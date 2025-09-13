Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Pháp luật
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 18:33 GMT+7

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

+ aA -
Diệu Bình Thứ bảy, ngày 13/09/2025 18:33 GMT+7
Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự ông Vernazz Joseph Alexander (SN 1988) để điều tra hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, rạng sáng 5/9, tại quán bar S.R trên đường An Thượng 32 (phường Ngũ Hành Sơn), ông Alexander xảy ra mâu thuẫn với một vị khách người nước ngoài. Người đàn ông này rút từ túi quần ra vật giống súng để “răn đe” đối phương rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Qua truy xét, lực lượng trinh sát phát hiện Alexander đang lưu trú tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng (phường Cẩm Lệ).

Đối tượng người ngoại quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến 0h30 ngày 12/9, công an phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ người này ở có một khẩu súng ngắn kim loại, kèm hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn.

Làm việc với cơ quan công an, ông Alexander khai đã mua khẩu súng này ở Campuchia cuối năm 2024 với giá 700 USD để phòng thân.

Đêm xảy ra vụ việc, sau khi mâu thuẫn tại quán bar, ông quay về nơi ở lấy súng rồi quay lại “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, TPHCM, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến tháng 4/2025, ông chuyển đến Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả công suất hơn 1.000 lít/ngày

Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả công suất hơn 1.000 lít/ngày

Đà Nẵng nới điều kiện cho người có nhà xa nơi làm việc được thuê mua nhà ở xã hội

Đà Nẵng nới điều kiện cho người có nhà xa nơi làm việc được thuê mua nhà ở xã hội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Theo hàng xóm, nạn nhân và nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk có mâu thuẫn tình cảm, từng nhiều lần xảy ra xô xát trước khi vụ việc đau lòng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra.

Bắt giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Pháp luật
Bắt giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Một thẩm phán TAND TP Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ
10

Pháp luật
Một thẩm phán TAND TP Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ

Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Pháp luật
Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật
Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk

Đọc thêm

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 'phản ứng nhanh'
Kinh tế

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục hành chính, đặc biệt ở cấp xã.

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Pháp luật

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và 4 giám định viên liên quan vụ nhận hối lộ.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã lập kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Có 10 cơ sở kinh doanh dược liệu trong danh sách kiểm tra.

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online
Giảm nghèo thông tin

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online

Giảm nghèo thông tin

"Người dân vùng sâu, vùng xa đang tích cực tận dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ. Xu hướng này được thúc đẩy bởi độ phủ internet, smartphone ở nông thôn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ", chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho biết.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Nạn nhân đã cung cấp bằng chứng để công an truy tìm nghi phạm.

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 4 người.

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ
Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Pháp luật

Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đang điều tra vụ 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà, hành hung một phụ nữ trẻ giữa đêm, khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Thế giới

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine. Văn kiện này được 142 quốc gia ủng hộ, 10 quốc gia bỏ phiếu chống.

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào
Thể thao

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào

Thể thao

Bùi Vĩ Hào đã trở lại tập luyện sau chấn thương nhưng không được Becamex TPHCM đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026. Quyết định này khiến đội bóng mất thêm lựa chọn tấn công khi không còn Tiến Linh, đồng thời ảnh hưởng cơ hội trở lại ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam ở SEA Games 33.

Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng
Xã hội

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội

Trong một lần về quê có đám hiếu, từ lời kể của cháu trai 13 tuổi về người mẹ kế, gia đình có cảm giác "đang không an toàn cho cháu" nên đã cảnh báo tới người cha. Sau khi xem lại camera thì người thân vô cùng ngỡ ngàng, bức xúc.

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”
Kinh tế

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”

Kinh tế

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một “miền đất hứa” cho giới đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những rủi ro không nhỏ.

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững
Kinh doanh

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững

Kinh doanh

TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Anh thông qua chuỗi sự kiện quan trọng, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9 với trọng tâm là mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD).

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa
Video

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa

Video

Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là 'chỉ số cứng', cần điều chỉnh linh hoạt
Giảm nghèo nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là "chỉ số cứng", cần điều chỉnh linh hoạt

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, nhưng trong giai đoạn tới giảm nghèo đa chiều đặt ra yêu cầu cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, giàu mạnh, với mục tiêu ấm no, hạnh phúc.

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Vừa qua tại Lễ vinh danh “Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025” đã chính thức diễn ra. Trong danh sách này, Agribank được xướng tên trong Top 20, khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025
Y tế

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Y tế

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng “Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng” (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025).

Khởi tố đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bảo mật thông tin: 'Làm lộ bí mật rất nguy hiểm'
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bảo mật thông tin: "Làm lộ bí mật rất nguy hiểm"

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khi ứng dụng công nghệ phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin. “Nếu mình làm mà để người khác chiếm lĩnh được ngay, làm lộ bí mật còn nguy hiểm nữa. Khi đó, người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng chủ trương này do lo sợ tham gia mà bị lộ thông tin cá nhân", Tổng Bí thư nói.

Từ Hi Thái hậu trước khi chết đã làm điều tàn ác gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hi Thái hậu trước khi chết đã làm điều tàn ác gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc làm này của Từ Hi Thái hậu đã khiến hậu thế hiểu thêm về sự tàn ác của người phụ nữ quyền lực nhất cuối triều nhà Thanh.

Vụ ám sát Charlie Kirk: Chính trị Mỹ lộ rõ vòng xoáy bạo lực đẫm máu và chia rẽ
Thế giới

Vụ ám sát Charlie Kirk: Chính trị Mỹ lộ rõ vòng xoáy bạo lực đẫm máu và chia rẽ

Thế giới

Sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Mỹ Charlie Kirk, nhiều bình luận trên báo chí Mỹ và thế giới đã cảnh báo bạo lực chính trị gia tăng ở Mỹ

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư
Nhà nông

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Nhà nông

Tận dụng lợi thế về vị trí, hạ tầng cùng chính sách của chính quyền, xã Nguyên Giáp (TP Hải Phòng) đang dần khẳng định sức hút, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Công an Hưng Yên phát hiện dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil
Pháp luật

Công an Hưng Yên phát hiện dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhãn hiệu dầu ăn Goldwin Cooking Oil không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Thương mại Việt Nam - Campuchia mở ra thời cơ lớn khi Tây Ninh được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics vùng biên
Đầu tư - Tài chính

Thương mại Việt Nam - Campuchia mở ra thời cơ lớn khi Tây Ninh được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics vùng biên

Đầu tư - Tài chính

Hội nghị hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia tại Tây Ninh mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp 2 nước, từ kết nối logistics, nâng cấp hạ tầng biên giới đến mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 20 tỷ USD năm 2030.

Tin chiều 13/9: Truyền thông Thái Lan lo sốt vó vì Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin chiều 13/9: Truyền thông Thái Lan lo sốt vó vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Truyền thông Thái Lan lo sốt vó vì Nguyễn Xuân Son; CLB Wrexham tiếc vì vồ hụt Eriksen; Công bố thời gian bốc thăm U23 châu Á 2026; HLV Enzo Maresca xác nhận loại bỏ 2 ngôi sao Chelsea; Cựu cầu thủ Chelsea chia tay bóng đá, chuyển qua làm trợ giảng.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nhà nông

Đó là quan điểm của Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì nhằm nghe ý kiến các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Xào rau, thêm vài giọt này, rau sẽ tươi xanh, giòn ngon thơm hơn ngoài hàng
Gia đình

Xào rau, thêm vài giọt này, rau sẽ tươi xanh, giòn ngon thơm hơn ngoài hàng

Gia đình

Đĩa rau xanh tươi, giòn ngọt luôn làm bữa cơm thêm ngon mắt ngon miệng. Thế nhưng, chỉ sơ ý một chút là rau dễ xỉn màu, mất vị.

Nguyễn Văn Điển: Vị quan thanh liêm quê Đà Nẵng, trải 3 đời vua Nguyễn
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Văn Điển: Vị quan thanh liêm quê Đà Nẵng, trải 3 đời vua Nguyễn

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Văn Điển nổi tiếng là vị quan thanh liêm, cương trực, là tấm gương tiêu biểu về nhân cách đạo đức và tư tưởng thân dân. Ông đã góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới thời Nguyễn.

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều
Xã hội

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Xã hội

Gia đình anh Quảng có một thú cưng rất đặc biệt, đó là chú nghé với cái tên thân mật “Mập”. Từ cơ duyên gặp nhau trên rừng sâu, Mập đã trở thành một phần quan trọng gắn liền với nhiều kỉ niệm và cảm xúc của cả gia đình.

'Đòn đáp trả sấm sét': NATO tung lá chắn thép sau khi UAV Nga 'xé toang' bầu trời Ba Lan
Thế giới

'Đòn đáp trả sấm sét': NATO tung lá chắn thép sau khi UAV Nga 'xé toang' bầu trời Ba Lan

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 12/9 công bố việc triển khai Chiến dịch “Eastern Sentry” (Người gác phía Đông), nhằm bảo vệ sườn phía đông của NATO sau vụ ít nhất 19 máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận Ba Lan vào rạng sáng thứ Tư.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

3

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?