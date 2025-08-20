



Theo đó, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 8 giờ 23 phút sáng 11/8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cũ), có 1 tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 12/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (bìa trái) cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên trung tá Trung. Ảnh: Như Ý

Phát hiện xe gắn máy có dấu hiệu chạy quá tốc độ nên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng Trần Đại Phong (17 tuổi, trú Quảng Trị) điều khiển mô tô 86B4-143.86 chở NTA chạy hướng Bắc – Nam với tốc độ cao đã tông thẳng vào Trung tá Trung.

Cú tông quá mạnh khiến Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị hất tung lên cao rồi ngã xuống đường, gãy chân trái, bị nhiều thương tích ở vùng mặt. Ngay sau đó, Trung tá Trung đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Tổ Cảnh sát giao thông đã khống chế đối tượng Phong đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương, đồng thời đưa NTA(người ngồi sau xe bị thương nhẹ) đến Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu.

