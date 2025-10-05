Công Phượng lại gặp hạn

Sự trở lại dang dở của Công Phượng

Trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam chào đón sự trở lại của Công Phượng sau gần hai năm vắng bóng. Đây là tin vui với người hâm mộ khi anh đang đạt phong độ ấn tượng cùng Trường Tươi Đồng Nai tại giải hạng Nhất. Phong cách thi đấu giàu kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của tiền đạo 30 tuổi này hứa hẹn mang đến sự mới mẻ cho hàng công của đội tuyển.

Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy nhanh chóng tắt ngấm khi Công Phượng dính chấn thương trong buổi tập. Dù không quá nghiêm trọng, chấn thương này khiến anh buộc phải rút lui khỏi danh sách thi đấu gặp ĐT Malaysia, khi ĐT Việt Nam thua 0-4 trước dàn cầu thủ nhập tịch trái phép của đối thủ.

Công Phượng chấn thương khi đang có phong độ cao.

Mùa giải vẫn chưa bắt đầu với Công Phượng

Không chỉ lỡ hẹn với tuyển Việt Nam, cựu sao HAGL còn tiếp tục ngồi ngoài ở giải hạng Nhất 2025/2026. Người hâm mộ Trường Tươi Đồng Nai kỳ vọng anh sẽ bùng nổ ở mùa giải này sau khi suýt đưa đội bóng lên hạng mùa trước và cũng chơi tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng tên tuổi quen thuộc với chiếc áo số 10 vẫn không xuất hiện trong danh sách thi đấu.

Theo ban huấn luyện, tình hình chấn thương của Công Phượng không nặng, nhưng anh chưa đạt thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất. HLV Việt Thắng và đội ngũ y tế kiên quyết không mạo hiểm, muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi để anh trở lại sân cỏ. Trong khi đó, đội bóng vẫn duy trì phong độ cao với sự tỏa sáng của Minh Vương, người vừa lập cú đúp giúp Đồng Nai dẫn đầu BXH.

Công Phượng cần thể hiện phong độ tốt khi trở lại.

Nỗi lo cho tương lai ở đội tuyển quốc gia

Việc liên tục vắng mặt vì chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trở lại đội tuyển của Công Phượng. HLV Kim Sang-sik đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, tìm kiếm những nhân tố mới từ lứa U23 và cả các cầu thủ nhập tịch. Điều này đồng nghĩa, nếu không sớm tái xuất và duy trì phong độ, anh sẽ tiếp tục rời xa đội tuyển quốc gia.

Trong mắt người hâm mộ, Công Phượng vẫn là biểu tượng gắn liền với nhiều ký ức đẹp trong màu áo số 10. Thế nhưng, vận đen liên tiếp khiến anh lỡ hẹn ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển, đặt dấu hỏi lớn cho chặng đường còn lại của sự nghiệp.

Công Phượng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phong độ tốt chưa kịp bùng nổ đã bị chặn đứng bởi chấn thương. Trong khi Trường Tươi Đồng Nai vẫn tiến bước mạnh mẽ, bản thân anh lại lỡ dở cả cơ hội trở lại đội tuyển sau hai năm vắng bóng. Người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng anh sớm trở lại, vượt qua vận đen để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Theo: Theo Thời báo VHNT