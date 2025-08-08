Đà Nẵng chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn

Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, tại buổi kiểm tra thực tế của Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn tại xã Đắc Pring, UBND xã Đắc Pring đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng mới trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Đắc Pring với kinh phí 195 tỷ đồng.

Theo UBND xã Đắc Pring, hiện nay trên địa bàn xã có tổng số 4 điểm trường (1 điểm trung tâm + 3 điểm thôn), trong đó có 15 lớp học với gần 400 học sinh. Do điều kiện địa lý trên địa bàn xã khá hiểm trở, dân cư phân tán và tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng giáo dục, giao thông đi lại khó khăn; một số trường lớp xuống cấp, thiếu phòng học kiên cố, thiếu trang thiết bị dạy học cơ bản nên việc huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, duy trì sĩ số còn hạn chế.

UBND xã Đắc Pring đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng mới trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Đắc Pring đảm bảo đầy đủ các khối phòng học, phòng chức năng, khu nội trú học sinh, khu nhà công vụ giáo viên, khu thể chất và các hạng mục phụ trợ...với tổng kinh phí dự kiến khoảng 195 đồng. Địa điểm dự kiến tại thôn 56A, xã Đắc Pring với tổng diện tích khoảng 4,5 ha.

Các em học sinh tại trường liên xã Đắc Pring - Đắc Pre (Quảng Nam cũ)

Còn tại xã La Dêê, tổng số học sinh TH và THCS trên địa bàn xã hiện nay là gần 450 học sinh. Hiện nay, các trường đều không đảm bảo diện tích để mở rộng xây dựng trường nội trú liên cấp; địa điểm các trường hiện tại nằm gần suối, sát chân núi, nếu mở rộng nguy cơ sạt lở cao.

Địa phương này cũng đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập các trường thành 1 trường nội trú liên cấp. Theo đó, chọn địa điểm xây dựng trường mới tại thôn Đắc Rế, xã La Dêê với tổng diện tích 5 ha. Đối với các điểm trường cũ sẽ chuyển đổi công năng, bố trí thành điểm sinh văn hóa cộng đồng của các thôn và là nơi trú bão lũ, thiên tai.

Trước đề nghị của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cơ bản thống nhất với một số phương án, đề xuất của các xã khi chọn địa điểm xây dựng trường liên cấp trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các địa phương có báo cáo cụ thể về các hạng mục dự kiến khi xây dựng. Đặc biệt, địa điểm được chọn xây dựng phải đảm bảo an toàn là trên hết.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và các sở ban ngành kiểm tra thực tế tại các xã biên giới. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng

6 xã biên giới Đà Nẵng được đề xuất xây trường kiên cố

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các xã trong việc chọn địa điểm, hỗ trợ các vấn đề thuộc thẩm quyền chuyên môn như: xây dựng các phân khu chức năng, hạ tầng có liên quan để đảm bảo việc dạy và học sau này được diễn ra thuận lợi và chất lượng.

Sau khi sáp nhập, TP Đà Nẵng dự kiến chi khoảng 740 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú kiên cố, hiện đại tại 6 xã biên giới đất liền, nhằm giải quyết triệt để tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và tạo điều kiện học tập công bằng cho học sinh vùng cao.

Đây là đề xuất được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 81 của Bộ Chính trị vào chiều 30/7 vừa qua.

Dự án này được xem là giải pháp cấp bách cho nền giáo dục tại các xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn (thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) và 3 xã Đắc Pring, La Dêê, La Êê (thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), vừa được sáp nhập vào địa giới hành chính Đà Nẵng.

