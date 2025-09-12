Đà Nẵng dự kiến có 75 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, 5 Phó Bí thư Thành ủy

Sáng 12/9, Tiểu Ban Tổ chức và - Phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đã cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ thành phố sắp diễn ra.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng - Phó Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng đã có báo cáo Bộ Chính trị cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 với số thành viên cấp ủy là 75 người và chờ Bộ Chính trị quyết định và công bố chính thức tại Đại hội.

Trong đó, cơ cấu sắp nhập cơ học của tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP Đà Nẵng (cũ) là 73 thành viên. Ngoài ra đề xuất thêm vị trí Chánh án TAND thành phố và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng 2025-2030.

Tiểu Ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 cung cấp thông tin về đại hội sáng 12/9. Ảnh: Đình Thiên

Ông Hùng cũng cho biết, Đà Nẵng cũng báo cáo Bộ Chính trị cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 có 1 Bí thư Thành ủy và 5 Phó Bí thư Thành ủy, 1 Chủ tịch HĐND và 4 Phó chủ tịch HĐND thành phố. Bên cạnh đó Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy có 14 thành viên với 1 Chủ nhiệm và 4 Phó chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong 3 ngày, ngày 16-18/9/2025.

Trong đó phiên khai mạc sẽ diễn ra trong ngày 17/9 và bế mạc trong ngày 18/9/2025 tại Hội trường Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

"Đại hội sẽ có 450 đại biểu chính thức tham gia và 100 khách mời Trung ương. Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần này sẽ không nhận hoa chúc mừng. Đồng thời, Đại hội lần này không tổ chức công tác nhân sự nhưng đại hội vẫn tổ chức phá sóng để đại hội tập trung thảo luận, góp ý cho các văn kiện...", ông Hoàng cho biết.