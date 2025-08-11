Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách

Ngày 11/8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết vừa tìm thấy và trao trả chiếc nhẫn cưới cho nữ du khách bị đánh rơi khi tắm biển Mỹ Khê.

Trước đó, ngày 9/8, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý (trú TP.Huế) cùng gia đình vào Đà Nẵng du lịch. Trong lúc tắm biển, chị bất ngờ đánh rơi nhẫn cưới. Dù gia đình tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả, đến khi định bỏ cuộc, chị được một người tắm biển hướng dẫn liên hệ Ban quản lý để được hỗ trợ.

Nhận thông tin, lực lượng của Ban quản lý đã triển khai nhân viên và thiết bị rà tìm quanh khu vực nghi bị thất lạc. Sau một buổi tìm kiếm, chiếc nhẫn cưới đã được tìm thấy khi chị Quý đang trên đường trở về Huế.

Nhẫn cưới của chị Nguyễn Thị Hoàng Quý được tìm thấy.

“Chiếc nhẫn này không có giá trị vật chất lớn, nhưng tôi đã đeo suốt 20 năm, gắn bó với gia đình nên ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Khi nhận lại được, tôi thực sự rất cảm kích”, chị Quý chia sẻ.

Trước đó, Ban quản lý cũng từng giúp một du khách Úc tìm lại nhẫn đính hôn kim cương trị giá 2.000 USD tại biển Cửa Đại.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách trong mùa du lịch cao điểm cần bảo quản tư trang cẩn thận để kỳ nghỉ thêm trọn vẹn.