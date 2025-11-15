Công an xã A Vương (Đà Nẵng) vượt núi mở “Gian hàng 0 đồng” cứu trợ người dân vùng cô lập

“Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân vùng lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 12 và 13, xã A Vương (TP Đà Nẵng) chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà dân, công trình bị hư hỏng, giao thông chia cắt. Riêng thôn Atêếp nơi bị cô lập nhiều ngày ghi nhận 16 ngôi nhà hư hỏng nặng, hoa màu và vật nuôi thiệt hại nghiêm trọng.

Trước khó khăn của người dân, Công an xã A Vương đã tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại thôn Atêếp nhằm kịp thời sẻ chia, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Công an vượt núi mở “Gian hàng 0 đồng” cứu trợ người dân vùng cô lập ở Đà Nẵng. Ảnh: CATP

Dù đường vào thôn còn sạt lở, trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn không quản ngại vất vả, dùng cuốc xẻng khơi thông điểm sạt, gùi từng bao gạo, nhu yếu phẩm vượt núi, băng rừng để mang quà đến tận tay người dân. Tại gian hàng, nhiều phần quà thiết thực như gạo, mì tôm, quần áo ấm, tập vở, bút mực… được trao cho người già neo đơn, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các chiến sĩ Công an xã A Vương còn tổ chức cắt tóc miễn phí, tuyên truyền pháp luật cho bà con, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình giữa mùa mưa lũ. Các phần quà được trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an xã và sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân.

Nhân dịp này, Công an xã cũng trao quà của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng đến đại diện Ban nhân dân thôn, già làng và người có uy tín trong cộng đồng, nhằm động viên bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công an xã A Vương cắt tóc miễn phí cho người dân. Ảnh: CATP

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” không chỉ giúp người dân vùng lũ giảm bớt gánh nặng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đồng thời khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn sát cánh cùng Nhân dân – “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Công an xã A Vương cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động đến nhiều thôn, vùng khó khăn khác, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng bản làng bình yên, ấm no, hạnh phúc.