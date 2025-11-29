Hơn 80 máy bay Airbus của Vietnam Airlines, Vietjet… phải cập nhật phần mềm sau “lệnh khẩn lúc nửa đêm”

Sau khi nhận được cảnh báo khẩn (AOT) từ Nhà sản xuất máy bay Airbus, trong đêm ngày 28/11, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại, Việt Nam đang có 14 hãng bay thương mại và chuyên dụng, khai thác 254 máy bay và đến năm 2030 dự kiến có thể sở hữu 400 máy bay hiện đại.

Hiện nay, Vietnam Airlines sở hữu tổng cộng 63 máy bay Airbus A321, 14 máy bay Airbus A350, 17 máy bay Boeing 787 và 6 máy bay ATR 72.

Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hiện, Vietnam Airlines có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng. Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Tương tự, liên quan đến việc Airbus gửi thông báo khẩn lúc 23h ngày 28/11/2025 tới các hãng hàng không và các cơ quan an toàn hàng không trên thế giới về việc kiểm tra, cập nhật phần mềm trên một số tàu bay A319/A320/A321 đang khai thác trên toàn cầu, Đại diện Bamboo Airways cho biết, ngay trong đêm ngày 28/11/2025 – rạng sáng ngày 29/11/2025, Bamboo Airways đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay.

Theo đó, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của Bamboo Airways vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Bamboo Airways đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Đối với hãng hàng không Vietjet, hãng bay này cũng đang sở hữu hơn 60 máy bay Airbus A320 chuyên chở được 180 hành khách và Airbus A321 có thể chở được 230 hành khách.

Hiện nay, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA – thuộc Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển) đã sở hữu 4 máy bay Airbus A321NX. Đây là máy bay thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, có khả năng tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn.