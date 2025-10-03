Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 21:29 GMT+7

Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có “đường lưỡi bò” phi pháp

+ aA -
Minh Anh Thứ sáu, ngày 03/10/2025 21:29 GMT+7
Do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, phim "Hãy để tôi tỏa sáng" bị gỡ bỏ hoàn toàn trên các nền tảng phát hành phim.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khán giả bức xúc vì phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò"

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản số 1542/ĐA - VP gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022, Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 1537/ĐA-VP ngày 3/10/2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 1) và Công văn số 1541/ĐA-VP ngày 3/10/2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 2), trong đó yêu cầu các Công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

FPT Play đã xóa bỏ bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" trên ứng dụng. (Ảnh: CMH)

Đến 16h40 ngày 3/10/2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 Công ty phát hành bộ phim này. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn xuất hiện trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cộng đồng mạng Việt Nam đồng loạt bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi tẩy chay bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính, sau khi phát hiện chi tiết cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

Cụ thể, chi tiết nhạy cảm này được cho là xuất hiện ở khoảng giữa tập 16, trong phân cảnh nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị tập đoàn Kim Đạt và bị điều về huyện Thành An để làm rõ nguyên nhân công trình bị trì hoãn.

Nhiều Fanpage lớn chuyên về phim truyền hình, phim Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook tuyên bố tẩy chay bộ phim này, đồng thời xóa bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải về phim Hãy để tôi tỏa sáng trước đó.

Năm 2023, Cục Điện ảnh từng yêu cầu gỡ phim Flight to you có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, trên các nền tảng phim trực tuyến Việt Nam. Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp tại Việt Nam.

Tham khảo thêm

Trà sữa Chagee sử dụng hình ảnh giống 'đường lưỡi bò', Sở VHTT TP.HCM nói gì?

Trà sữa Chagee sử dụng hình ảnh giống "đường lưỡi bò", Sở VHTT TP.HCM nói gì?

Ứng dụng nhắn tin Snapchat chứa đường lưỡi bò, Bộ TT&TT sẽ xử lý mạnh tay

Ứng dụng nhắn tin Snapchat chứa đường lưỡi bò, Bộ TT&TT sẽ xử lý mạnh tay

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM nói về việc Trần Quyết Chiến bỏ giải ở Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM nói về việc Trần Quyết Chiến bỏ giải ở Trung Quốc vì "đường lưỡi bò"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhạc sĩ Trần Tiến cập nhật tình hình anh trai - Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sau cơn nguy kịch

“Tạm ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi” - nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ với PV Dân Việt về tình hình sức khỏe của anh trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói một điều mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thay đổi cách phát biểu, tôn làm "Tổ Nghề sống"

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói một điều mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thay đổi cách phát biểu, tôn làm 'Tổ Nghề sống'

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí
Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Phạm Băng Băng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã 2025

Văn hóa - Giải trí
Phạm Băng Băng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc tại Kim Mã 2025

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi

Văn hóa - Giải trí
Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi

Đọc thêm

HLV Lê Đức Tuấn: 'Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn cho biết sự vắng mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến việc kết nối các tuyến SHB Đà Nẵng không tốt, đây là điểm yếu của SHB Đà Nẵng.

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy
Thế giới

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Thế giới

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa chính thức tuyên bố rằng, quân đội Mỹ đang tham gia một cuộc “xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy bất chấp chỉ trích của các nhà phê bình cũng như nhiều nghị sĩ nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ.

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025
Doanh nghiệp

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025

Doanh nghiệp

Đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) luôn tiên phong trong việc tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy và định hướng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. 

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?
Thể thao

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?

Thể thao

Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?; Hazard “chê” Ronaldo và Messi; Endrick được triệu tập lên ĐT Malaysia; trọng tài người Anh bị tuyên án tù; Bellingham bị loại khỏi ĐT Anh.

Dính đại họa 'nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?
Thể thao

Dính đại họa "nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?

Thể thao

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua ĐT Lào.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu
Kinh tế

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu

Kinh tế

Vừa qua, tại văn phòng dự án ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Công ty TNHH Oleco - Nam Quang, chủ đầu tư dự án, đã chính thức ký kết hợp tác cùng Hệ thống Mầm non Montessori Vinh.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO đã trở thành cơn bão số 11 trên biển Đông. Dự báo, bão sẽ gây rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống
Pháp luật

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống

Pháp luật

Bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Hường khai mình chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn toàn bộ việc vận hành giao cho ê-kíp phía sau.

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine
Thế giới

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người đồng cấp Hungary Viktor Orban vừa có màn tranh luận gay gắt về bản chất những mối đe dọa đối với châu Âu và cuộc chiến Nga – Ukraine trong một cuộc đối thoại ở Copenhagen hôm 2/10.

Hoàng Hường bị khởi tố
Pháp luật

Hoàng Hường bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp

Tin tức

Tổng Bí thư nêu rõ, Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải phải có một cán bộ được phân công đặc trách về nông nghiệp. Như vậy, xã sẽ có một đội ngũ 5 người chuyên trách về nông nghiệp, đủ sức chịu trách nhiệm toàn diện các vấn đề từ đất đai, giải phóng mặt bằng, đến khuyến nông và thú y.

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam
Thể thao

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

Thể thao

Ngày 2/10, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam chính thức công bố và tổ chức bốc thăm chia bảng Giải Pickleball tranh Cúp Kaitashi 2025.

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?
Xã hội

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, các trường cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp trước cơn bão số 10 Matmo.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này không thiếu tiền tiêu trong đầu tháng 10 nhờ thoát khỏi những rắc rối một cách ngoạn mục.

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc
Thế giới

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Thế giới

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp Olivier Brochet tổ chức lễ trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan, huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS - Pháp) : Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sỹ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sỹ sinh học.

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League
Thể thao

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 6 V.League 2025/26, HAGL sớm có lợi thế dẫn bàn sau tình huống lập công của Minh Tâm ở phút thứ 7 nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm hoà 1-1.

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam
Văn hóa - Giải trí

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam

Văn hóa - Giải trí

Trong thời gian bị tạm giam để chờ xét xử, rapper Sean Combs, tức Diddy, tổ chức lớp học về khởi nghiệp cho bạn tù.

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Nuôi cá rô đồng mật độ dày đặc là mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà của chị Lê Thị Hoa, nông dân ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có 2 kịch bản đổ bộ của bão MATMO. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND thành phố Huế đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ
Nhà nông

Nông dân Tuyên Quang miệt mài gặt lúa, dọn dẹp đường xá, nhà cửa sau mưa lũ

Nhà nông

Sau đợt mưa lớn và việc các nhà máy thủy điện xả lũ, Tuyên Quang đã hứng chịu hậu quả nặng nề như sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về con người, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp... Những ngày này, thời tiết nắng lên, nước rút, cấp uỷ, chính quyền địa phương đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch gồm 8 đồng chí
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch gồm 8 đồng chí

Tin tức

Chiều 3/10, tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên trù bị Đại hội.

Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sĩ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của Cụ là tấm gương sáng đáng để chúng ta kính trọng và học tập.

Giá lợn hơi lao dốc, nhập khẩu thịt tăng lên, vì sao vậy?
Nhà nông

Giá lợn hơi lao dốc, nhập khẩu thịt tăng lên, vì sao vậy?

Nhà nông

Giá lợn hơi tiếp đà giảm mạnh trên toàn quốc. Đà giảm nhanh kéo giá lợn hơi bình quân cả nước đến hôm nay chỉ còn đạt khoảng gần 55.000 đồng/kg.

Nga tung sư đoàn xe tăng lớn nhất rầm rập tiến sát Zaporizhzhia, phòng tuyến Ukraine có nguy cơ bị nghiền nát
Thế giới

Nga tung sư đoàn xe tăng lớn nhất rầm rập tiến sát Zaporizhzhia, phòng tuyến Ukraine có nguy cơ bị nghiền nát

Thế giới

Trong khi thế giới chú ý đến giao tranh ác liệt quanh Pokrovsk và Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, sư đoàn xe tăng lớn nhất của quân đội Nga đang lặng lẽ tiến nhanh ở phía nam, mở đường hướng tới Zaporizhzhia, đe dọa bao vây thành phố có hơn 700.000 dân sinh sống.

TP. HCM mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà, 88 dự án có thể bán
Nhà đất

TP. HCM mở rộng cửa cho người nước ngoài sở hữu nhà, 88 dự án có thể bán

Nhà đất

Đến nay, người nước ngoài có thể mua và sở hữu nhà ở tại tổng cộng 88 dự án tại TP. HCM, tăng thêm kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và đa dạng hóa nguồn khách hàng cho các chủ đầu tư.

Phát hiện 'nhóm máu kim cương” siêu hiếm tại Trung Quốc
Xã hội

Phát hiện "nhóm máu kim cương” siêu hiếm tại Trung Quốc

Xã hội

Trung tâm Truyền máu quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn vừa ghi nhận một ca mang nhóm máu cực hiếm Jk(a-b-), giúp bổ sung nguồn dữ trữ quan trọng cho các tình huống truyền máu khẩn cấp.

Nông thôn Tây Bắc: HĐND xã Dào San thông qua 5 nghị quyết liên quan trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: HĐND xã Dào San thông qua 5 nghị quyết liên quan trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

HĐND xã Dào San (Lai Châu) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) thông qua 5 nghị quyết quan trọng tác động trực tiếp tới kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Cổ phiếu bất động sản ngược dòng, bộ 3 nhà Vingroup “níu chân” VN-Index trong phiên 3/10
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản ngược dòng, bộ 3 nhà Vingroup “níu chân” VN-Index trong phiên 3/10

Nhà đất

Dù phần lớn mã bất động sản chìm trong sắc đỏ, 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE đã trở thành điểm tựa hiếm hoi, giúp nhóm cổ phiếu bất động sản ngược dòng tăng điểm trong phiên 3/10.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

2

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là 'Thành nhà Mạc'?

3

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

4

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

5

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

'Một tiền lệ thảm khốc': Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine