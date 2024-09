C.P. Việt Nam tham gia làm sạch bờ biển Phước Hưng

Sự kiện diễn ra trên đoạn bờ biển dài 300m với sự tham gia nhiệt tình của hơn 150 thanh niên từ các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Tình nguyện viên C.P. Việt Nam háo hức tham gia Chiến dịch Làm sạch biển 2024.

Đại diện địa phương, Ông Phạm Tiến Đạt - Bí thư huyện đoàn Long Điền, đã đến tham dự và phát biểu khai mạc chương trình, khích lệ tinh thần cũng như gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và các tình nguyện viên đã góp phần làm sạch bờ biển nơi này. Về phía CPV, có Ông Worawit Arunraksa – Giám đốc Phòng Phát triển bền vững cùng hơn 35 tình nguyện viên trại tôm giống CPV đã tham gia nhặt rác, đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác cho mọi người.

Đại diện CPV, Ông Kitisak Nooplaek – Quản lý trại tôm giống Vũng Tàu 1 đã phát biểu chia sẻ về chương trình.

Chương trình làm sạch biển đã trở thành hoạt động thường niên của CPV, hoạt động này đã góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, giữ gìn bãi biển xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời, khuyến khích ngư dân và cộng đồng địa phương tích cực tham gia thu gom rác, bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác thải. Từ đó hình thành thói quen sống xanh và bảo vệ môi trường biển, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Các tình nguyện viên trang bị đầy đủ dụng cụ và chia thành các nhóm nhỏ sẵn sàng ra quân.

Trong buổi sáng hoạt động tích cực, các tình nguyện viên áo hồng CPV cùng người dân địa phương đã thu gom và phân loại được hơn 422 kg rác thải thành các loại chính: rác thải có thể tái sử dụng, tái chế; rác thải độc hại; rác thải khác, sau đó bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý, tái chế đúng quy định.

Các tình nguyện viên hăng say làm sạch bờ biển Phước Hưng.

Rác thải biển hiện đang là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hệ sinh thái đại dương. Nếu không được thu gom xử lý đúng cách, nhiều loại rác sẽ trôi dạt vào biển, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật biển như chim, cá và động vật khác khi chúng bị mắc kẹt hoặc nuốt phải. Vi nhựa từ rác thải cũng có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.

Nhận thức được điều này, CPV tin rằng việc đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình nâng cao nhận thức làm sạch biển không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà còn là bước đệm quan trọng cho những thay đổi tích cực bền vững trong tương lai.

Đại diện địa phương gửi lời cảm ơn và trao giấy chứng nhận cho Công ty.

Thông qua hoạt động này, CPV không chỉ mong muốn tạo điều kiện để mỗi nhân viên của mình đều được tham gia vào hoạt động phát triển bền vững của Công ty, mà còn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển - "Tất cả vì một tương lai tươi đẹp - For the better tomorrow".

Thành quả thu gom từ buổi sáng hoạt động đầy năng lượng của tập thể tình nguyện viên.