Chelsea thắng kịch tính trước Liverpool, HLV Maresca san bằng thành tích của Mourinho

Chelsea đấu với Liverpool: HLV Maresca san bằng thành tích của Mourinho

Ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League 2025/26, Chelsea thi đấu nhỉnh hơn đôi chút và xuất sắc đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Moises Caicedo (14') và Estevao Willian (90+5'). Bàn duy nhất của "The Kop" đến từ Cody Gakpo (63').

Thất bại này khiến Liverpool rớt xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League 2025/26 với 15 điểm sau 7 trận, kém Arsenal 1 điểm. Chelsea xếp tjws 6 với 11 điểm qua 7 trận.



Ảnh: ChatGPT.

Chelsea đấu với Liverpool: Theo thống kê của hãng Opta, Liverpool không thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League trên sân Stamford Bridge (hoà 3, thua 2 trận).

Liverpool để thua 2 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023.

Estevao Willian (18 tuổi 163 ngày) là cầu thủ người Brazil trẻ thứ 2 ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh, sau Rafael của M.U vào tháng 11/2008 (18 tuổi 122 ngày).

Đây là bàn thắng đầu tiên của Cody Gakpo tại Premier League vào lưới Chelsea sau 7 trận. Đến thời điểm này, tuyển thủ Hà Lan đã ghi bàn vào lưới 20 CLB khác nhau tại Premier League.

Liverpool đã duy trì thành tích ghi bàn liên tiếp tại Premier League lên 41 trận. Thành tích này vẫn còn kém kỷ lục do Arsenal nắm giữ (55 trận) từ năm 2001 đến năm 2002.

Caicedo đã ghi 3 bàn trong 6 lần ra sân gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, bằng thành tích của anh trong 133 trận trước đó tại giải đấu này.

Chelsea đấu với Liverpool: Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng Chelsea đã giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trước Liverpool tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2014 dưới thời Jose Mourinho.

Đây là lần thứ 7, Cody Gakpo ghi bàn tại Premier League trong năm 2025 nhưng mới là bàn đầu tiên chân sút người Hà Lan ghi được trên sân khách.

Đây là lần đầu tiên Liverpool bị dẫn trước trong hiệp một ở 2 trận đấu liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 12/2024 (gặp Fulham và Newcastle).

Không cầu thủ Chelsea nào có nhiều pha chạm bóng (83 lần), thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi (8 lần), thực hiện nhiều pha tắc bóng (5 lần) hay có nhiều pha đánh chặn thành công (2 lần) trước Liverpool hơn Reece James.