Đà Nẵng: Triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả công suất hơn 1.000 lít/ngày

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm, tiêu thụ tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh lân cận.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983) là chủ cơ sở. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất và đưa ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Thay vì sản xuất giấm gạo lứt theo phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để chế biến giấm giả.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit pha chế để tạo giấm giả có nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, gây tổn hại dạ dày, ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

Sau quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ và xác lập chuyên án, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiều Văn Thanh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Cơ sở sản xuất giấm giả . Ảnh: CACC

Khám xét xưởng sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít). Nếu không bị ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả tung ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trước đó ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng vừa phá thành công chuyên án 0909D, triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.