



Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Công an TP.HCM, lập chốt kiểm tra các xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa trên đường Phan Văn Khải. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 21/8, Trạm CSGT Tây Bắc, PC08 lập chốt kiểm tra các xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa trên đường Phan Văn Khải, thuộc xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ).

CSGT trích camera giám sát hành trình phạt tài xế không thắt dây an toàn. Clip: Chinh Hoàng

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là lỗi không thắt dây an toàn, thông qua dữ liệu từ chính camera hành trình của phương tiện.

Khoảng 9 giờ sáng, CSGT đã ra hiệu dừng xe khách mang biển số 29H - 935.xx. Sau khi trích xuất camera trên xe, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.M.T (33 tuổi, quê Tây Ninh) đã không thắt dây an toàn khi lái xe. Ban đầu tài xế có đôi chút phân trần nhưng sau khi được cho xem lại hình ảnh vi phạm, anh này đã đồng ý ký vào biên bản.

Tương tự, tài xế P.T.V (41 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển xe khách 50E - 163.xx cũng bị lập biên bản với lỗi vi phạm tương tự. Sau khi xem lại camera giám sát, tài xế "gãi đầu" và thừa nhận lỗi sai.

Một trường hợp khác là tài xế Q.T (36 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe đầu kéo 50H - 934.xx. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với kết quả âm tính, CSGT tiếp tục trích xuất camera và phát hiện tài xế này không thắt dây an toàn.

Tài xế Q.T phân trần rằng anh lên xe vội nên chưa kịp thắt dây. Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh trên camera, anh đã chấp nhận ký biên bản. "Tôi biết mình lái xe kích thước lớn nên phải cẩn trọng. Việc thắt dây an toàn sau này tôi sẽ chú ý hơn", tài xế Q.T chia sẻ.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Một cán bộ CSGT tại chốt cho biết, trước đây việc xử lý lỗi này thường gặp khó khăn do tài xế chối cãi. Tuy nhiên, với việc sử dụng camera giám sát, các vi phạm này đã có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi được nữa.