Đà Nẵng: Chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng nhờ chiêu “chạy sổ đỏ, mua kiot”, thanh niên lãnh án

Ngày 27/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Tấn Đạo (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ mối quan hệ quen biết, Đạo tiếp cận ông Hoàng Văn Lương (SN 1982, trú Đà Nẵng) rồi bịa chuyện có thể “làm nhanh sổ đỏ” và đặt cọc mua kiot chợ Viêm Đông (Điện Bàn, Quảng Nam cũ). Tin tưởng, ông Lương nhiều lần giao tiền cho Đạo.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2019, Đạo ký nhiều hợp đồng giả để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng từ 2 hợp đồng làm sổ đỏ tại KĐT Seaview, 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua 3 kiot chợ Viêm Đông và 300 triệu đồng từ hợp đồng chuyển nhượng lô đất vốn đã thuộc sở hữu người khác. Số tiền chiếm đoạt, Đạo đem đầu tư đất đai rồi thua lỗ.

Bị cáo Lê Tấn Đạo tại toà.

Sau nhiều năm bỏ trốn, ngày 20/12/2024, Đạo đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, khai do thua lỗ nên nảy sinh ý định gian dối.

HĐXX nhận định hành vi của Đạo đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng sự tin tưởng của người quen để chiếm đoạt số tiền lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Tòa tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.