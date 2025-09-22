Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất, sắp tới đấu giá thêm 234 lô

Ngày 22/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP. Đà Nẵng cho hay, trong giai đoạn 2023 - 2025, đã triển khai đấu giá thành công 11 khu đất lớn và 57 lô đất ở với tổng số tiền thu ngân sách là 2.200 tỷ đồng.

Thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục để đấu giá 19 khu đất lớn, 215 lô đất ở chia lô và dự kiến thu được là 7.815 tỷ đồng.

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ từ đấu giá đất, sắp tới đấu giá thêm 234 lô. Ảnh: VN

"Trong đó, một số khu đất vừa góp phần tăng thu ngân sách, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương: Dự án Tổ hợp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 21 ha; dự án không gian sáng tạo 17 ha; dự án chợ đầu mối Hòa Phước 30,9 ha; khu A11 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, khu A121 đường Phạm Văn Đồng, Trung tâm thương mại khu A21 khu dân cư Tuyên Sơn...", ông Sơn cho biết.

Để đảm bảo tiến độ đấu giá các dự án nêu trên, Giám đốc Sở NN-MT TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng quy chế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng trong việc tổ chức đấu giá đất.

Đồng thời, phân cấp và ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc xét duyệt điều kiện của người đăng ký tham gia đấu giá và xây dựng quy trình để triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian thực hiện đấu giá.