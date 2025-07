Chiều 29/6 tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Dự Lễ công bố có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 2 địa phương; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Công an TP Đà Nẵng và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an các địa phương. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2025) chủ trì buổi Lễ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp tân Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (mới). Ảnh: Đình Thiên

Tại buổi Lễ, sau khi Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (mới) ra mắt, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khi sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam vào Công an TP Đà Nẵng gồm: Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trước khi sáp nhập; Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trước khi sáp nhập; Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trước khi sáp nhập; Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập; Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập; Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập. Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kế từ ngày 01/7/2025.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên đã công bố quyết định bố trí 28 đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương; 93 đồng chí được bố trí giữ chức vụ Trưởng Công an xã, phường thuộc TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, quán triệt thực hiện nghiêm các Quyết định, Kế hoạch của Bộ Công an về phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn lực lượng Công an 2 địa phương về chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; khẩn trương rà soát, đánh giá, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, bố trí cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng của Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định của Bộ Công an cho các Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới. Ảnh: Đình Thiên

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Vào tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, ông Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Tới ngày 20/8/2024, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hợp đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 29/10/2024, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng sĩ quan Công an nhân dân. Trong đó, Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam lên Thiếu tướng.

Trước đó vào ngày 28/4, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức thực hiện công bố quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Bộ Công an cũng giao thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong khi chờ có quyết định công tác cán bộ mới đối với vị trí Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.