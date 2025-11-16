Cuối tuần, mách bạn tuyệt chiêu pha bột bánh xèo giòn rụm, vàng ươm, thành công ngay từ lần đầu tiên

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Bánh xèo là món ăn dân dã được nhiều người yêu thích, thay vì đi ăn ở ngoài hàng, bạn hoàn toàn có thể trổ tài chế biến ở nhà cho cả gia đình thưởng thức. Làm bánh xèo không khó nhưng để có thành phẩm giòn ngon đẹp mắt thì cần có bí quyết.
Với tuyệt chiêu pha bột bánh xèo này bạn sẽ có thành phẩm vỏ bánh mỏng giòn tan, màu vàng ươm, phần nhân thơm mềm với mực ngọt tự nhiên, thịt lợn béo ngậy, giá đỗ giòn tươi, thoảng mùi thơm nước cốt dừa, hành lá.
Dân Việt giới thiệu công thức làm món bánh xèo vỏ giòn tan, vàng ươm, thơm béo như sau:
- 200g bột bánh xèo
- 80ml nước cốt dừa
- 150ml bia
- 100ml nước lạnh
- Chút muối
- Hành lá thái nhỏ
Trộn hết các nguyên liệu, để đó bột nghỉ, đi chuẩn bị nhân
- Nhân mực: Làm sạch mực, luộc sơ cùng chút giấm và muối, vớt ra để ráo.
- Nhân thịt băm: Thịt xào săn, thêm chút mắm, hạt nêm. Đảo chín, khô là được.
+ Làm nóng chảo, cho chút dầu ăn láng chảo. Đổ bột dàn đều. Cho nhân vào, thêm vài sợi giá đỗ, sau đó để lửa nhỏ, quét dầu ăn quanh bánh. Để bánh tự róc thì mang bánh ra ngoài, lúc này bánh sẽ khô và giòn. Cứ thế làm đến hết nhân.
Bánh xèo nóng hổi giòn rụm kết hợp cùng các loại rau thơm cùng chút mằn mặn, chua cay từ nước chấm, đảm bảo ăn là nghiền.
Chúc các bạn thành công với cách pha bột bánh xèo này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.
