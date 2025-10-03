Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có “đường lưỡi bò” phi pháp

Khán giả bức xúc vì phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò"

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản số 1542/ĐA - VP gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022, Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 1537/ĐA-VP ngày 3/10/2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 1) và Công văn số 1541/ĐA-VP ngày 3/10/2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 2), trong đó yêu cầu các Công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

FPT Play đã xóa bỏ bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" trên ứng dụng. (Ảnh: CMH)

Đến 16h40 ngày 3/10/2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 Công ty phát hành bộ phim này. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn xuất hiện trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam đồng loạt bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi tẩy chay bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính, sau khi phát hiện chi tiết cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

Cụ thể, chi tiết nhạy cảm này được cho là xuất hiện ở khoảng giữa tập 16, trong phân cảnh nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị tập đoàn Kim Đạt và bị điều về huyện Thành An để làm rõ nguyên nhân công trình bị trì hoãn.

Nhiều Fanpage lớn chuyên về phim truyền hình, phim Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook tuyên bố tẩy chay bộ phim này, đồng thời xóa bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải về phim Hãy để tôi tỏa sáng trước đó.

Năm 2023, Cục Điện ảnh từng yêu cầu gỡ phim Flight to you có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, trên các nền tảng phim trực tuyến Việt Nam. Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp tại Việt Nam.