Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Ngày 10/8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân xử lý xe ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép tại khu vực vườn hoa phía trước Khu du lịch InterContinental Đà Nẵng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn.

Thời gian qua, tình trạng xe ô tô bán hàng rong xuất hiện tại nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà, đặc biệt quanh các khu vực ngắm cảnh, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhiều du khách vẫn cho khỉ ăn, khiến loài động vật này ngày càng mất bản năng kiếm ăn tự nhiên, thậm chí chủ động tiếp cận và tấn công người để tìm thức ăn.

Người dân cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Quốc (trú phường Sơn Trà) cho biết, tình trạng bán hàng rong và cho khỉ ăn đã diễn ra từ lâu.

“Những việc làm này cần chấn chỉnh để giữ hình ảnh đẹp cho bán đảo Sơn Trà trong mắt người dân và du khách”, anh Quốc nói.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong đợt ra quân, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 xe ô tô bán hàng rong, đưa về Công an phường Sơn Trà để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong, chấn chỉnh tình trạng cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và trật tự du lịch tại bán đảo Sơn Trà”, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin thêm.