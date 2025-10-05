M.U thắng trận thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, HLV Amorim hết lời khen Senne Lammens

M.U đấu với Sunderland: HLV Amorim hết lời khen Senne Lammens

Ở cuộc tiếp đón Sunderland trong khuôn khổ vòng 7 Premier League 2025/26, M.U thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Mason Mount (8') và Benjamin Sesko (31').

Chiến thắng này giúp M.U tạm thời leo lên vị trí thứ 8 trên BXH Premier League khi có 10 điểm sau 7 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.



Ảnh: ChatGPT.

M.U đấu với Sunderland: Theo thống kê của hãng Opta, đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà của M.U dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim. Đồng thời cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của họ ở mùa giải này.

Bàn mở tỷ số của Mason Mount cho M.U đã khép lại chuỗi 18 đường chuyền, nhiều nhất trong 1 bàn thắng tại Premier League mùa này và nhiều nhất trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh kể từ Bruno Fernandes ở trận gặp Burnley vào tháng 9/2023 (cũng là 18 đường chuyền).

M.U đấu với Sunderland: Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Ruben Amorim nói: “Đó là kiểu trận đấu mà khi chơi tấn công không tốt, M.U vẫn phòng ngự chắc chắn. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc chơi ấn tượng, duy trì sự tập trung và cạnh tranh tốt.

Tuy đây không phải là màn trình diễn hoàn hảo của M.U nhưng hôm nay, chúng tôi là một đội bóng trưởng thành hơn. Chúng tôi cần thắng những trận đấu này mà giữ sạch lưới. Điều đó tốt cho tôi và các học trò. Senne Lammens đã chơi rất xuất sắc trong khung thành.

Chúng tôi cần hiểu rằng chúng tôi cần mọi người sẵn sàng thi đấu. Mùa giải còn dài, chúng tôi có rất nhiều vấn đề, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là các đồng đội đã giúp đỡ Lammens rất nhiều để cậu ấy có được màn trình diễn tốt”.