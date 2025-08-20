Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Khu phức hợp The Monarchy của đại gia Trung "lửa" tại thời điểm tháng 4/2016

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 255 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá khu đất thực hiện dự án Khu phức hợp The Monarchy thuộc phường An Hải, Đà Nẵng.

Cụ thể, Đà Nẵng cần xác định giá khu đất thực hiện dự án Khu phức hợp The Monarchy, tại thời điểm tháng 4 năm 2016 do điều chỉnh quy hoạch giữa Quyết định số 6079/QĐ-UBND ngày 28/7/2012 và Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Liên quan dự án Khu phức The Monarchy, vào tháng 5/2021, như Dân Việt đã thông tin, qua kiểm tra của UBND quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, ở dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B đã bàn giao là 241 căn hộ, có 313 người đang lưu trú (trong đó có 203 người nước ngoài).

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Khu phức hợp The Monarchy của đại gia Trung "lửa", quyết định vừa được Sở NN&MT TP Đà Nẵng ban hành. Ảnh: Đình Thiên

Tuy nhiên, điều đáng nói là dự án nêu trên chưa được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai và dự án này cũng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định... Ngoài ra, dự án này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất.

Cụ thể, về giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất, thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng phải nộp bổ sung gần 113 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty này cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch

UBND quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại khối B Chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5/2021. Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, yêu cầu Chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư...

Dự án Khu phức hợp The Monarchy do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quang Trung (còn gọi là Trung "lửa") làm Tổng giám đốc.

Vào ngày 4/1/2024, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung (SN 1960, biệt danh Trung "lửa", trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng ) và 2 thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung mức án 8 năm tù