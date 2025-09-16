Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Nhà đất
Thứ ba, ngày 16/09/2025 05:45 GMT+7

Đà Nẵng có nhiều shophouse, nhà phố tiền tỷ đồng cho thuê, bán

+ aA -
Viết Niệm - Lam Hàn Thứ ba, ngày 16/09/2025 05:45 GMT+7
Tại Đà Nẵng, thời gian gần đây, có nhiều mặt bằng dạng shophouse, nhà phố ồ ạt treo biển cho thuê, bán nhưng không dễ tìm được khách.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn ảm đạm

Theo ghi nhận của PV tại thời điểm giữa tháng 9, nhiều căn shophouse ở khu vực TP. Đà Nẵng treo biển cho thuê với mức giá cả chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng không dễ có khách.

Nhiều dãy shophouse nằm im lìm đợi người thuê. Ảnh: Viết Niệm

Chị N.T.H. cho biết: “Căn shophouse của tôi đang cho thuê với giá 40 triệu đồng/tháng. Diện tích sàn mỗi tầng là 100 m2 với 6 tầng, tổng cộng là 600 m2. Tôi cho thuê cả căn, không cho tách lẻ”.

Không chỉ treo biển cho thuê, nhiều căn shophouse còn được rao bán “cắt lỗ” cả tỉ đồng. Đơn cử, một căn diện tích 110 m2 hiện được rao giá 22 tỉ đồng, giảm ngay 1 tỉ đồng so với trước, tương đương khoảng 200 triệu đồng/m2.

Không khó để bắt gặp những biển bảng rao bán hoặc cho thuê tại nhiều dãy shophouse ở Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo báo cáo mới đây của DKRA Consulting - đơn vị nghiên cứu và tư vấn bất động sản, thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận tiếp tục ảm đạm, bất chấp ngành du lịch đang có tín hiệu khởi sắc.

Đối với loại hình shophouse, nguồn cung sơ cấp hiện duy trì ở mức thấp, không có dự án mới mở bán, chủ yếu đến từ các dự án cũ. Đáng nói, trong quý vừa qua, không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào thành công.

Giá bán sơ cấp vẫn “dậm chân tại chỗ”, dao động từ 7,1 - 16,3 tỉ đồng/căn. Thị trường thứ cấp càng ảm đạm, gần như không có giao dịch. DKRA dự báo, trong quý 3/2025, bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do “nút thắt” pháp lý chưa tháo gỡ, niềm tin của nhà đầu tư còn thấp.

Một căn shophouse ở Đà Nẵng đang được rao bán cắt lỗ. Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện một sàn môi giới tại Đà Nẵng cho hay, việc rao bán, cho thuê shophouse, biệt thự, nhà liền kề diễn ra dồn dập thời gian gần đây. “Do trước đó giá tăng quá nhanh, nguồn cung vượt cầu, nên phân khúc này ghi nhận sự trầm lắng, thanh khoản thấp. Nhiều chủ nhà buộc phải bán gấp, bán lỗ hoặc cho thuê để cắt lỗ”, anh Hoàng nói.

Phân tích về nội dung này, một số chuyên gia bất động sản đưa ra lời cảnh báo, không phải mọi sản phẩm gắn mác shophouse đều là cơ hội đầu tư tốt. Trong bối cảnh hiện nay, thị trường đang bước vào giai đoạn định giá lại. Nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền khai thác thực, pháp lý và khả năng vận hành thay vì mua để đó.

Nhiều dãy shophouse ở Đà Nẵng lâm cảnh cửa đóng, then cài. Ảnh: Viết Niệm

Nhiều dãy shophouse “đắp chiếu”

Thực tế, tại nhiều tuyến đường trung tâm như Mê Linh, Trung Lập 17... tại Đà Nẵng có không ít nhà shophouse cao 3 - 4 tầng rơi vào cảnh bỏ trống, im lìm. Thậm chí, những căn đã hoàn thiện nội thất, từng có giá hàng chục tỉ đồng, nay cũng treo biển “cho thuê - bán gấp”.

Dãy shophouse treo biển cho thuê, rao bán ở đường Mê Linh - Trung Lập 17, TP Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo giới phân tích, việc nhiều shophouse, nhà phố bỏ trống tại Đà Nẵng phản ánh rõ sự thay đổi tâm lý thị trường. Sau giai đoạn “sốt nóng” bởi đầu cơ, thị trường nay quay về giá trị thực, chỉ những sản phẩm có vị trí khai thác kinh doanh hiệu quả, pháp lý minh bạch và giá hợp lý mới có khả năng giao dịch.

Mặt bằng treo biển cho thuê trên tuyến trên tuyến đường Mê Linh. Ảnh: Viết Niệm
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam qua đời

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội bất động Nguyễn Trần Nam, người gắn bó nhiều năm với ngành xây dựng và bất động sản đã qua đời, để lại dấu ấn trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam.

HoREA đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội

Nhà đất
HoREA đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội

Phú Thọ gọi vốn hơn 5.700 tỷ đồng cho khu đô thị tại phường Phúc Yên

Nhà đất
Phú Thọ gọi vốn hơn 5.700 tỷ đồng cho khu đô thị tại phường Phúc Yên

Hà Nội bắt đầu thu hồi đất để xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Nhà đất
Hà Nội bắt đầu thu hồi đất để xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Doanh thu bất động sản của Hancorp “bốc hơi” 90% dù mảng xây lắp tăng mạnh

Nhà đất
Doanh thu bất động sản của Hancorp “bốc hơi” 90% dù mảng xây lắp tăng mạnh

Đọc thêm

Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233
Văn hóa - Giải trí

Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233

Văn hóa - Giải trí

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc và các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Nóng: Bắt 1 đối tượng trong vụ dùng máy xúc cào, múc mộ ở Hưng Yên
Pháp luật

Nóng: Bắt 1 đối tượng trong vụ dùng máy xúc cào, múc mộ ở Hưng Yên

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, bắt tạm tạm giam đối với 1 đối tượng trong vụ nhiều ngôi mộ bị máy xúc cào múc ở xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

Tin chiều 20/9: Nguyễn Xuân Son bị Malaysia cử người... “theo dõi”?
Thể thao

Tin chiều 20/9: Nguyễn Xuân Son bị Malaysia cử người... “theo dõi”?

Thể thao

Nguyễn Xuân Son bị Malaysia cử người... “theo dõi”? Barcelona nhắm sao Juventus để thay thế Lewandowski; Đội dự tuyển U18 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Seoul, sẵn sàng cho trận ra quân; Con trai huyền thoại Zidane chọn khoác áo ĐT Algeria; Bạn gái Nguyễn Đình Bắc lộ diện?

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 43
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 43

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Bình Minh đã khiến khán giả bất ngờ với diện mạo tuổi 43: những nếp nhăn, tóc bạc, phát tướng...

Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo: Vô cảm hay thiếu hụt kỹ năng sống?
Xã hội

Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo: Vô cảm hay thiếu hụt kỹ năng sống?

Xã hội

Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội quật ngã cô giáo đang nhận được nhiều ý kiến không chỉ với nam sinh có hành vi bạo lực mà cả các bạn trong lớp.

Nhiều ông chủ công ty nông nghiệp đang bỏ quên một tài sản vô hình, mất cơ hội tham gia gọi vốn, mua bán doanh nghiệp
Nhà nông

Nhiều ông chủ công ty nông nghiệp đang bỏ quên một tài sản vô hình, mất cơ hội tham gia gọi vốn, mua bán doanh nghiệp

Nhà nông

Việc bỏ quên giá trị tài sản vô hình - thương hiệu doanh nghiệp - phổ biến ở rất nhiều công ty nông sản, nhất là các mô hình quản trị gia đình. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp có ý thức xây dựng giá trị thương hiệu, quản trị, kiểm toán ngay từ đầu, thì cơ hội tiếp cận gọi vốn - như chúng tôi đã tiếp cận trong thực tế - đều rất lớn.

Ngô Thì Nhậm: 'Kiến trúc sư' chặn đứng 30 vạn quân Thanh
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Thì Nhậm: "Kiến trúc sư" chặn đứng 30 vạn quân Thanh

Đông Tây - Kim Cổ

Trong hàng ngũ quân đội Tây Sơn, dưới sự chỉ huy tài ba của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ-Quang Trung, lập nên chiến thắng Thăng Long mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, có không ít sĩ phu Bắc Hà nổi tiếng, nhiều người còn là võ quan của chính quyền Lê-Trịnh. Một trong những gương mặt tiêu biểu của tầng lớp sĩ phu Bắc Hà có nhiều đóng góp, cống hiến cho triều đại Tây Sơn là Tiến sĩ Ngô Thì Nhậm.

Cực hiếm bé sơ sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối, cứ 80.000 ca sinh mới có 1 trường hợp
Xã hội

Cực hiếm bé sơ sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối, cứ 80.000 ca sinh mới có 1 trường hợp

Xã hội

Bệnh Viện Thanh Nhàn cho biết, vừa can thiệp mổ đẻ cho trường hợp bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối vô cùng hiếm gặp.

TPBank – Nhà tài trợ Kim cương “siêu chiều fan” tại Em Xinh “Say Hi”
Kinh tế

TPBank – Nhà tài trợ Kim cương “siêu chiều fan” tại Em Xinh “Say Hi”

Kinh tế

Là nhà tài trợ chính của Em Xinh “Say Hi” Concert, TPBank đã “chiếm spotlight” với sắc tím thương hiệu phủ kín khán đài và thông điệp “App TPBank – Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu đồng thanh hô vang. Không chỉ tài trợ, TPBank còn khéo léo tạo ra loạt trải nghiệm tinh tế để trở thành cái tên được yêu mến nhất trong lòng người hâm mộ.

Nga tuyên bố giành thêm 2 làng chiến lược, ông Zelensky tiết lộ Moscow hứng tổn thất nặng nề chưa từng thấy
Thế giới

Nga tuyên bố giành thêm 2 làng chiến lược, ông Zelensky tiết lộ Moscow hứng tổn thất nặng nề chưa từng thấy

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã chiếm thêm hai ngôi làng mới ở mặt trận miền Đông Nam Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công mạnh mẽ quanh hai thành phố chiến lược ở miền Đông, đồng thời khẳng định Nga đang phải hứng chịu “tổn thất nặng nề chưa từng thấy”.

Cà Mau kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến việc cho thuê đất trái quy định
Tin tức

Cà Mau kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến việc cho thuê đất trái quy định

Tin tức

Ông Lê Thành Tiền được UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ) cho thuê hàng nghìn m2 đất, thời hạn 4 năm với mục đích kinh doanh, nhưng sau đó đem cho nhiều hộ dân khác thuê lại trái quy định của pháp luật, kéo theo nhiều cán bộ có liên quan bị kỷ luật.

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính
Văn hóa - Giải trí

Kim Soo Hyun vắng bóng giữa nghi vấn lừa đảo tài chính

Văn hóa - Giải trí

Kim Soo Hyun vướng vào hàng loạt cáo buộc thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính của công ty quản lý Gold Medalist, đồng thời biến mất khỏi truyền thông trong nhiều tháng.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành HCV ngay trong ngày đầu ra quân
Thể thao

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành HCV ngay trong ngày đầu ra quân

Thể thao

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam đạt nhiều thành tích khả quan trong ngày ra quân tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Chủ tịch MTTQ Đà Nẵng: “Cán bộ Mặt trận phải nhiệt huyết, năng động hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển”
Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch MTTQ Đà Nẵng: “Cán bộ Mặt trận phải nhiệt huyết, năng động hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển”

Đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải có chất lượng, hiểu việc, nhiệt huyết và năng động hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ dưỡng hơn thịt gà, ngon miệng, dễ chế biến, chế biến cách này cực thơm
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, bổ dưỡng hơn thịt gà, ngon miệng, dễ chế biến, chế biến cách này cực thơm

Gia đình

Bạn nên ăn nhiều loại thịt này vào mùa thu. Nó không chỉ bổ dưỡng, giá rẻ mà còn thơm ngon. Người thể trạng yếu nên ăn nhiều hơn.

Đà Nẵng: Chợ Hòa Hiệp Bắc hoàn thành nhưng vẫn vắng như 'chùa Bà Đanh' vì vướng đủ thứ
Ảnh

Đà Nẵng: Chợ Hòa Hiệp Bắc hoàn thành nhưng vẫn vắng như "chùa Bà Đanh" vì vướng đủ thứ

Ảnh

Dù đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng từ nhiều tháng nay, nhưng chợ Hòa Hiệp Bắc, TP.Đà Nẵng vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nhiều ki-ốt bỏ trống, tiểu thương chần chừ chưa dọn vào, khiến công trình hàng chục tỷ đồng vẫn trong cảnh “đắp chiếu”.

'Món quà' giúp người dân tộc Chứt, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị có nước sạch
Video

'Món quà' giúp người dân tộc Chứt, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị có nước sạch

Video

Ngày 19/9, tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Plan International (tổ chức phát triển và nhân đạo quốc tế phi chính phủ) tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị thu gom và lọc nước sạch cho 180 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

'Địa ngục đẫm máu' ở Gaza City: Israel tung cảnh báo rợn người; Lữ đoàn al-Qassam của Hamas đáp trả sốc
Thế giới

'Địa ngục đẫm máu' ở Gaza City: Israel tung cảnh báo rợn người; Lữ đoàn al-Qassam của Hamas đáp trả sốc

Thế giới

Quân đội Israel cảnh báo sẽ tiến hành chiến dịch với “lực lượng chưa từng có” tại Gaza City, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán khi chiến dịch tấn công trên bộ nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm đô thị lớn nhất của dải Gaza đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng lận đận 15 năm đang được rà soát quy hoạch để có thể khởi công vào quý III/2027
Chuyển động Sài Gòn

Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng lận đận 15 năm đang được rà soát quy hoạch để có thể khởi công vào quý III/2027

Chuyển động Sài Gòn

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang phối hợp với Sở Xây dựng và UBND phường Xuân Hòa rà soát quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng... để chuẩn bị quyết định chủ trương đầu tư

Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Văn hóa - Giải trí

Chính thức khởi động vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Văn hóa - Giải trí

Ngày 20/9, tại Đà Nẵng, vòng sơ khảo miền Trung – Tây Nguyên cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chính thức khởi động, lần đầu đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn sắc đẹp quốc gia, gắn tôn vinh nhan sắc Việt với quảng bá du lịch.

Một cô gái ở Hà Nội bị khởi tố vì vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội: Đối mặt rủi ro pháp lý nào?
Bạn đọc

Một cô gái ở Hà Nội bị khởi tố vì vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội: Đối mặt rủi ro pháp lý nào?

Bạn đọc

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can Lê Hương Ly (29 tuổi, trú tại quận Đống Đa) về tội Vu khống, do đăng tải thông tin sai sự thật về Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trên mạng xã hội. Theo luật sư, với tội danh này, người vi phạm có thể đối mặt nhiều rủi ro pháp lý. Vụ việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ khi tham gia mạng xã hội.

Ngoại binh 1m90 từng khoác áo Đông Á Thanh Hoá gia nhập Xuân Thiện Phú Thọ
Thể thao

Ngoại binh 1m90 từng khoác áo Đông Á Thanh Hoá gia nhập Xuân Thiện Phú Thọ

Thể thao

Tiền đạo Yago Ramos với kinh nghiệm chơi bóng khá phong phú tại V.League vừa đầu quân cho CLB Xuân Thiện Phú Thọ và thi đấu ở giải hạng Nhất 2025/2026.

Khách sạn 5 sao Trung Quốc 'hạ mình' bán vỉa hè
Xã hội

Khách sạn 5 sao Trung Quốc "hạ mình" bán vỉa hè

Xã hội

Nhiều khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đã chọn ra vỉa hè bán đồ ăn mang đi như một cách tồn tại và giữ chân nhân viên.

NÓNG: Bão RAGASA sẽ vào biển Đông trong 3 ngày tới, giật trên cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai tới cấp 4
Nhà nông

NÓNG: Bão RAGASA sẽ vào biển Đông trong 3 ngày tới, giật trên cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai tới cấp 4

Nhà nông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng ngày 23/9, bão RAGASA sẽ vào biển Đông, lúc này bão đạt cấp 15- 16, giật trên cấp 17. Khi vào biển Đông, bão RAGASA sẽ gây ra rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn.

Thục Phán chống lại đội quân của Tần Thủy Hoàng như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thục Phán chống lại đội quân của Tần Thủy Hoàng như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Qua cuộc chiến đấu chống quân Tần, vai trò và uy tín của Thục Phán, người thủ lĩnh kiệt xuất của liên minh bộ lạc Tây Âu ngày càng lên cao, không chỉ ở trong bộ lạc Tây Âu mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trong bộ lạc Lạc Việt.

Ký ức Hà Nội: Ve vàng trên tường mười, khởi nguyên một giấc mơ Hà Nội
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Ve vàng trên tường mười, khởi nguyên một giấc mơ Hà Nội

Bạn đọc

Tôi đặt chân lên Hà Nội năm mười tám tuổi. Hành lý vỏn vẹn là chiếc balo có vài bộ quần áo, giọng nói còn trật nhịp “N” - “L” và một giấc mơ bám trụ nơi thủ đô, như bao người trẻ tỉnh lẻ cùng thời, vừa ngông nghênh, ngạo nghễ, vừa đẹp đến vô ngần.

Tọa đàm: “Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng”
Media

Tọa đàm: “Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng”

Media

Biến đổi khí hậu đã tác động nặng nề thế nào đến công cuộc giảm nghèo đa chiều? Người dân nghèo phải đối mặt với những thảm họa kép nào trước thiên tai do biến đổi khí hậu? Chính sách cần phải có thay đổi ra sao để ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp dân nghèo có thể trụ vững trước mưa gió, lũ lụt, không chịu cảnh đã nghèo càng nghèo hơn mỗi khi mưa bão qua? Những vấn đề này sẽ được đặt ra và giải đáp trong Tọa đàm “Tác động của biến đổi khí hậu đến giảm nghèo bền vững và cách thích ứng”.

TP.HCM yêu cầu kiểm tra một công ty nghi xả thải có mùi giống axit, ảnh hưởng đời sống người dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu kiểm tra một công ty nghi xả thải có mùi giống axit, ảnh hưởng đời sống người dân

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Asung (Việt Nam) vì nhận được phản ánh hoạt động sản xuất thường xuyên xả thải có mùi khó chịu giống mùi axit, ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân.

TP.HCM sắp có Chi hội Nông dân tỷ phú, quy tụ toàn “anh tài” nông dân thế hệ mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sắp có Chi hội Nông dân tỷ phú, quy tụ toàn “anh tài” nông dân thế hệ mới

Chuyển động Sài Gòn

Chi hội Nông dân tỷ phú tại TP.HCM dự kiến được thành lập sẽ quy tụ những “anh tài” nông dân thế hệ mới. Đây được kỳ vọng là “ngôi nhà” chung của nông dân giỏi gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, đưa sản phẩm ra thị trường.

Chân dung cựu sao HAGL người Hàn Quốc hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Thể thao

Chân dung cựu sao HAGL người Hàn Quốc hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Thể thao

Trung vệ Kim Dong-su là người từng khoác áo HAGL và hiện đang thuộc biên chế SHB Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

3

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

4

VĐV Đặng Thị Hồng được một số đơn vị ngỏ ý hỗ trợ tài chính

VĐV Đặng Thị Hồng được một số đơn vị ngỏ ý hỗ trợ tài chính

5

"Cãi" lại cả làng, ông nông dân Bình Định liều trồng 2.500 cây sầu riêng, giờ giàu to chắc luôn, là tỷ phú Gia Lai

'Cãi' lại cả làng, ông nông dân Bình Định liều trồng 2.500 cây sầu riêng, giờ giàu to chắc luôn, là tỷ phú Gia Lai