Cử nhân Luật đi nuôi ốc nhồi, thành công thế nào mà 40 thanh niên khác ở Lâm Đồng làm theo?

Tốt nghiệp cử nhân Luật, anh Nguyễn Hữu Nhơn có nhiều cơ hội để viết tiếp tương lai bản thân với chính chuyên ngành của mình tại TP. Hồ Chí Minh - vùng đô thi sôi động. Thế nhưng, bằng tình cảm với quê nhà và suy nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, Nhơn đã chọn trở về Trà Tân để khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn với mô hình nuôi ốc bưu đen thương phẩm

“Với em, trở về không đơn thuần là quay về chốn cũ, mà là bắt đầu một hành trình mới. Em biết sẽ rất khó khăn nhưng vẫn muốn thực hiện bằng được thực hiện khát khao của riêng mình, đó là biến những ao hồ ít giá trị thành cơ hội lập nghiệp cho bản thân, từ đó tạo giá trị mới, mô hình mới cho cho cộng đồng” - Nguyễn Hữu Nhơn chia sẻ.

Ốc bươu đen tại trại ốc của anh Nguyễn Hữu Nhơn.

Từ suy nghĩ táo bạo ấy, năm 2017, Nhơn bắt đầu tìm hiểu về nuôi ốc bươu đen - loài dễ nuôi, vốn ít, kỹ thuật tương đối đơn giản, lại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương. Anh đã lên kế hoạch cải tạo ao hồ, thử nghiệm nguồn nước, chọn giống, từng bước xây dựng hệ thống trại giống và trại thương phẩm.

Nhơn cũng trải qua không ít lần thất bại bởi kỹ thuật chưa chuẩn. Nhưng thay vì nản chí, anh coi đó là bài học quý để điều chỉnh, tích lũy kinh nghiệm.

Đến nay, Nhơn đang có 3 trang trại ốc ở xã Đức Linh, Hoài Đức, Trà Tân với tổng diện tích khoảng 6ha. Song song với việc nuôi ốc, anh phát triển sản phẩm chế biến “chả ốc bươu đen dược liệu” khi thịt ốc bươu kết hợp với những nguyên liệu sạch như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tinh dầu bạc hà.

Sản phẩm chả ốc bươu đen của anh Nguyễn Hữu Nhơn

Không chỉ dừng lại ở nuôi và chế biến ốc, với mong muốn tạo ra giá trị văn hóa và trải nghiệm, trang trại ốc của anh cũng sẵn sàng mở cửa đón khách, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên các nơi đến tham quan, tìm hiểu quy trình nuôi, chế biến.

Từ mô hình này, hơn 40 thanh niên trong vùng được tạo việc làm ổn định. Nhiều hộ gia đình được hưởng lợi nhờ liên kết vệ tinh, được thu mua ốc thương phẩm và giống theo hợp đồng, có đầu ra ổn định.

Mô hình trại ốc của anh Nguyễn Hữu Nhơn tại địa phương.



Anh Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Trà Tân cho hay, anh Nhơn không chỉ là người làm kinh tế có mô hình khởi nghiệp phù hợp với đặc thù, lợi thế địa phương, anh còn là thanh niên luôn đồng hành, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn, phong trào thi đua yêu nước ở Trà Tân.

Mô hình trại ốc của anh Nguyễn Hữu Nhơn tại địa phương

Anh Nhơn cũng rất tích cực trong hỗ trợ học sinh nghèo, nhất là học sinh nghèo hiếu học, thường xuyên đóng góp kinh phí để xây dựng sân chơi thiếu nhi, điểm sinh hoạt cộng đồng. Những việc làm ấy thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục kết nối, tạo sự lan tỏa những giá trị mới, tốt đẹp tại địa phương.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn cho biết, mô hình kinh tế này được thị trường đón nhận tốt, giá bán ổn định, đem lại lợi nhuận đáng kể. Anh cũng đang chuẩn mở rộng trang trại, sắp tới sẽ đầu tư thiết bị hiện đại, kho lạnh, nhà máy chế biến để nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn tại một buổi tọa đàm.

Được biết, với những đóng góp và giá trị tạo ra, anh Nguyễn Hữu Nhơn đã trở thành gương mặt quen thuộc trong các sự kiện, phong trào thi đua, nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Năm 2022, anh được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Bằng khen giải thưởng “Lượng Định Của”. Năm 2023, anh được UBND tỉnh biểu dương gương tiêu biểu trong học tập, làm kinh tế giỏi; được Trung ương Đoàn tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc; đoạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp” tỉnh lần thứ 4 năm 2023.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn cũng là một trong những thanh niên điển hình trong danh sách tuyên dương tại Đại hội tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 diễn ra vào cuối tháng 9/2025…

Theo: Báo Lâm Đồng