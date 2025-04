Mỹ nhập khẩu nông lâm thủy sản nhiều nhất từ Việt Nam

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2024, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản đạt 62,5 tỷ USD. Trong đó, xét thị trường theo quốc gia, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lần lượt là 21,7% và 21,6%. Các thị trường này đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là xuất khẩu sang Hoa Kỳ, với mức tăng lên đến 24,6%, và Trung Quốc tăng 11%.

Xét về các mặt hàng, Mỹ là nước nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ, Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong 16,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, chiếm thị phần 55,5%. Về thủy sản, Mỹ nhập khẩu 18,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 10,07 tỷ USD.

Còn theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 02/2025 đạt 1,03 tỷ USD, tăng 33,9% so với tháng 02/2024; trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 665,7 triệu USD, giảm 32,2% so với tháng 1/2025, nhưng tăng 38,9% so với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,45 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,65 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, trị giá xuất khẩu tới các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ là thị trường Mỹ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với trị giá chiếm 53,1% tổng trị giá xuất khẩu.

Choáng váng

Ngay sau khi nghe tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế, trong đó Việt Nam chịu mức 46% vào ngày 2/4, phản ứng của các doanh nghiệp ngành chế biến và xuất khẩu gỗ sang Mỹ là: Choáng váng.

Sáng 3/4, chia sẻ với Dân Việt về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế, trong đó Việt Nam chịu mức 46% vào ngày 2/4, đại diện Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) nói: "Chúng tôi thực sự choáng váng, chưa hoàn hồn nổi".

"Từ hôm qua tôi đã thức đợi đến 2 giờ sáng, hôm nay dậy mở điện thoại thấy thông tin này, có thể nói, 46% là con số quá cao. Hàng xuất khẩu đi lời được 5 - 7% đã là tốt, giờ thuế nhập khẩu lên đến 46% thì tôi sợ sức mua sẽ giảm", người này nói.

Cũng theo đại diện Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, 60 - 70% các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam hướng đến thị trường Mỹ, tỷ lệ này ở các doanh nghiệp của Bình Dương lên đến 80% nên việc Mỹ áp thuế 46% có thể khiến đối tác hủy đơn hàng, giảm số lượng.

"Chính sách thuế của Mỹ khá phức tạp, hiện doanh nghiệp chúng tôi cũng đang nghe ngóng phản ứng tiếp theo từ phía các đối tác và rất kỳ vọng Chính phủ, ngành chức năng sớm có ngay giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp", đại diện BIFA nhấn mạnh.

Chế biến gỗ xuất khẩu sang Mỹ tại doanh nghiệp Nhật Nam, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, trong báo cáo Bản tin thị trường gỗ Hoa Kỳ do Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCm cũng nêu, năm 2024, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt mức 119,5 tỷ USD. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ với kim ngạch đạt 9,1 tỷ USD.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ phát triển nhanh và mạnh trong 20 năm qua, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm vào Mỹ đã chiếm tỷ lệ chi phối xấp xỉ 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ vào tất cả các thị trường trên thế giới.

Các chuyên gia nhận định trong báo cáo: "Điều này là cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cho ngành gỗ Việt khi phụ thuộc quá lớn vào một thị trường duy nhất, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều chính sách biến động khó đoán của Chính phủ Mỹ trong 4 năm tới. Mỹ vừa xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ để quản lý tài nguyên rừng và bảo đảm tính hợp pháp của gỗ; đồng thời sẵn sàng áp đặt các biện pháp cứng rắn theo các luật trao quyền rất lớn cho Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu các quốc gia sản xuất, cung cấp gỗ và sản phẩm từ gỗ vào Mỹ phải chấp nhận chính sách “Nước Mỹ trên hết” trong bảo hộ sản xuất nội địa và thương mại quốc tế".

Để đáp ứng yêu cầu về pháp lý đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường Mỹ, các chuyên gia đến từ các hiệp hội khuyến nghị, các bên liên quan tại Việt Nam cần triển khai các hoạt động nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác song phương giữa hai quốc gia để thúc đẩy chuỗi cung ứng gỗ bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Tăng cường cơ chế trao đổi, quản lý giám sát với Cơ quan lâm nghiệp Mỹ về yêu cầu pháp lý của quốc gia này đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu và các hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ, phổ cập thông tin về yêu cầu pháp lý của Mỹ đối với gỗ và sản phẩm gỗ và nhập khẩu tới các hiệp hội, doanh nghiệp trong ngành gỗ;

Hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan tiến hành các thủ tục xác nhận khai thác, thương mại gỗ hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam cho chủ rừng và doanh nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, diễn đàn để trao đổi và chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với các Hiệp hội, doanh nghiệp gỗ tại Mỹ để có thêm thông tin về yêu cầu của Chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ đối với gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu

Xây dựng hệ thống thư viện số, tích hợp các quy định, tiêu chuẩn, kiến thức, hướng dẫn đáp ứng các quy định của Mỹ đối với gỗ và sản phẩm gỗ để chia sẻ thông tin tới các doanh nghiệp gỗ trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Doanh nghiệp xuất khẩu vận dụng sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Mỹà các kênh thông tin truyền thông khác để nắm bắt những thay đổi chính sách, quy định của Mỹ, chủ động thu thập thông tin và bằng chứng chứng minh gỗ được khai thác và thương mại hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Tổng Thư ký VASEP: Doanh nghiệp thủy sản đang rất bối rối

Ngay sau khi Mỹ công bố áp thuế 46% đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nói: Thông tin này khiến hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản rất "bối rối".

Như chúng ta đã biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 5 năm qua dao động từ 1,5 tỷ USD đến 2,1 tỷ USD mỗi năm, trong đó, tôm và cá tra là chủ lực, vì vậy việc Mỹ áp mức thuế 46% sẽ tác động rất lớn đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trước tình hình đó, tới đây VASEP sẽ có báo cáo, đề xuất với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, từ đó có những giải pháp để ứng phó, đảm bảo xuất khẩu được thông suốt.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam: Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang tốt, giá nguyên liệu tăng, thêm thông tin này, bà con, doanh nghiệp rất lo

Trao đổi nhanh với Dân Việt về chính sách thuế mới nhất của Mỹ, ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho biết, sáng nay, cộng đồng doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá tra đang rất lo lắng sau khi nghe thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho biết, doanh nghiệp ngành hàng cá tra đang rất lo lắng trước thông tin Mỹ sẽ áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam.

"Trước đây, cá tra Việt Nam đã nhiều lần đối mặt với những lần áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang Mỹ nhưng chưa lần nào cao như lần này. Nếu với mức này thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng tới công ăn việc làm của rất nhiều người", ông Quốc nói.

Ông Quốc cho biết thêm, hiện các doanh nghiệp ngành hàng cá tra đang nghe ngóng thêm tình hình, bởi hiện tại giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ khoảng 3,4 USD/kg, nếu áp thuế 46% thì giá có thể tăng lên 150% thì không thể cạnh tranh nổi.

Ông Quốc cho biết, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang trong chiều hướng tăng, giá nguyên liệu ổn định. "Mọi người đang kỳ vọng năm 2025 ngành hàng cá tra sẽ có nhiều khởi sắc thì hôm nay lại nhận được thông tin này nên ai cũng lo lắng", ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, hiện các doanh nghiệp đang băn khoăn, không rõ từng mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ áp như thế nào. "Chúng tôi kiến nghị Chính phủ, ngành chức năng sớm có thông tin cụ thể, giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp", ông Quốc nói.

Năm 2025, ngành cá tra Việt Nam đặt kế hoạch duy trì sản lượng khoảng 1,65 triệu tấn, giảm khoảng 20.000 tấn so với năm 2024. Xuất khẩu cá tra trong tháng 1/2025 đã đem về 209 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Năm 2024, xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD, tăng 9% và đóng góp 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam: Cần sớm đa dạng hóa thị trường

Liên quan đến chính sách thuế mới của Mỹ, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam nói rằng “không hiểu nổi chuyện này”, mức thuế 46% là quá cao, vượt ngoài tầm dự đoán của doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cho rằng, cần sớm đa dạng hóa thị trường.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Intimex đạt 1,4 tỷ USD, doanh thu 75.000 tỷ đồng thì xuất khẩu sang Mỹ đạt 100 triệu USD, chủ yếu là cà phê.

“Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Intimex thì thấy không đáng ngại. Tuy nhiên nếu cứ áp mức thuế nói trên trong thời gian dài thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ khó gồng gánh nổi” – ông Nam nói.

Do đó, ông Nam cho rằng, chúng ta nên làm việc trực tiếp với Tổng thống Mỹ để tìm kiếm những giải pháp giảm thiểu tác động của thuế quan.

Song song đó, cần đa dạng hóa thị trường: Đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển các thị trường xuất khẩu mới ngoài Mỹ. Nâng cao năng lực cạnh tranh: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và xây dựng thương hiệu để tăng sức cạnh tranh ngay cả khi có thuế cao.

Về phía Chính phủ, cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm hỗ trợ tài chính, tìm kiếm thị trường mới, và nâng cao năng lực sản xuất. Tận dụng tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại đã ký kết để bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến: Cần tính toán các giải pháp để đảm bảo đà tăng trưởng

Tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi lợn trong tình hình mới, ngày 4/3. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2024, ngành nông nghiệp đã về đích ngoạn mục, 3 tháng đầu năm 2025 có nhiều dấu ấn quan trọng. Mục tiêu của toàn ngành trong năm 2025 là tăng 4%, kim ngạch xuất khẩu đạt 64 - 65 tỷ USD, phấn đấu 70 tỷ USD.

Để vượt qua khó khăn, thách thức, đảm bảo tăng trưởng 4% của ngành trong năm 2025, chúng ta cần phải “dĩ bất biến ứng vạn biến” để vượt qua, tính toán các giải pháp để đảm bảo đà tăng trưởng. Các lĩnh vực như: Chăn nuôi, thú y, trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp… đều có sự đóng góp quan trọng. Riêng với ngành chăn nuôi, thời gian qua giá lợn có thời điểm tăng mạnh.

Trong thời gian tới, cần nắm rõ tình hình để có thể điều tiết trên cơ sở vai trò nhà nước; công việc phải xuyên suốt, không được bỏ trống địa bàn, nhiệm vụ. Cần các sáng kiến, giải pháp toàn diện để kiểm soát chặt chẽ những vấn đề lớn của ngành như con giống, thức ăn, môi trường, an toàn dịch bệnh, giết mổ… để ngành đạt được được các mục tiêu như đã đề ra.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT): Mức thuế 46% của Mỹ sẽ không áp dụng cho tất cả các mặt hàng

Theo tôi, các doanh nghiệp chưa nên quá hoang mang, lo lắng vào lúc này vì tôi cho rằng Mỹ sẽ không áp dụng mức thuế 46% cho tất cả các mặt hàng của Việt Nam đang xuất khẩu sang Mỹ mà họ sẽ lựa chọn những mặt hàng nào đang xuất siêu hoặc nghi ngờ có xuất xứ nguyên liệu từ nước thứ ba như hàng điện tử, thép, nhôm, năng lượng tái tạo, dệt may, giày dép,…

Đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Mỹ, theo tôi, Mỹ có thể xem xét đến một số mặt hàng đang có lợi thế cạnh tranh so với sản phẩm trong nước của họ như cá tra.

Đối với ngành hàng rau quả, hiện nay, cán cân thương mại đang nghiêng về phía Mỹ nên tôi cho rằng sẽ không bị áp mức thuế này. Năm 2024, xuất khẩu rau quả sang Mỹ của Việt Nam đạt 360 triệu USD, trong khi chúng ta nhập khẩu từ Mỹ 540 triệu USD.

Tuy nhiên, trước những thay đổi chính sách thuế của Mỹ, theo tôi, các doanh nghiệp phải chủ động thích ứng bằng cách tính toán, xem xét lại tất cả mọi khâu trong quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến bảo quản, chế biến, chi phí logistics để giảm giá thành xuống mức thấp nhất để đảm bảo tính cạnh tranh với các quốc gia có mức thuế bị áp thấp hơn.

Ông Nguyễn Hữu Dũng-Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam:

Cần bình tĩnh nghiên cứu, không vội đưa ra thông tin gây lo lăng

Sau khi Mỹ đã công bố áp thuế 46% đối với các mặt hành của Việt Nam, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Dũng-Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nói: Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ việc này đã không thể vội vàng đưa ra các thông tin gây lo lắng. Mức thuế cao hay thấp với từng mặt hàng thế nào, ảnh hưởng như thế nào chúng ta phải có ngay sự cập nhật để đánh giá tác động. Chúng ta chưa nên phản đối vội. Vấn đề quan trọng là tìm ra giải pháp để ứng phó với việc áp thuế này của phía Mỹ.

Chúng ta phải nghiên cứu kỹ đã xem nó ảnh hưởng thế nào thì mới có đối sách phù hợp.Mỹ luôn là thị trường nhập khẩu quan trọng của thủy sản Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ trong 6 năm qua dao động từ 1,5-2,1 tỷ USD/năm. Cả năm 2024, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 1,8 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ, trong đó hai mặt hàng chủ lực của Việt Nam là tôm và cá tra đều tăng mạnh. Mặc dù luôn phải đối mặt các chính sách bảo hộ chặt chẽ như thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, nhưng nhu cầu của thị trường Mỹ vẫn rất lớn và việc chất lượng thủy sản Việt Nam ngày càng được cải thiện đã giúp duy trì và mở rộng vị thế tại thị trường này. Các chính sách thương mại đặc thù của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina T&T:

Cần làm việc rõ với phía Mỹ về mặt hàng nào thặng dư thương mại

Mức thuế 46% được ông Trump tính dựa trên thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Năm 2024 Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa có trị giá 119,5 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này 15,1 tỷ USD. Nhìn vào tỉ lệ xuất siêu đó của Việt Nam mà ông Trump nói rằng “nhân nhượng” khi chỉ đánh mức thuế 46%.

Nhưng mình phải hình dung hiện nay còn mơ hồ mức thuế này đánh cụ thể vào mặt hàng, trong đó mặt hàng rau quả không biết mức thuế là bao nhiêu.

Tuy nhiên riêng mặt hàng rau quả là Mỹ đang xuất siêu vào Việt Nam, do đó Mỹ đang có lợi. Kim ngạch xuất khẩu rau quả vào Mỹ năm 2024 chỉ 360,41 triệu USD. Ngoài ra có hạt điều đạt giá trị 1,15 tỷ USD, cà phê 322,83 triệu USD, hàng thủy sản 1,83 tỷ USD.

Về đề xuất kiến nghị, trước tiên, chúng tôi mong muốn Chính phủ Việt Nam nhanh chóng làm việc với Chính phủ Mỹ để làm rõ mặt hàng nào là thặng dư thương mại, mặt hàng nào Mỹ đang được hưởng lợi.

Thứ hai, chính sách của ông Trump, theo tôi hiểu là muốn mời tất cả vào bàn đàm phán, và muốn thế họ sẽ phải có cái gì đó “ép” các nước phải đàm phán để họ có thể thực hiện chiến lược “Nước Mỹ là số 1”, chứ không phải là các Hiệp định thương mại tự do nữa. Nước Mỹ muốn các nước tăng cường nhập khẩu hàng hoá Mỹ chứ không phải đánh thuế để “triệt tiêu”. Bởi người cuối cùng bị thiệt hại, chính là người tiêu dùng Mỹ.

Năm 2024, doanh thu của Vina T&T tại thị trường Mỹ là 62 triệu USD, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp.

Để ứng phó với vấn đề này, tôi cho rằng doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm chi phí, giảm lợi nhuận xuống để bù vào thuế để thị trường không bị sốc, ví dụ đang lời 15% thì mình sẽ lấy lợi nhuận để bù vào thuế, giúp khách hàng không quá sốc; đồng thời chuyển hướng tìm những thị trường mới. Nói chung là phải tuỳ cơ ứng biến, xem bước tiếp theo của ông Trump là gì.

Trước mắt, một số mặt hàng bị áp thuế cao ngay trong ngày 15/4 chủ yếu là các mặt hàng liên quan đến an ninh, năng lượng tái tạo, công nghệ, thiết bị bán dẫn, hàng điện tử… Với những mặt hàng thiết yếu, người tiêu dùng phải ăn để sống thì tôi nghĩ còn có thể lạc quan, hi vọng sẽ áp mức thuế phù hợp.

Ngoài ra, tôi cho rằng Mỹ đang muốn tìm cách “chặn đứng” các dấu hiệu cho rằng Việt Nam, hay Campuchia, Thái Lan sẽ trở thành sân sau của Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp “né thuế”. Vì thế chúng ta phải chứng minh rằng Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, nhờ vào tình cảm, sự ủng hộ để ngồi vào đàm phán thay vì những con số cứng nhắc cũng như là chuyện cân bằng cán cân thương mại.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sinh: Chúng tôi vẫn đang xuất khẩu hạt tiêu vào Mỹ bình thường

Từ sáng tới giờ tôi đã nghe hơn 60 cuộc điện thoại từ các khách hàng cho tới báo chí. Mọi người đều hỏi tôi nên làm gì, nhưng tôi đều trả lời thực sự không làm gì được vì mình không quyết định được những điều đó. Tối qua chúng tôi vẫn chốt đơn hàng bán mấy trăm tấn tiêu đi Mỹ. Chúng tôi vẫn nhận được đủ tiền và quan trọng là đến thời điểm này, khách mua hàng bên Mỹ của Phúc Sinh chưa hề có bất cứ phản hồi nào.

Chính sách thuế mới này bị ảnh hưởng trước hết là may mặc, gia dụng, đồ gỗ, thuỷ sản, năng lượng, thiết bị máy móc…

Ông Phan Minh Thông: Chúng tôi vẫn chốt đơn hàng mấy trăm tấn tiêu đi Mỹ.

Nhưng nước Mỹ không sản xuất được hạt tiêu và cũng không có nhiều tiêu để làm, cho nên họ muốn ăn thì sẽ phải chịu giá cao. Khách hàng của Phúc Sinh là người chịu thuế và họ chưa kêu nên chúng tôi chưa biết được họ bị ảnh hưởng hay không.

Tuy nhiên tôi cho rằng, cuộc sống thì luôn phải đối mặt với khó khăn và chúng ta cần tìm cách xử lý, vượt qua khó khăn đó. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, lo lắng cũng không giải quyết được gì. Thay vì lo lắng, hãy bằng mọi cách tìm đơn hàng, hãy toả đi khắp nơi tìm thị trường.

Năm 2024, chúng tôi xuất khẩu tổng cộng 30.000 tấn tiêu đi 102 thị trường, trong đó không chỉ có Mỹ là thị trường lớn mà cả Brazil, châu Âu… Vừa sáng nay thôi, chúng tôi đã chốt một đơn hàng xuất khẩu tiêu đi Canada và vẫn xuất khẩu vào Mỹ như bình thường. Phúc Sinh hiện đang là doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu số 1 vào Mỹ. Nếu không mua hạt tiêu của Việt Nam thì họ mua tiêu của nước nào?”.

Về việc đề xuất chính sách, ông Phan Minh Thông cho rằng, chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Chính phủ hiện nay là rất tốt, đem lại sự hi vọng cho một tương lai tươi sáng và động lực để phát triển. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải chủ động lên tiếng, đàm phán, không “ngồi im” để họ đánh thuế lên các mặt hàng thiết yếu, cũng như cách mà các chính quyền Mexico, Canada… đã đàm phán với Mỹ.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus (Tập đoàn đa quốc gia đến từ Hà Lan): Tin tưởng vào sự sáng tạo và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam

Việc chính quyền của ông Trump bất ngờ đưa ra mức thuế lên tới 46% cho hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bởi hiện nay, thị trường Mỹ đang chiếm 30% trong tổng lượng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Để ứng phó với điều này, tôi cho rằng chúng ta sẽ phải điều chỉnh cách đàm phán với Mỹ. Bởi mục đích của họ chính là nhằm thúc giục các nước giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hoá của Mỹ; tăng nhập khẩu LNG (khí hoá lỏng), máy bay hoặc vũ khí do Mỹ sản xuất…

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus tin tưởng vào sự sáng tạo và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam khi bước vào các cuộc đàm phán mới với Chính phủ Hoa Kỳ.

Ở góc nhìn toàn cầu, không riêng gì Việt Nam bị ảnh hưởng mà hàng chục nền kinh tế khác cũng bị áp thuế cao, đơn cử Trung Quốc 54%, EU 20%; Ấn Độ 26%, Nhật Bản 24%...

Với mức thuế cao ngất ngưởng này, sẽ làm tăng đáng kể giá thành hàng hoá khi xuất khẩu sang Mỹ, đồng nghĩa với việc các sản phẩm của chúng ta sẽ kém hấp dẫn hơn so với hàng hoá từ các quốc gia khác không bị áp thuế hoặc chịu mức thuế “dễ chịu” hơn.

Lâu nay các tập đoàn đa quốc gia cũng đã cân nhắc việc chuyển dịch sản xuất sang các quốc gia khác để tránh thuế. Và với con số áp thuế 46%, có thể sẽ thúc đẩy điều này xảy ra nhanh hơn trong tương lai, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc làm, đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng vào khả năng phục hồi của doanh nghiệp Việt Nam cũng như sự sáng tạo và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam khi bước vào các cuộc đàm phán mới với Chính phủ Hoa Kỳ.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC): Chúng tôi bất ngờ không dự liệu nổi

Sáng nay, tôi bất ngờ quá, khi Tổng thống Trump đưa ra mức thuế đối ứng với hàng hoá vào Mỹ có xuất xứ từ Việt Nam tới 46%! Rõ ràng người tiêu dùng Mỹ và các doanh nghiệp của ta khó có thể cáng đáng chi phí này. Trước tình hình này, Chính phủ cần có đàm phán, chia sẻ thêm để hy vọng sắp tới mức thuế giảm về mức chấp nhận được.

Theo ông Lực, mức thuế này được tính toán dựa trên tỷ lệ thâm hụt thương mại song phương và phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc tái cân bằng thương mại toàn cầu và gây áp lực lên các đối tác thương mại. Việt Nam được xác định là một trong hơn 60 quốc gia mà Mỹ có thâm hụt thương mại lớn, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất cao hơn theo chính sách thuế quan tương hỗ...

Có thể thấy, qua các phương tiện truyền thông cho thấy thiện chí của Chính phủ ta thông qua nhiều hành động nhằm đưa cán cân thương mại Việt -Mỹ tiến tới ngày càng cân bằng hơn. Điều đó gây niềm tin cho các doanh nghiệp là thuế đối ứng, nếu có, sẽ không quá cao, chỉ xoay quanh 10%.

Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam: Trong nguy có cơ, ngành điều đang chuyển hướng sang thị trường Trung Đông

Từ sáng nay, theo giờ Việt Nam, hầu như thông tin đại chúng đều đã có thông báo về việc chính quyền của Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu 46% lên hàng hoá của Việt Nam, nhưng chưa có cụ thể cho mặt hàng nào.

Riêng với hạt điều, tôi cho rằng chắc chắn không chịu mức thuế cao nhất vì đây không phải là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế của Mỹ. Bên cạnh đó, điều không phải là mặt hàng dành riêng cho thị trường Mỹ mà xuất khẩu tới nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, việc chính quyền của Mỹ đột ngột tăng lên mức thuế 10% ban đầu cho tất cả các mặt hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đơn giá của doanh nghiệp, chi phí tiền lương, vận chuyển…

Các nhà mua bên Mỹ sáng nay đã có thông báo hợp tác với các nhà xuất khẩu điều của Việt Nam, có nghĩa là đối với những đơn hàng đã ký và hàng hoá đang trên tàu đến Mỹ thì giữ nguyên không thay đổi. Nhưng với những container hàng đang nằm trong kế hoạch xuống tàu sang Mỹ thì họ đề nghị khoan hãy xuống tàu, để chờ xem chính sách của Tổng thống Donald Trump áp dụng như thế nào.

Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam: Trong nguy có cơ, ngành điều đang chuyển hướng sang thị trường Trung Đông. Ảnh: Ngọc Ánh.

Vì thực tế là chính sách thuế cao ngất ngưởng như vậy cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới họ, giá cả sẽ biến động theo. Họ đề nghị chúng ta lắng nghe thêm vài ngày nữa, xem chính sách cụ thể áp dụng cụ thể cho những mặt hàng nào và cụ thể thuế là bao nhiêu. Đó là những động thái hỗ trợ thông tin đầu tiên chúng tôi nhận được. Còn về tổng quan, ngành điều có bị ảnh hưởng.

Lý do là vì trong thời gian dài, gần 10 năm gần đây thị trường Mỹ luôn là thị trường nhập khẩu số 1 của hạt điều Việt Nam, chiếm khoảng 25-27% tỷ trọng kim ngạch. Tiếp theo là Trung Quốc chiếm 20-25%; EU 17-18%. Tỷ trọng này ổn định trong thời gian rất dài, chỉ tăng giảm chút ít tuỳ từng năm mà thôi.

Gần đây có thị trường mới nổi, tiềm năng rất lớn là thị trường Trung Đông. Do là trong thời gian dài các thị trường kia bình ổn rồi, trong khi tâm lí người Việt Nam rất gắn chặt với thị trường/khách hàng truyền thống của mình, vì vậy, lần này nếu Mỹ áp thuế lên các mặt hàng trong đó điều nhân tối thiểu 10% thì lượng hàng của doanh nghiệp xuất khẩu đi Mỹ chắc chắn sẽ giảm.

Và đương nhiên khi giá tăng cao quá, người tiêu dùng tại thị trường Mỹ cũng sẽ giảm tiêu thụ. Khi đó, Mỹ không còn là 1 thị trường mong muốn của doanh nghiệp Việt Nam nữa. Và bây giờ, lập tức các doanh nghiệp điều phải điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu của mình, trong đó có việc quan tâm thị trường Trung Đông.

Nhưng tôi cho rằng, trong nguy có cơ. Nguy ở chỗ cho sự phát triển bền vững khi nhiều doanh nghiệp đã gắn chặt với thị trường số 1 là Mỹ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong việc khai thác thị trường mới.

Với tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Trung Đông, tôi cho rằng sẽ thừa sức cân bằng nếu chúng ta mất thị trường Mỹ trong tương lai. Ngành điều Việt Nam sẽ có cơ hội bình ổn chứ không gặp khó khăn nhiều như các mặt hàng khác. Về dài hạn, một số thị trường ổn định khác chúng ta đều có các quan hệ bền vững nên sự hỗ trợ doanh nghiệp khi khai thác thị trường kinh doanh rất thuận lợi.

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Đông, sự hiện diện của đại sứ quán Việt Nam cũng như tham tán thương mại chưa phát triển mạnh như ở các thị trường mà ngành điều Việt Nam đang có quan hệ mua bán lâu đời. Vì thế, chúng tôi rất mong muốn có tham tán thương mại tại khu vực này, thường xuyên cập nhật về thị trường, các chính sách thuế trong nước, chính sách kêu gọi đầu tư, tủ tục xuất nhập khẩu một cách đầy đủ hơn, chi tiết hơn…, từ đó Hiệp hội Điều Việt Nam chia sẻ cho doanh nghiệp, giúp họ xúc tiến nhanh với đối tác nhằm hạn chế sự thiệt hại tại Mỹ.

Thực tế là năm 2024, thị phần Mỹ chiếm kim ngạch 1,1 tỷ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu điều 4,34 tỷ USD, có nghĩa là vẫn khá khiêm tốn. Điều quan trọng là hạt điều nhân chiếm tỷ trọng thấp trong bức tranh hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ và là mặt hàng thực phẩm không bị cạnh tranh với bất cứ sản phẩm nào ở Mỹ.

Nước Mỹ cũng không trồng điều, không có nhà máy chế biến điều mà chỉ có sản phẩm cao cấp. Do đó chúng tôi kì vọng mặt hàng điều sẽ nằm ngoài chính sách thuế. Đối với khách hàng Mỹ, nhìn chung phải xác định cần chia sẻ rủi ro 50-50, vì cả hai bên đều bị thiệt.

Hiện khách hàng Mỹ cũng rất lo ngại trước bối cảnh giá bán sản phẩm ra thị trường sẽ bị đẩy lên cao khi chính sách thuế mới có hiệu lực. Về phía doanh nghiệp điều, khá may là lượng xuất khẩu chưa nhiều, do vừa trải qua tết dương lịch của Mỹ và sau Tết âm lịch của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam, Campuchia đang vào mùa thu hoạch hạt điều nên lượng điều trong kho ở mức khiêm tốn. Có thể nói giai đoạn này lượng xuất khẩu điều đi Mỹ ít nhất so với các thời điểm khác trong năm, nên nếu có tác động ở thời điểm này thì cũng là ít nhất.