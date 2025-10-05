Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Chelsea thắng kịch tính trước Liverpool, HLV Maresca san bằng thành tích của Mourinho

Minh Chí Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:15 GMT+7
Chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Liverpool tại vòng 7 Premier League 2025/26 giúp HLV Enzo Maresca san bằng thành tích mà Jose Mourinho đã lập nên hồi năm 2014.
Chelsea đấu với Liverpool: HLV Maresca san bằng thành tích của Mourinho

Ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League 2025/26, Chelsea thi đấu nhỉnh hơn đôi chút và xuất sắc đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Moises Caicedo (14') và Estevao Willian (90+5'). Bàn duy nhất của "The Kop" đến từ Cody Gakpo (63').

Thất bại này khiến Liverpool rớt xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League 2025/26 với 15 điểm sau 7 trận, kém Arsenal 1 điểm. Chelsea xếp tjws 6 với 11 điểm qua 7 trận.

Ảnh: ChatGPT.

Chelsea đấu với Liverpool: Theo thống kê của hãng Opta, Liverpool không thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League trên sân Stamford Bridge (hoà 3, thua 2 trận).

Liverpool để thua 2 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023.

Estevao Willian (18 tuổi 163 ngày) là cầu thủ người Brazil trẻ thứ 2 ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh, sau Rafael của M.U vào tháng 11/2008 (18 tuổi 122 ngày).

Đây là bàn thắng đầu tiên của Cody Gakpo tại Premier League vào lưới Chelsea sau 7 trận. Đến thời điểm này, tuyển thủ Hà Lan đã ghi bàn vào lưới 20 CLB khác nhau tại Premier League.

Liverpool đã duy trì thành tích ghi bàn liên tiếp tại Premier League lên 41 trận. Thành tích này vẫn còn kém kỷ lục do Arsenal nắm giữ (55 trận) từ năm 2001 đến năm 2002.

Caicedo đã ghi 3 bàn trong 6 lần ra sân gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, bằng thành tích của anh trong 133 trận trước đó tại giải đấu này.

Chelsea đấu với Liverpool: Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng Chelsea đã giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trước Liverpool tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2014 dưới thời Jose Mourinho.

Đây là lần thứ 7, Cody Gakpo ghi bàn tại Premier League trong năm 2025 nhưng mới là bàn đầu tiên chân sút người Hà Lan ghi được trên sân khách.

Đây là lần đầu tiên Liverpool bị dẫn trước trong hiệp một ở 2 trận đấu liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 12/2024 (gặp Fulham và Newcastle).

Không cầu thủ Chelsea nào có nhiều pha chạm bóng (83 lần), thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi (8 lần), thực hiện nhiều pha tắc bóng (5 lần) hay có nhiều pha đánh chặn thành công (2 lần) trước Liverpool hơn Reece James.

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối
Thể thao

Lập kỷ lục chưa từng có, HLV Guardiola muốn mời Wenger và Sir Alex đi ăn tối

Thể thao

Sau khi lập kỷ lục mới ở Premier League, HLV Pep Guardiola đã đùa vui rằng, ông muốn mời Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger đi ăn tối.

Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)
Nhà nông

Ở tỉnh Thái Nguyên có xóm khá giả, ra ngõ đụng triệu phú nông dân VAC (vườn-ao-chuồng)

Nhà nông

Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, cùng với cách trồng cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, nhiều hộ dân ở xóm An Thành, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn huyện Phú Bình trước đây) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp VAC (vườn–ao–chuồng), trong đó nổi trội là mô hình trồng bưởi Diễn. Nhờ đó, xóm An Thành là xóm triệu phú, nông dân phần lớn là nhà khá giả...

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng
Nhà đất

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng

Nhà đất

Tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 13% trong 9 tháng, đạt 17,41 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, chương trình cho vay nhà ở xã hội và người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cuối năm 2024.

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla
Thể thao

Rashford lập công, Barcelona vẫn thua trận đậm nhất trước Sevilla

Thể thao

Tuy tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục toả sáng nhưng Barcelona vẫn gây thất vọng khi để thua 1-4 trước Sevilla tại vòng 8 La Liga 2025/26.

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?
Bạn đọc

Trưởng thôn phải có những kỹ năng cần thiết gì trong giai đoạn hiện nay?

Bạn đọc

Trưởng thôn không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân mà còn là người trực tiếp gắn bó, vận động, giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Để hoàn thành vai trò này, trưởng thôn cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng mềm, đồng thời tuân thủ nghiêm minh các quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án 'khủng', thu giữ nửa tấn ma túy
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; phá chuyên án "khủng", thu giữ nửa tấn ma túy

Pháp luật

Cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè; bắt 2 đối tượng người nước ngoài, thu giữ nửa tấn ma túy; tạm giữ người đập phá nhà mẹ ruột và tấn công lực lượng công an... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 06/10/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc phiên chợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nông dân chạy đua thu hoạch lúa mùa trước siêu bão Matmo; Ra mắt Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Tân Khánh (Tp Hồ Chí Minh)…

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine
Điểm nóng

Ông Putin cảnh báo ớn lạnh nếu tên lửa Tomahawk của Mỹ đến Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giáng một đòn mạnh vào mối quan hệ giữa Washington và Moscow nếu ông chấp thuận chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 hai lần quần thảo Trung Quốc, khu vực này của Việt Nam hứng mưa lớn, Hà Nội thế nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, 6/10, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do tác động của bão, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ hứng mưa lớn, khu vực Hà Nội thế nào?

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an
Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn nhất, giúp gia chủ gửi lòng thành, cầu tài lộc, bình an

Gia đình

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn gửi lòng thành tới gia tiên, Thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, may mắn.

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này
Gia đình

Xem phim, tôi bỗng nhận ra yêu nhau đến mấy cũng chẳng thành nếu thiếu điều quan trọng này

Gia đình

Tôi đã rơi nước mắt khi xem đoạn kết của phim.

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước khi thảm bại trước Ngô Quyền, Nam Hán Cao Tổ Lưu Nghiễm là vị hoàng đế tàn ác, bệnh hoạn ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong sử sách Trung Hoa, Lưu Nghiễm được miêu tả như một vị quân chủ có tài mưu lược, biết khai thác lợi thế kinh tế của vùng Lĩnh Nam và từng xây dựng một chính quyền khá ổn định. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là chân dung một bạo quân bệnh hoạn, tàn ác, dâm dật và tham lam tột độ – một kẻ đã đưa Nam Hán từ đỉnh cao quyền lực rơi vào suy vong và chịu nhục nhã trong trận Bạch Đằng năm 938.

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Á Phu giúp nhà Hán đánh tan liên quân 7 nước, vì sao chết oan hơn cả Nhạc Phi?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời nhà Hán, có một vị tướng dũng mãnh vô song là Chu Á Phu từng dẹp tan loạn 7 nước, giúp hoàng thất vực lại quyền lực. Thế nhưng khi về cuối đời, ông lại bị vu oan đến mức chết đói trong tức tưởi.

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11
Tin tức

Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11

Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1121 /SGD&ĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 11 (Matmo).

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn, ai sở hữu sẽ tận hưởng hạnh phúc khi già đi, sau 40 không lo cơm ăn áo mặc

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này thông minh, quyết đoán, làm đâu thắng đó. Sau 40 tuổi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn, không thiếu tiền tiêu.

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội
Tin tức

Phát hiện thi thể người đàn ông nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao tòa nhà chung cư tại Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà 34T (đường Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm lơ lửng ở khu vực hiên tầng cao của tòa nhà.

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy các loại ở Quảng Trị

Pháp luật

Ngày 5/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao
Thể thao

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Thể thao

Phụ công xinh đẹp Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, bão số 11 có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh xã Cần Giờ (TP.HCM) với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”.

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực
Chuyển động Sài Gòn

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nơi đây sẽ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển tầm cỡ khu vực.

Tin tối (5/10): Malaysia 'chơi lớn', quyết đấu FIFA đến cùng
Thể thao

Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Thể thao

Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng; CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato; Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam; cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông; Messi tạo nên kỷ lục đáng nể.

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi tự ý mở đường và phá rừng tự nhiên để lấy gỗ bán nhằm vào mục đích cá nhân có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trao học bổng 'Em tới trường' cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An
Nhân ái

Trao học bổng "Em tới trường" cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Nhân ái

Chiều 5/10, tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao học bổng “Em tới trường” cho em Trần Bùi Quốc Bảo (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Hai mẹ con đang đi trên đường (người con gái đang mang bầu) bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt tấn công dã man...

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự nhạy bén trong thị trường và khả năng ra quyết định quyết đoán, 3 con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine
Điểm nóng

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các cơ sở này.

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm
Nhà đất

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm

Nhà đất

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, đưa vốn hóa tập đoàn vượt 680.000 tỷ đồng và giúp ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 16,8 tỷ USD, đồng thời xuất hiện thêm nữ tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam.

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Xã hội

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia

Xã hội

Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.

