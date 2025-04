Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Viện kiểm sát, Toà án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm lại và ông Nguyễn Văn Tám - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Thuận tặng hoa chúc mừng đại tá Trần Văn Mười (bìa phải) và đại tá Đinh Kim Lập (bìa trái). Ảnh: CABT

Về phía Công an tỉnh có đại tá Lê Quang Nhân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi lễ cùng các lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại đại tá Trần Văn Mười và đại tá Đinh Kim Lập tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.



Đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CABT

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định: Việc bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh là thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng như của lãnh đạo tỉnh nhà đối với phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công tác của 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận là đại tá Trần Văn Mười và đại tá Đinh Kim Lập.

Trong quá trình đảm nhận cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Văn Mười và đại tá Đinh Kim Lập đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CABT

Tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Mười - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã phát biểu nhận nhiệm vụ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương; sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Trần Văn Mười nhấn mạnh: “Những thành quả đạt được trong thời gian qua không chỉ là sự nỗ lực cá nhân, mà còn là kết quả của sự gắn bó, hỗ trợ to lớn từ toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, đặc biệt là các đơn vị, lĩnh vực công tác mà chúng tôi được giao phụ trách. Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, gương mẫu trong hành động, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.