cầu.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: Sẵn sàng 'cầm tay chỉ việc' để cán bộ làm được việc
Vấn đề cán bộ sau sáp nhập đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặc biệt quan tâm. Ông Quang đã chỉ ra những hạn chế về năng lực cán bộ, sau 2,5 tháng chính quyền TP.HCM mới vận hành.

Trụ trì Thích Vĩnh Tín – Từ sự trỗi dậy của Thiếu Lâm Tự đến vướng vào nghiệp chướng
Thiếu Lâm Tự, tọa lạc dưới chân núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một ngôi chùa được công nhận trên toàn thế giới, đồng nghĩa với Thiền tông và võ thuật Thiếu Lâm. Được Hiếu Văn Đế xây dựng vào năm 495 SCN dưới thời Bắc Ngụy cho nhà sư Ấn Độ Batuo, chùa đã phát triển thành một di tích văn hóa và tâm linh. Bài viết này giới thiệu khái quát lịch sử của ngôi chùa, sự lãnh đạo của trụ trì Thích Vĩnh Tín và những tranh cãi xung quanh thời gian trụ trì của ông, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây.

2 bị cáo phạm tội giết người khi mâu thuẫn tại quầy tính tiền hát karaoke, lãnh án
Hai nhóm thanh niên ra quầy để tính tiền hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, hai bên lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.

Trần Gia Bảo và 2 khoảnh khắc trùng lặp đến kỳ lạ
Trần Gia Bảo là tài năng trẻ của HAGL và cầu thủ này đã tạo ấn tượng đáng kể với 2 tình huống ghi bàn khiến người hâm mộ chú ý.

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Xuất khẩu cá tra vượt thách thức thương mại, Nam Việt, Vĩnh Hoàn và IDI đua nhau lập đỉnh lợi nhuận
Số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam tháng 8/2025 vẫn tiếp tục tăng trưởng, với 200 triệu USD, tăng 5% so với tháng 8/2024. Lũy kế XK cá tra 8 tháng đầu năm nay sang các thị trường đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng trưởng dương 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉnh lộ 433 chi chít ổ voi, ổ gà – Nỗi ám ảnh sạt lở mùa mưa ở xã Cao Sơn (Phú Thọ)
Xuống cấp nghiêm trọng với dày đặc ổ gà, ổ voi và nhiều điểm sạt lở, tỉnh lộ 433 đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi lần đi qua. Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ), đặc biệt vào mùa mưa bão càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa tính mạng người dân.

Quân đội Ukraine bị sập Starlink trên toàn bộ chiến tuyến
Starlink – dịch vụ internet vệ tinh do Elon Musk sở hữu – gặp sự cố ngừng hoạt động toàn cầu vào ngày 15/9. Dịch vụ này đã trở nên thiết yếu đối với các bệnh viện, trường học và các đơn vị quân sự tiền tuyến khắp Ukraine.

Nữ sinh được chọn giữa 8.800 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân để phát biểu: Từng là thủ khoa, đạt 30/30 điểm đại học
Em Trần Ngọc Tú Anh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Ninh Bình chính thức trở thành tân sinh viên Khóa 67 ngành Thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Á hậu có bằng Thạc sĩ xinh đẹp và Căn hộ sang trọng tại Hà Nội
Thụy Vân - Á hậu và BTV VTV với cuộc sống sang trọng. Khám phá căn hộ cao cấp tại Hà Nội và niềm đam mê hoa của cô ấy.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ hơn thịt lợn, ít chất béo, giàu protein, hầm kiểu này ngon cực phẩm
Mùa thu, bạn nên ăn loại thịt bổ dưỡng này để chuẩn bị năng lượng, nâng cao sức đề kháng để chống lại các vi khuẩn, virus khi trời trở lạnh.

Họ thù hận đến không thể hiểu nổi - Tổng thống Trump nói sẽ ra tay nối lại đàm phán giữa ông Putin và Zelensky
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin do mối thù địch cá nhân sâu sắc giữa họ

Trồng lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp, nông dân ĐBSCL lãi từ 14,5 – 36,3 triệu đồng/ha
Sáng 15/9, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vụ hè thu 2025 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo hội nghị.

Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng
Hứa hẹn việc nhẹ lương cao, nhóm 3 phụ nữ đã lừa bán 13 người vào các ổ lừa đảo do đối tượng nước ngoài làm chủ ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. May mắn, các nạn nhân đều được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công.

Ngư phủ ở Cà Mau đâm chết bạn tàu sau khi bị tấn công
Huỳnh Tâm Em, quê Cà Mau, sau khi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn với bạn nghề, dù được can ngăn, nhưng sau đó Tâm Em đã đâm chết đồng nghiệp khi bị người này dùng dao tấn công.

