Danh sách trưởng công an 126 xã, phường mới tại Hà Nội

Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 126 trưởng công an xã, phường sau khi hoàn tất việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo chủ trương mới. Tại buổi lễ, các tân trưởng công an được nhận quyết định, tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết công an thành phố đã lựa chọn được 126 cán bộ là Trưởng Công an cấp xã. Đây là các cán bộ xuất sắc nhất, nổi trội nhất, tinh túy nhất, chắt lọc từ 1.182 cán bộ thuộc đối tượng rà soát.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng 126 trưởng công an xã, phường. Ảnh: M.H.

Trong đó, có 34 cán bộ là Phó Trưởng phòng (trong đó có 1 cán bộ nguyên là Trưởng Công an cấp huyện); 25 Đội trưởng, nguyên Đội trưởng; 67 cán bộ là Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm.

Công an thành phố cũng lựa chọn được 624 cán bộ bố trí Phó Trưởng Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất. Trong đó, có 577 cán bộ là Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm và nguyên Đội trưởng thuộc Công an cấp huyện; 47 cán bộ là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm nổi trội, xuất sắc.

Cùng với việc bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, Công an thành phố thực hiện điều động, bố trí hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ vào các vị trí công tác mới tại Công an cấp xã thuộc thành phố Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu nhanh chóng ổn định về tổ chức, họp Ban Chỉ huy Công an cấp xã, yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã mới có mặt tại đơn vị kể từ ngày 1/7, bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao; sắp xếp trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp, trang trí khánh tiết, biển trụ sở theo đúng quy định.

Danh sách cụ thể biên chế và trưởng công an 126 xã, phường mới trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Công an phường Hồng Hà có biên chế 191 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nghiêm Bá Phước giữ chức Trưởng Công an phường.

2. Công an phường Ba Đình có biên chế 146 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Trần Văn Cường giữ chức Trưởng Công an phường.

3. Công an phường Ngọc Hà có biên chế 146 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Anh Đức giữ chức Trưởng Công an phường.

4. Công an phường Giảng Võ có biên chế 134 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng giữ chức Trưởng Công an phường.

5. Công an phường Hoàn Kiếm có biên chế 247 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Đặng Văn Chiêu giữ chức Trưởng Công an phường.

6. Công an phường Cửa Nam có biên chế 167 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Trần Xuân Hải giữ chức Trưởng Công an phường.

7. Công an phường Hai Bà Trưng có biên chế 155 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Bùi Thế Anh giữ chức Trưởng Công an phường.

8. Công an phường Bạch Mai có biên chế 179 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vũ Thái Sơn giữ chức Trưởng Công an phường.

9. Công an phường Vĩnh Tuy có biên chế 132 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phan Văn Bốn giữ chức Trưởng Công an phường.

10. Công an phường Đống Đa có biên chế 138 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Trưởng Công an phường.

11. Công an phường Kim Liên có biên chế 148 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Đức Khoa giữ chức Trưởng Công an phường.

12. Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có biên chế 150 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Quách Anh Tuấn giữ chức Trưởng Công an phường.

13. Công an phường Láng có biên chế 100 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Duy Định giữ chức Trưởng Công an phường.

14. Công an phường Ô Chợ Dừa có biên chế 118 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh giữ chức Trưởng Công an phường.

15. Công an phường Tây Hồ có biên chế 184 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Ngô Thái Sơn giữ chức Trưởng Công an phường.

16. Công an phường Phú Thượng có biên chế 68 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Dương Văn Chiêm giữ chức Trưởng Công an phường.

17. Công an phường Cầu Giấy có biên chế 132 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Hoàng Ngọc Cương giữ chức Trưởng Công an phường.

18. Công an phường Nghĩa Đô có biên chế 170 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Vũ Tuấn Anh giữ chức Trưởng Công an phường.

19. Công an phường Yên Hòa có biên chế 146 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Đức Hùng giữ chức Trưởng Công an phường.

20. Công an phường Thanh Xuân có biên chế 196 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vũ Hải Thành giữ chức Trưởng Công an phường.

21. Công an phường Khương Đình có biên chế 148 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Trần Đức Quang giữ chức Trưởng Công an phường.

22. Công an phường Phương Liệt có biên chế 115 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng Công an phường.

23. Công an phường Đại Mỗ có biên chế 102 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đinh Phúc Thành giữ chức Trưởng Công an phường.

24. Công an phường Tây Mỗ có biên chế 89 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Công Lương giữ chức Trưởng Công an phường.

25. Công an phường Từ Liêm có biên chế 210 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Lê Xuân Hanh giữ chức Trưởng Công an phường.

26. Công an xã Xuân Phương có biên chế 81 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Tiến Thành giữ chức Trưởng Công an xã.

27. Công an phường Đông Ngạc có biên chế 124 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Ngọc Tuấn giữ chức Trưởng Công an phường.

28. Công an phường Phú Diễn có biên chế 110 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Hữu Dũng giữ chức Trưởng Công an phường.

29. Công an phường Tây Tựu có biên chế 69 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Trưởng Công an phường.

30. Công an phường Thượng Cát có biên chế 66 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Văn Phú giữ chức Trưởng Công an phường.

31. Công an phường Xuân Đỉnh có biên chế 102 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Văn Đồng giữ chức Trưởng Công an phường.

32. Công an phường Hà Đông có biên chế 247 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phạm Văn Trọng giữ chức Trưởng Công an phường.

33. Công an phường Dương Nội có biên chế 98 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Bùi Quang Vinh giữ chức Trưởng Công an phường.

34. Công an phường Yên Nghĩa có biên chế 92 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Minh Khang giữ chức Trưởng Công an phường.

35. Công an phường Phú Lương có biên chế 102 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Lê Minh Hải giữ chức Trưởng Công an phường.

36. Công an phường Kiến Hưng có biên chế 112 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Hán Minh Kiên giữ chức Trưởng Công an phường.

37. Công an phường Lĩnh Nam có biên chế 56 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Bùi Xuân Thắng giữ chức Trưởng Công an phường.

38. Công an phường Hoàng Mai có biên chế 120 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Minh Hiển giữ chức Trưởng Công an phường.

39. Công an phường Vĩnh Hưng có biên chế 73 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vũ Dũng giữ chức Trưởng Công an phường.

40. Công an phường Tương Mai có biên chế 143 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Anh Trung giữ chức Trưởng Công an phường.

41. Công an phường Định Công có biên chế 108 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Đặng Đình Toản giữ chức Trưởng Công an phường.

42. Công an phường Hoàng Liệt có biên chế 88 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Đinh Văn Cường giữ chức Trưởng Công an phường.

43. Công an phường Yên Sở có biên chế 55 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Hữu Tường giữ chức Trưởng Công an phường.

44. Công an phường Long Biên có biên chế 108 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà giữ chức Trưởng Công an phường.

45. Công an phường Bồ Đề có biên chế 180 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Danh Huế giữ chức Trưởng Công an phường.

46. Công an phường Việt Hưng có biên chế 141 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vương Quốc Huy giữ chức Trưởng Công an phường.

47. Công an phường Phúc Lợi có biên chế 105 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Hữu Phúc giữ chức Trưởng Công an phường.

48. Công an xã Gia Lâm có biên chế 121 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Đào Thanh Bình giữ chức Trưởng Công an xã.

49. Công an xã Thuận An có biên chế 75 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Nguyễn Hải Quân giữ chức Trưởng Công an xã.

50. Công an xã Bát Tràng có biên chế 88 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Xuân Đức giữ chức Trưởng Công an xã.

51. Công an xã Phù Đổng có biên chế 131 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi giữ chức Trưởng Công an xã.

52. Công an xã Thư Lâm có biên chế 97 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Văn Toàn giữ chức Trưởng Công an xã.

53. Công an xã Đông Anh có biên chế 145 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Trưởng Công an xã.

54. Công an xã Phúc Thịnh có biên chế 96 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Xuân Minh giữ chức Trưởng Công an xã.

55. Công an xã Thiên Lộc có biên chế 74 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Hoàng Phi Thường giữ chức Trưởng Công an xã.

56. Công an xã Vĩnh Thanh có biên chế 69 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Ngọc Nam giữ chức Trưởng Công an xã.

57. Công an xã Sóc Sơn có biên chế 101 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức Trưởng Công an xã.

58. Công an xã Đa Phúc có biên chế 68 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Quốc Đồng giữ chức Trưởng Công an xã.

59. Công an xã Nội Bài có biên chế 71 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Quách Ngọc Anh giữ chức Trưởng Công an xã.

60. Công an xã Trung Giã có biên chế 57 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vương Mạnh Hùng giữ chức Trưởng Công an xã.

61. Công an xã Kim Anh có biên chế 45 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Ngô Anh Đức giữ chức Trưởng Công an xã.

62. Công an xã Mê Linh có biên chế 49 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Xuân Tiến giữ chức Trưởng Công an xã.

63. Công an xã Yên Lãng có biên chế 51 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Trần Thanh Tùng giữ chức Trưởng Công an xã.

64. Công an xã Quang Minh có biên chế 53 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Đoàn Tuất giữ chức Trưởng Công an xã.

65. Công an xã Tiến Thắng có biên chế 45 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng giữ chức Trưởng Công an xã.

66. Công an xã Thanh Trì có biên chế 78 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Văn Quyền giữ chức Trưởng Công an xã.

67. Công an xã Đại Thanh có biên chế 99 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Đại Dũng giữ chức Trưởng Công an xã.

68. Công an xã Nam Phù có biên chế 60 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Trần Anh Dũng giữ chức Trưởng Công an xã.

69. Công an xã Ngọc Hồi có biên chế 63 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Đặng Đức Thạo giữ chức Trưởng Công an xã Ngọc Hồi.

70. Công an phường Thanh Liệt có biên chế 89 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Hoài Sơn giữ chức Trưởng Công an phường.

71. Công an xã Thường Tín có biên chế 112 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Tạ Quốc Khánh giữ chức Trưởng Công an xã.

72. Công an xã Thượng Phúc có biên chế 53 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Anh Đức giữ chức Trưởng Công an xã.

73. Công an xã Chương Dương có biên chế 60 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Tạ Trung Kiên giữ chức Trưởng Công an xã.

74. Công an xã Hồng Vân có biên chế 73 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Minh Thanh giữ chức Trưởng Công an xã.

75. Công an xã Phú Xuyên có biên chế 85 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Trịnh Minh Tùng giữ chức Trưởng Công an xã.

76. Công an xã Phượng Dực có biên chế 47 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Vũ Văn Hoàng giữ chức Trưởng Công an xã.

77. Công an xã Chuyên Mỹ có biên chế 40 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Bùi Ngọc Luyện giữ chức Trưởng Công an xã.

78. Công an xã Đại Xuyên có biên chế 52 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Trần Tiến Thành giữ chức Trưởng Công an xã.

79. Công an xã Vân Đình có biên chế 56 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Nguyễn Văn Triện giữ chức Trưởng Công an xã.

80. Công an xã Ứng Thiên có biên chế 47 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Tuấn Cường giữ chức Trưởng Công an xã.

81. Công an xã Hòa Xá có biên chế 45 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Văn Điểm giữ chức Trưởng Công an xã.

82. Công an xã Ứng Hòa có biên chế 55 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Đặng Văn Hà giữ chức Trưởng Công an xã.

83. Công an xã Mỹ Đức có biên chế 64 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Đức Tới giữ chức Trưởng Công an xã.

84. Công an xã Hồng Sơn có biên chế 51 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Hoàng Trung giữ chức Trưởng Công an xã.

85. Công an xã Phúc Sơn có biên chế 44 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp giữ chức Trưởng Công an xã.

86. Công an xã Hương Sơn có biên chế 51 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Trưởng Công an xã.

87. Công an xã Hoài Đức có biên chế 93 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vũ Quang Nam giữ chức Trưởng Công an xã.

88. Công an xã Dương Hòa có biên chế 65 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Trần Nhật Quang giữ chức Trưởng Công an xã.

89. Công an xã Sơn Đồng có biên chế 70 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Đỗ Đức Nghĩa giữ chức Trưởng Công an xã.

90. Công an xã An Khánh có biên chế 93 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phùng Công Trường giữ chức Trưởng Công an xã.

91. Công an xã Thạch Thất có biên chế 51 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Trần Văn Hải giữ chức Trưởng Công an xã.

92. Công an xã Hạ Bằng có biên chế 45 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh giữ chức Trưởng Công an xã.

93. Công an xã Tây Phương có biên chế 75 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phạm Hồng Quân giữ chức Trưởng Công an xã.

94. Công an xã Hòa Lạc có biên chế 49 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Bùi Đăng Trung giữ chức Trưởng Công an xã.

95. Công an xã Yên Xuân có biên chế 37 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Cao Quý Hải giữ chức Trưởng Công an xã.

96. Công an xã Quốc Oai có biên chế 50 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Bùi Văn Tứ giữ chức Trưởng Công an xã.

97. Công an xã Hưng Đạo có biên chế 41 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phan Anh Dũng giữ chức Trưởng Công an xã.

98. Công an xã Kiều Phú có biên chế 43 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Tiến Dũng giữ chức Trưởng Công an xã.

99. Công an xã Phú Cát có biên chế 41 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Quang Đông giữ chức Trưởng Công an xã.

100. Công an phường Chương Mỹ có biên chế 101 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Thành Trung giữ chức Trưởng Công an phường.

101. Công an xã Hòa Phú có biên chế 40 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Tạ Quang Vinh giữ chức Trưởng Công an xã.

102. Công an xã Phú Nghĩa có biên chế 69 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đinh Việt Hùng giữ chức Trưởng Công an xã.

103. Công an xã Quảng Bị có biên chế 75 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Duy Đông giữ chức Trưởng Công an xã.

104. Công an xã Trần Phú có biên chế 36 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Thanh Sơn giữ chức Trưởng Công an xã.

105. Công an xã Xuân Mai có biên chế 60 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Trưởng Công an xã.

106. Công an xã Bình Minh có biên chế 70 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp giữ chức Trưởng Công an xã.

107. Công an xã Dân Hòa có biên chế 61 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Duy Đạt giữ chức Trưởng Công an xã.

108. Công an xã Tam Hưng có biên chế 50 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Bùi Huy Bình giữ chức Trưởng Công an xã.

109. Công an xã Thanh Oai có biên chế 65 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Giang Thanh Tuyên giữ chức Trưởng Công an xã.

110. Công an xã Đan Phượng có biên chế 72 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Quang Chung giữ chức Trưởng Công an xã.

111. Công an xã Ô Diên có biên chế 82 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trưởng Công an xã.

112. Công an xã Liên Minh có biên chế 68 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Anh Đức giữ chức Trưởng Công an xã.

113. Công an xã Hát Môn có biên chế 65 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Đỗ Hồng Quảng giữ chức Trưởng Công an xã.

114. Công an xã Phúc Thọ có biên chế 61 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hoàng Liên Sơn giữ chức Trưởng Công an xã.

115. Công an xã Phúc Lộc có biên chế 54 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Tô Xuân Hải giữ chức Trưởng Công an xã.

116. Công an phường Sơn Tây có biên chế 98 cán bộ, chiến sĩ; Thượng tá Tạ Quang Hòa giữ chức Trưởng Công an phường.

117. Công an phường Tùng Thiện có biên chế 70 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Dương Việt Phương giữ chức Trưởng Công an phường.

118. Công an xã Đoài Phương có biên chế 51 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Viết Luyện giữ chức Trưởng Công an xã.

119. Công an xã Minh Châu có biên chế 36 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Kiều Quang Bảo giữ chức Trưởng Công an xã.

120. Công an xã Quảng Oai có biên chế 75 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Hà Huy Bình giữ chức Trưởng Công an xã.

121. Công an xã Vật Lại có biên chế 39 cán bộ, chiến sĩ; Thiếu tá Chu Xuân Thành giữ chức Trưởng Công an xã.

122. Công an xã Cổ Đô có biên chế 42 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Lê Văn Phước giữ chức Trưởng Công an xã.

123. Công an xã Bất Bạt có biên chế 39 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Nguyễn Việt Hùng giữ chức Trưởng Công an xã.

124. Công an xã Suối Hai có biên chế 42 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Phan Đình Cường giữ chức Trưởng Công an xã.

125. Công an xã Ba Vì có biên chế 39 cán bộ, chiến sĩ; Đại úy Nguyễn Anh Phúc giữ chức Trưởng Công an xã.

126. Công an xã Yên Bài có biên chế 42 cán bộ, chiến sĩ; Trung tá Vũ Anh Tùng giữ chức Trưởng Công an xã.