Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:56 GMT+7

Cựu nhà sư Trung Quốc kiện con gái đòi hơn 730 triệu đồng tiền cấp dưỡng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:56 GMT+7
Một người đàn ông ở Trung Quốc sau 10 năm tu hành và tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, đã khởi kiện con gái ra tòa, yêu cầu trợ cấp 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD, tương đương hơn 730 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn với lý do ông vẫn còn khả năng lao động.
Theo tờ The Paper đưa tin ngày 9/8, nguyên đơn họ Tạ, 54 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc), cho biết ông từng bỏ việc vào năm 2010 vì áp lực công việc, sau đó lên núi ẩn tu. Năm 2014, ông chấm dứt hợp đồng lao động để chuyên tâm tu hành và cùng năm đó ly hôn vợ.

Trong quá trình phân chia tài sản, Tạ đã để lại cho con gái một căn nhà trị giá khoảng 2,2 triệu nhân dân tệ (306.000 USD) cùng 500.000 nhân dân tệ (70.000 USD) tiền mặt. Ngoài ra, ông còn đưa cho vợ cũ 150.000 nhân dân tệ (21.000 USD) để bù đắp.

Với số tiền tiết kiệm còn lại khoảng 500.000 nhân dân tệ, ông Tạ quyết định xuất gia, đi khắp nơi học đạo. Dù một số chùa viện có hỗ trợ chỗ ăn ở, ông vẫn không có thu nhập và phải tự lo chi phí đi lại. Trong 6 tháng ở Chiết Giang, ông được trợ cấp 2.000 nhân dân tệ (280 USD)/tháng, nhưng nhiều nơi khác hoàn toàn không có nguồn thu.

Ảnh minh họa: AI

Sau 10 năm tu hành, tiền bạc cạn kiệt, ông phải sống trong hang núi rồi rơi vào khủng hoảng tinh thần trước khi hoàn tục. Hiện tại, ông thuê một căn hộ nhỏ ở Quảng Châu với giá 1.500 nhân dân tệ (210 USD)/tháng, sống nhờ vào sự hỗ trợ từ họ hàng.

Ông Tạ cho rằng mình đã quá tuổi lao động, không có kỹ năng nghề nghiệp, nên con gái cần có trách nhiệm phụng dưỡng. Ông yêu cầu con gái chi trả một lần 200.000 nhân dân tệ và cam kết sẽ không xin thêm tiền sau này.

Phía con gái phản bác rằng việc phân chia tài sản khi ly hôn đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của cha với mình, không liên quan đến vụ kiện hiện tại. Cô cũng khẳng định cha mình vẫn còn sức lao động, chỉ là tự nguyện không làm việc. Với mức lương 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD)/tháng, cô không thể đáp ứng yêu cầu quá lớn này, nhưng sẵn sàng trợ cấp hằng tháng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, do ông Tạ có lời lẽ gay gắt tại tòa, cô đã rút lại thiện chí hỗ trợ.

Cuối cùng, tòa án tuyên bác đơn kiện, cho rằng ông Tạ chưa mất khả năng lao động và vẫn có thể tự trang trải sinh hoạt bằng số tiền còn lại.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng ông Tạ từng hy sinh nhiều cho vợ con nhưng giờ lại bị bỏ rơi. Song không ít người nhận định ông đã rời xa trách nhiệm làm cha suốt 10 năm và nay quay về đòi hỏi là bất công với con gái.

