Công bố quyết định thanh tra một số dự án bất động sản ven biển tỉnh Lâm Đồng

Công bố quyết định của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Tại hội trường Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết), Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định thanh tra đối với 4 dự án, gồm: Dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hồng Chính III, xã Hòa Thắng (nay là xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng).

Bờ biển Mũi Né tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ( ảnh có tính minh họa)

Cùng đó là Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết cũ (nay là xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) và Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư A3, xã Chí Công, huyện Tuy Phong (nay là xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố các quyết định thanh tra đối với 5 dự án, gồm: Dự án Goldsand Hill Villa, Dự án Khu Nghỉ dưỡng Mũi Né, Dự án Sân Golf Hòn Rơm, Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi và Dự án Sentosa Villa.

Ngay sau khi công bố các quyết định thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố các quyết định về việc thành lập tổ giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra trên. Tổ giám sát do ông Lê Thành Phi, Trưởng phòng Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát các đoàn thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra.

Bờ biển Mũi Né tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ( ảnh có tính minh họa)

Việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra, việc thực hiện quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo. Việc chấp hành quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động của Đoàn thanh tra.

Các đoàn thanh tra tiến hành thanh tra các dự án trên trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.