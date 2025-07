Ngày 25/7, theo Cục Hải quan Việt Nam (HQVN), đơn vị này đã có văn bản số 15630/CHQ-GSQL, đề cập tới các vấn đề xung quanh nhập khẩu điều thô của doanh nghiệp chế biến hạt điều, là thành viên của Hiệp hội điều Việt Nam.

Theo Cục HQVN: "Trường hợp doanh nghiệp sử dụng bao bì cũ, có dán nhãn hàng hóa trên bao bì cũ thì nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu, khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Điều 10 - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 - Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan hải quan căn cứ quy định trên, kiểm tra, đối chiếu với thực tế lô hàng nhập khẩu với hồ sơ hải quan.

Hình ảnh một lô điều thô nhập khẩu được chứa trong bao bì cũ. Ảnh: Vinacas

Trường hợp nhãn gốc hàng hóa nhập khẩu không thể hiện đầy đủ, hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc khi làm thủ tục thông quan, là không phù hợp với quy định tại Điều 10 - Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 - Nghị định số 111/2021/NĐ-CP và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định".

Như vậy, nếu nhà xuất khẩu điều thô nước ngoài sử dụng bao bì cũ, có nhãn hàng hóa cũ, phải có nhãn gốc của hàng hóa mới theo đúng quy định. Nếu không có, hoặc có mà ghi không đúng, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Vinacas đưa ra thông báo, hướng dẫn dán nhãn cho các doanh nghiệp nhập khẩu điều thô chứa trong các bao chứa cũ. Ảnh: Vinacas

Theo ông Vũ Thái Sơn, đại diện lãnh đạo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas): Sở dĩ Cục HQVN ra cảnh báo trên, do đầu tháng 7/2025, Vinacas nhận được phản ảnh từ một số doanh nghiệp chế biến điều về hiện tượng, có một số doanh nghiệp xuất khẩu điều thô từ các nước châu Phi sử dụng bao bì cũ để chứa hạt điều xuất khẩu sang Việt Nam.

Trên nhiều bao, in tên những nước khác với nước xuất khẩu; hoặc in các loại hàng không phải điều thô như: cá, macca…. Khi tiến hành kiểm dịch thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật (KDTV) Vùng 2 phát hiện thông tin in trên bao không đúng với hàng nhập khẩu theo hợp đồng.

Chi cục gửi văn bản đến các cơ quan Hải quan tại các cảng, đề nghị cho biết về kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên, cũng như biện pháp xử lý hành vi vi phạm (nếu có) để Chi cục có cơ sở giải quyết thủ tục đổi với lô hàng….

Hàng năm, do vùng nguyên liệu trong nước không đủ cung, nên các doanh nghiệp phải nhập hàng trăm ngàn tấn điều thô từ châu Phi, mới đủ chế biến, xuất khẩu. Ảnh: Đông Anh

Do đó, ngày 7/7/2025, Vinacas đã gửi văn bản đến Cục HQVN đề nghị “cho phép các lô hàng điều thô đảm bảo đầy đủ các thủ tục nhập khẩu. Nhưng có những bao chứa ghi nhãn mác khác với nước xuất khẩu được thông quan".

Đồng thời, lãnh đạo Vinacas đã trực tiếp làm việc với Cục HQVN, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ngành điều. Vì ngoài số điều thô đã về cảng; hiện nay, còn khá nhiều điều thô đang trên đường vận chuyển về Việt Nam, hoặc đã đóng container chuẩn bị xuất hàng. Trong đó, có thể có nhiều lô hàng không có nhãn hàng hóa mới trên bao chứa.

Theo lãnh đạo cơ quan KDTV, cơ quan KDTV vẫn tiếp tục gửi thông báo cho cơ quan Hải quan khi gặp các lô hàng dùng bao cũ có ghi tên nước không phải là nước xuất khẩu. Đây là việc phải thực hiện theo quy chế phối hợp giữa cơ quan KDTV với cơ quan Hải quan. Là đơn vị mở container trước, khi cơ quan KDTV phát hiện hàng hóa nhập về có dấu hiệu vi phạm phải báo cho cơ quan Hải quan biết.

Chế biến điều nhân xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đông Anh

"Lâu nay, nhiều doanh nghiệp ngành điều Việt Nam ít quan tâm đến bao bì, nhãn mác…, khi nhập khẩu điều thô. Họ chấp nhận việc nhà cung cấp điều thô từ nước ngoài, sử dụng bao đay cũ, có in thông tin không đúng với nguồn gốc điều thô. Và, không thực hiện gắn hoặc in nhãn mác hàng hóa theo quy định; mặc dù, pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ ràng", ông Vũ Thái Sơn nói.

Thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng triển khai mạnh mẽ hoạt động chống hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt, hàng vi phạm nhãn mác, xuất xứ… Đây không chỉ là để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng những yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh giữa các quốc gia.

Ngành chế biến, xuất khẩu hạt điều Việt Nam thuộc hàng đầu thế giới trong những năm qua. Ảnh: Đông Anh

Do đó, dù đặc điểm hàng hóa hay thói quen kinh doanh thế nào, các doanh nghiệp cũng cần thay đổi để tuân thủ các quy định. Nếu làm không đúng sẽ bị xử phạt hành chính như Cục HQVN đã cảnh báo.

Theo Vinacas, trước mắt, với những lô hàng đang trên đường về Việt Nam hoặc đã làm thủ tục xuất khẩu, Vinacas sẽ gửi văn bản đến Cục HQVN đề nghị: Nếu có trường hợp không có nhãn gốc mới, vẫn cho phép được thông quan (nếu đúng là điều thô và có đầy đủ hồ sơ xuất nhập khẩu theo quy định như: Hợp đồng, vận đơn, phiếu đóng gói hàng hóa, hóa đơn thương mại, C/O, kiểm dịch của nước xuất khẩu….).

Các doanh nghiệp cũng chủ động làm việc với cơ quan KDTV và Hải quan tại cảng để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Tại thủ phủ hạt điều ở tỉnh Đồng Nai, cây điều là cây xóa đói giảm nghèo đối với người dân. Ảnh: Đông Anh

Với các lô hàng chuẩn bị giao theo hợp đồng đã ký, doanh nghiệp cần thỏa thuận với đối tác để ký Phụ lục hợp đồng, bổ sung quy định về bao bì và nhãn mác. Tốt nhất là sử dụng bao mới; không sử dụng bao cũ đã có in thông tin trên đó. Nhãn mác thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 1 – Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định về “nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu".

Vinacas cũng khuyến cáo, với các Hợp đồng ký mới, doanh nghiệp cần đàm phán với đối tác để ghi rõ trong Hợp đồng điều khoản về bao bì, nhãn mác; sử dụng bao mới, gắn hoặc in nhãn mác theo quy định nói trên.