Đà Nẵng: Hỗ trợ 100.000 đồng dịp 2/9 phải nhanh chóng, đầy đủ đến từng người dân

Sáng 29/8, Tổ đại biểu số 3, HĐND TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri phường An Hải, TP Đà Nẵng, sau kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, nhiều cử tri của phường An Hải đã kiến nghị những vấn đề vướng mắc, tồn đọng hiện nay như: định hướng phát triển của thành phố sau sáp nhập, giá điện nước tăng, tình trạng ngập úng, cắt tỉa cây xanh trước khi vào mùa mưa.

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi cho hay,việc điều chỉnh quy hoạch là nội dung trọng tâm và cấp thiết đối với Đà Nẵng mới.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương được chuyển từ chính quyền đô thị sang chính quyền hai cấp, thành phố mới có dư địa phát triển rộng hơn, hài hòa hơn, đòi hỏi phải rà soát lại các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây để xây dựng một quy hoạch tổng thể đồng bộ.

Tổ đại biểu số 3, HĐND TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri phường An Hải, sau kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: D.B

Mục tiêu của quá trình điều chỉnh quy hoạch là tái cơ cấu, tập trung nguồn lực vào sáu lĩnh vực mũi nhọn. Trong đó, Đà Nẵng xác định phát triển du lịch chất lượng cao, gắn với nghỉ dưỡng, y tế và dịch vụ tài chính; thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng – được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 222, đặt lõi tại phường An Hải với các lô đất trọng điểm trên trục Võ Nguyên Giáp; phát triển kinh tế đêm với quy mô hệ sinh thái gồm thể thao, giải trí, mua sắm, ẩm thực, du lịch và văn hóa, hình thành trục kinh tế đêm trải dài từ An Hải, Sơn Trà đến ven sông Hàn và bán đảo Sơn Trà.

Ngoài ra, thành phố còn định hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp chất lượng cao, tận dụng dư địa mở rộng từ Quảng Nam, xây dựng thương hiệu mạnh như sâm Ngọc Linh và phát triển vùng nghề cá. Công nghiệp sẽ được đẩy mạnh về phía Nam, liên kết với khu công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam) và các KCN Quảng Ngãi để hình thành chuỗi công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, kinh tế biển cũng được coi là trụ cột quan trọng, trong đó An Hải giữ vai trò điểm nhấn trong chuỗi phát triển ven biển.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: D.B

Theo đại biểu Trần Thắng Lợi, điều chỉnh quy hoạch không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm định hình tương lai của Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, tận dụng tối đa lợi thế mới sau sáp nhập và phù hợp với mô hình quản lý hai cấp.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi thông tin, ngày 28/8 Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để cùng vui Tết Độc lập, tạo không khí phấn khởi trong toàn dân, cán bộ, đảng viên.

Ông Lợi đề nghị UBND các phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai kịp thời, thông suốt, không bỏ sót đối tượng nào và hoàn thành trước ngày 2/9.

“Chính sách này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân, đặc biệt trong các dịp lễ trọng đại, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và củng cố an sinh xã hội”, ông Lợi nói.

