Đà Nẵng sau lũ: Nhà cửa tan hoang, của để dành mất hết, người dân bắt tay dựng lại cuộc sống

Của để dành coi như là mất hết

Ngày 4/11, ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều khu vực như xã Hoà Vang, Đại Lộc, Nam Phước, phường Điện Bàn, phường Hội An... nước đã rút nhưng bùn non vẫn phủ dày trên đường làng, sân nhà, tường rào, trường học. Mùi bùn và rác thải bốc lên nồng nặc, không khí ẩm thấp khiến nhiều khu dân cư chìm trong cảnh nhếch nhác, ô nhiễm.

Người dân vùng trũng thấp khẩn trương dọn dẹp, khơi thông cống rãnh. Lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương đồng loạt ra quân xúc bùn, rửa đường, thu gom rác để sớm khôi phục sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân dọn dẹp bùn đất sau khi nước rút. Ảnh: B.X

Tại xã Hoà Vang, những ngày qua, cuộc sống của người dân tại đây đảo lộn vì chưa đến 1 tuần nhưng phải chạy ngập lụt đến 2 lần.

Bà Lâm Thị Thanh (trú thôn Cẩm Toại Trung, xã Hoà Vang) cho biết, nước lũ dâng nhanh và cao nên gia đình bà đã chịu thiệt hại rất nhiều.

“Mấy chục con gà nuôi tính để bán kiếm đồng ra đồng vào nay đã chết theo dòng nước, tủ đồ, máy móc trong nhà cũng hư hỏng nặng. Của để dành coi như là mất hết, cũng may mà người vẫn không bị làm sao. Chỉ mong cuộc sống sau lũ sớm ổn đình trở lại”, bà Thanh nói.



Ảnh hưởng của mưa ngập, chiếc tủ lạnh của gia đình bà Lâm Thị Thanh bị hỏng. Ảnh: D.B

Tại các xã miền núi như Trà Tân, A Vương, Trà Đốc… mưa lớn kéo dài gây sạt lở nặng, làm hư hỏng nhiều tuyến đường liên xã, cô lập một số thôn bản.

Ông Trần Văn Hán, ở nóc Ông Yên (xã Trà Tân) nói: “Cơn lũ quét đã cuốn trôi hầu hết tài sản, nhà tôi chỉ còn trơ lại khung gỗ. May mắn chính quyền kịp thời mang lương thực lên hỗ trợ. Bây giờ coi như lại bắt đầu xây dựng lại cuộc sống”.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết xã thực hiện phương châm “không để người dân thiếu ăn, thiếu thuốc”, duy trì lực lượng trực 24/24, chuẩn bị vật tư và phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Lũ quét khiến nhà của ông Trần Văn Hán tan hoang. Ảnh: B.X

Tại xã A Vương, Chủ tịch UBND xã Briu Quân cho biết, nhiều thôn bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn; riêng thôn Atếêp bị sạt lở nghiêm trọng, toàn bộ người dân đã được di dời an toàn, địa phương đang vận chuyển hàng cứu trợ tiếp cận khu vực.

Hàng trăm tấn hàng hóa, hàng trăm tỷ đồng được chuyển đến người dân vùng ngập

Tại Trường Mẫu giáo Duy Vinh (xã Nam Phước), hơn 80% thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngập sâu hơn 2m. Cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hầu hết đồ dùng của học sinh đều ngâm nước, phủ đầy bùn đất. Chúng tôi đang nỗ lực dọn dẹp để sớm đón các cháu trở lại lớp.”

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gò Nổi), giáo viên cùng nhau dọn bùn, rửa bàn ghế từ sáng đến chiều. Thầy Nguyễn Ban, Hiệu trưởng, cho biết: “Nhờ kịp thời di chuyển bàn ghế lên tầng 2 nên thiệt hại giảm đáng kể. Dự kiến sau khi công tác dọn dẹp xong, trường sẽ đón học sinh trở lại.”

Các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng tất bật dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại. Ảnh: B.X

Cùng thời điểm, lực lượng bộ đội, công an, dân quân Đà Nẵng đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cho biết: “Chúng tôi huy động tối đa lực lượng, phương tiện để làm sạch ngay khi nước rút, sớm khôi phục hoạt động trường học, bệnh viện, khu dân cư.”

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, hơn 400 đoàn viên thanh niên công an đã được huy động hỗ trợ các xã, phường dọn bùn, khử trùng trường học, nhà dân.

Để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã phối hợp Sở Công Thương cấp phát 6 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô và 300 lốc nước cho các hộ dân vùng Thạnh Mỹ, Trà My.

Lực lượng chức năng di dời nhà ở cho người dân thôn H'Ruh, xã Hùng Sơn đến vị trí an toàn. Ảnh: B.X

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đã trực tiếp đến thăm, tặng 60 suất quà cho người dân tại các xã Điện Bàn Tây, Đại Lộc và động viên bà con khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch Mặt trận TP Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết, đến ngày 31/10, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 15,5 tỷ đồng và 35 tấn hàng hóa thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đến thăm, tặng quà cho người dân tại các xã Điện Bàn Tây, Đại Lộc và động viên bà con khắc phục hậu quả. Ảnh: B.X

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, đồng thời TP Đà Nẵng trích thêm 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để khẩn trương hỗ trợ người dân, khắc phục công trình hạ tầng thiết yếu sau lũ.

“Tất cả các lực lượng của thành phố đang tập trung cao độ với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo mọi người đều có lương thực, nước uống, không ai bị thiếu đói hay rét. Đây là việc cấp bách, phải làm ngay, tuyệt đối không để người dân nào bị bỏ lại phía sau,” ông Hưng nhấn mạnh.