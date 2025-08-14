Đà Nẵng: Xác minh nguồn khói trắng “bao phủ” khu dân cư gần khu công nghiệp

Ngày 14/8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL) cho biết đã có kết quả xác minh về nguồn khí thải bị người dân phản ánh phát tán vào khu dân cư quanh Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu, phường Hải Vân.

Theo người dân, vào buổi chiều và kéo dài đến tối mỗi ngày, một nhà máy trên đường số 3 và số 5 KCN Liên Chiểu thường xuyên xả khí đặc, nặng, khó tan, có mùi hắc bao trùm khu vực. Người dân đề nghị BQL xác định khối lượng, thành phần khí thải và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BQL phối hợp với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (chủ đầu tư hạ tầng KCN Liên Chiểu) kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy, nguồn phát sinh khói thải là nhà máy sản xuất hơi sạch của Công ty TNHH Global Clean Energy (GCE) tại đường số 3 và số 7 KCN Liên Chiểu.

Dân phản ánh nguồn khói trắng “bao phủ” khu dân cư gần khu công nghiệp Liên Chiểu.

Phía GCE giải thích, hiện tượng khói trắng là hơi nước ngưng tụ, xuất hiện nhiều khi nhiệt độ thấp và độ ẩm cao, khiến hơi nước sau xử lý bị ngưng tụ thành sương mù, bay thấp qua khu dân cư. Ống khói cao 22 mét đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu nhưng trong điều kiện gió nhẹ, ẩm cao, không đủ đẩy hơi nước lên cao.

Doanh nghiệp cho hay, sẽ nâng chiều cao ống khói thêm 6 mét, điều chỉnh lưu lượng nước phun dập bụi, lắp cảm biến theo dõi độ ẩm – nhiệt độ – tốc độ gió để vận hành phù hợp, đồng thời đo đạc định kỳ 3 tháng/lần các thông số bụi, SO₂, NOx, CO, gửi báo cáo cho cơ quan chức năng.

Ông Thái Ngọc Trung – Phó Trưởng ban BQL khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp giám sát, lấy mẫu phân tích và xử lý nghiêm nếu kết quả vượt giới hạn cho phép.