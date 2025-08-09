Đà Nẵng gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm không để tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Chỉ thị yêu cầu Sở NN&MT rà soát, quản lý chặt chẽ toàn bộ tàu cá, hoàn thành trước 30/8; trực 24/7 khai thác hệ thống giám sát hành trình; kiểm soát 100% tàu cá qua trạm biên phòng; xử lý nghiêm tàu “3 không” và vi phạm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Công an TP tăng cường điều tra, xử lý hành vi môi giới, đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện.

Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương ven biển triển khai đồng bộ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

UBND các xã, phường ven biển phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chống khai thác IUU, yêu cầu ngư dân ký cam kết không vi phạm, kiểm tra đánh dấu tàu cá đúng quy định, giám sát chặt nhóm tàu “3 không” và báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Chi cục Biển đảo và Thủy sản cho biết, đến ngày 31/7, thành phố đã xử lý xong toàn bộ 1.926 tàu cá “3 không”, gồm tàu không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản.

Đây là nhóm tàu tồn tại nhiều năm chưa được đưa vào quản lý chính thức. Việc xử lý dứt điểm nhóm tàu này được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP Đà Nẵng hiện có 4.142 tàu cá dài từ 6m trở lên. Trong đó, hơn 4.000 tàu đã được cấp giấy phép khai thác, chiếm tỷ lệ 96,7%. Đặc biệt, 100% tàu cá dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình hoạt động trên biển.