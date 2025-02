Công an xác minh clip nam shipper bị đánh dã man ngay trên đường ở Nghệ An Công an xác minh clip nam shipper bị đánh dã man ngay trên đường ở Nghệ An

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam shipper đang dừng xe thì bất ngờ bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt. Sự việc đang được Công an phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An xác minh làm rõ.