C.P. Việt Nam trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long, mở rộng “Hành trình vì một Việt Nam xanh”

Ngày 5/11
Ngày 5/11, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý Rừng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động trồng mới 5 ha rừng ngập mặn tại xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban Quản lý Rừng và các cơ quan ban ngành địa phương, cùng hơn 50 tình nguyện viên C.P. Việt Nam từ các chi nhánh trong khu vực.

Buổi lễ là dấu mốc quan trọng mở rộng dự án “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh”, khởi động hoạt động trồng mới 5ha rừng ngập mặn tại xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long, với lộ trình chăm sóc và phát triển thành rừng trong giai đoạn 2025-2029. Dự án hướng tới mục tiêu khôi phục và phát triển hệ sinh thái ven biển, tạo “lá chắn xanh” tự nhiên nhằm chống xói lở, bảo vệ đê điều, cơ sở hạ tầng và sinh kế người dân vùng ven biển, đồng thời tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh và góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

CPV trao tặng bằng tượng trưng cho địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu và tình nguyện viên đã cùng nhau trồng những cây Bần trắng đầu tiên, khởi đầu cho giai đoạn mới trong hành trình phủ xanh đất Việt. Không chỉ là hoạt động trồng cây đơn thuần, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường tới từng cá nhân tham gia.

Hoạt động tại Vĩnh Long là sự tiếp nối các nỗ lực đã thành công trước đó của C.P. Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, C.P. Việt Nam đã phối hợp với địa phương trồng mới, khoanh nuôi và xúc tiến tái sinh 55 ha rừng phòng hộ và hơn 31.200 cây phân tán. Hiện hơn 220.000 cây đang được chăm sóc và phát triển tốt, minh chứng cho cam kết lâu dài của Công ty trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tình nguyện viên háo hức trước hoạt động trồng rừng.

Đại diện C.P. Việt Nam, Ông Krittaphol Huanpeeb – Giám đốc Chi nhánh Trại tôm giống Bến Tre chia sẻ: “Mỗi cánh rừng được vun trồng hôm nay không chỉ là những mảng xanh giúp bảo vệ môi trường, mà còn là thông điệp về trách nhiệm và tình yêu dành cho thiên nhiên, cộng đồng. Với C.P. Việt Nam, phát triển kinh doanh bền vững luôn đi đôi với gìn giữ hệ sinh thái và chăm lo cho con người.”

Năm 2025 là năm đánh dấu cột mốc hoàn thành mục tiêu 1 triệu cây xanh ngoài cộng đồng tại 6 tỉnh trong khuôn khổ dự án “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh”. Thành công đó là kết quả của sự chung tay giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân, cùng hướng đến một Việt Nam xanh, bền vững và thịnh vượng.

Tình nguyện viên tham gia trồng rừng ngập mặn tại Vĩnh Long.
C.P. Viet Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh. 

Thông qua buổi phát động này, C.P. Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào nỗ lực bảo vệ môi trường, khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn và truyền cảm hứng hành động xanh đến cộng đồng, hướng tới tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

