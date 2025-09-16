Thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn ảm đạm

Theo ghi nhận của PV tại thời điểm giữa tháng 9, nhiều căn shophouse ở khu vực TP. Đà Nẵng treo biển cho thuê với mức giá cả chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng không dễ có khách.

Nhiều dãy shophouse nằm im lìm đợi người thuê. Ảnh: Viết Niệm

Chị N.T.H. cho biết: “Căn shophouse của tôi đang cho thuê với giá 40 triệu đồng/tháng. Diện tích sàn mỗi tầng là 100 m2 với 6 tầng, tổng cộng là 600 m2. Tôi cho thuê cả căn, không cho tách lẻ”.



Không chỉ treo biển cho thuê, nhiều căn shophouse còn được rao bán “cắt lỗ” cả tỉ đồng. Đơn cử, một căn diện tích 110 m2 hiện được rao giá 22 tỉ đồng, giảm ngay 1 tỉ đồng so với trước, tương đương khoảng 200 triệu đồng/m2.



Không khó để bắt gặp những biển bảng rao bán hoặc cho thuê tại nhiều dãy shophouse ở Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo báo cáo mới đây của DKRA Consulting - đơn vị nghiên cứu và tư vấn bất động sản, thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận tiếp tục ảm đạm, bất chấp ngành du lịch đang có tín hiệu khởi sắc.



Đối với loại hình shophouse, nguồn cung sơ cấp hiện duy trì ở mức thấp, không có dự án mới mở bán, chủ yếu đến từ các dự án cũ. Đáng nói, trong quý vừa qua, không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào thành công.



Giá bán sơ cấp vẫn “dậm chân tại chỗ”, dao động từ 7,1 - 16,3 tỉ đồng/căn. Thị trường thứ cấp càng ảm đạm, gần như không có giao dịch. DKRA dự báo, trong quý 3/2025, bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do “nút thắt” pháp lý chưa tháo gỡ, niềm tin của nhà đầu tư còn thấp.

Một căn shophouse ở Đà Nẵng đang được rao bán cắt lỗ. Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện một sàn môi giới tại Đà Nẵng cho hay, việc rao bán, cho thuê shophouse, biệt thự, nhà liền kề diễn ra dồn dập thời gian gần đây. “Do trước đó giá tăng quá nhanh, nguồn cung vượt cầu, nên phân khúc này ghi nhận sự trầm lắng, thanh khoản thấp. Nhiều chủ nhà buộc phải bán gấp, bán lỗ hoặc cho thuê để cắt lỗ”, anh Hoàng nói.



Phân tích về nội dung này, một số chuyên gia bất động sản đưa ra lời cảnh báo, không phải mọi sản phẩm gắn mác shophouse đều là cơ hội đầu tư tốt. Trong bối cảnh hiện nay, thị trường đang bước vào giai đoạn định giá lại. Nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền khai thác thực, pháp lý và khả năng vận hành thay vì mua để đó.

Nhiều dãy shophouse ở Đà Nẵng lâm cảnh cửa đóng, then cài. Ảnh: Viết Niệm

Nhiều dãy shophouse “đắp chiếu”



Thực tế, tại nhiều tuyến đường trung tâm như Mê Linh, Trung Lập 17... tại Đà Nẵng có không ít nhà shophouse cao 3 - 4 tầng rơi vào cảnh bỏ trống, im lìm. Thậm chí, những căn đã hoàn thiện nội thất, từng có giá hàng chục tỉ đồng, nay cũng treo biển “cho thuê - bán gấp”.



Dãy shophouse treo biển cho thuê, rao bán ở đường Mê Linh - Trung Lập 17, TP Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo giới phân tích, việc nhiều shophouse, nhà phố bỏ trống tại Đà Nẵng phản ánh rõ sự thay đổi tâm lý thị trường. Sau giai đoạn “sốt nóng” bởi đầu cơ, thị trường nay quay về giá trị thực, chỉ những sản phẩm có vị trí khai thác kinh doanh hiệu quả, pháp lý minh bạch và giá hợp lý mới có khả năng giao dịch.