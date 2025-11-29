Chủ đề nóng

Cục trưởng Hàng không nói về kết quả kiểm tra máy bay Airbus A320/A321 cập nhật phần mềm

Thế Anh Thứ bảy, ngày 29/11/2025 19:13 GMT+7
Tối ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/12.
Tối ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã thông tin về kết quả thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp của EASA và Airbus.

Ông Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/12.

Về hoạt động của các hãng hàng không, ông Dũng cho hay: "Cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không".

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Theo ông Dũng, mặc dù số lượng máy bay bị ảnh hưởng là rất lớn tuy nhiên các hãng hàng không đã chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao ngay sau khi Airbus ban hành AOT và EASA ban hành EAD.

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng tàu để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và EASA.

Cùng đó, đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Một điều đáng ghi nhận, trong quá trình thực hiện, các hãng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không".

Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không và các Hãng Hàng không xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu và động viên của quý hành khách.

Trước đó, sau khi nhận được cảnh báo khẩn (AOT) từ Nhà sản xuất máy bay Airbus, trong đêm ngày 28/11, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại, Việt Nam đang có 14 hãng bay thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay và đến năm 2030 dự kiến có thể sở hữu 400 máy bay hiện đại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cục Hàng không, các hãng hàng không đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hiện, các hãng hàng không đã có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi máy bay.

