Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 28/6, đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau khi Hải Dương sáp nhập với TP Hải Phòng.

Tại lễ công bố, Công an TP Hải Phòng cũng đã công bố 7 cán bộ công an được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng gồm: đại tá Bùi Mạnh Hùng, đại tá Phạm Chí Hiếu, đại tá Lê Đức Thành, đại tá Nguyễn Đức Thìn, đại tá Phạm Viết Dũng, đại tá Bùi Trung Thành và đại tá Lê Trung Sơn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Công an TP Hải Phòng cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc bổ nhiệm 29 cán bộ Trưởng phòng; 196 Phó Trưởng phòng; 113 cán bộ Trưởng công an cấp xã, đặc khu; 451 Phó Trưởng công an cấp xã, đặc khu; 4 cán bộ Trưởng đồn; 12 cán bộ Phó Trưởng đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, sự kiện hợp nhất Hải Dương và TP Hải Phòng thành TP Hải Phòng mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là bước đột phá chiến lược trong tổ chức không gian phát triển vùng. TP Hải Phòng mới, với vị thế là thành phố lớn thứ 3 cả nước trên nhiều phương diện, là trung tâm phát triển của vùng Duyên hải Bắc bộ và của cả nước, thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc, với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đặt ra yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và phức tạp hơn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhắn nhủ, lực lượng Công an thành phố được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng, giao phó vai trò vai trò trụ cột, nòng cốt trong bảo vệ sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường bình yên, kỷ cương cho quá trình phát triển. Thành ủy xác định, ổn định an ninh chính trị là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Đặc biệt, lực lượng công an phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp, không để xảy ra bất ổn, lộ khoảng trống an ninh, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh, địa bàn mới hình thành sau sáp nhập. Công an thành phố phải nhanh chóng trong phân vùng địa bàn, xác lập trọng điểm, đồng bộ hóa dữ liệu, thống nhất hệ thống chỉ huy và điều hành từ thành phố đến cơ sở, không để phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc lúng túng ban đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: Minh Sơn

Chủ động dự báo, phát hiện và xử lý sớm các yếu tố gây nhiễu loạn, nhất là vấn đề lợi dụng khiếu kiện, lợi dụng sáp nhập để gây rối, kích động.

Lực lượng công an phải xác định thời gian tới đây là thời gian thử việc đối với các vị trí; nếu đáp ứng yêu cầu công việc thì tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ; nếu không đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thì cần kịp thời điều chỉnh, để lựa chọn nhân sự xứng đáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vì công việc, vì sự phát triển của thành phố.

Ông Lê Tiến Châu cũng đề nghị Công an TP Hải Phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Công an cần nhanh chóng triển khai các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện hệ thống quản lý an ninh trật tự trên địa bàn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ, đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh: “Lãnh đạo các phòng ban, công an các xã, tổ công tác phải vận hành thông suốt ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ mới. Khi đã bố trí trụ sở mới, phải thông báo bằng tất cả các kênh thông tin để nhân dân được biết để liên hệ làm việc. Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính phải có tính liên tục, cán bộ chuyển công tác khác phải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ để giải quyết tiếp các công việc còn tồn đọng”.