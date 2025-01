Đặc sản Lào Cai, một nông dân làm gà muối hương quế kiểu gì mà khiến dân tình ăn thích thú, xuống tiền mua?

Tổ hợp tác chế biến thực phẩm sạch thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Những ngày đầu năm 2025, chúng tôi đến thăm xưởng chế biến gà ủ muối thảo mộc, lạp xưởng tươi hương quế Xuân Hưởng FOOD tại Tổ hợp tác chế biến thực phẩm sạch xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.

Ấn tượng đầu tiên là khi bước chân vào xưởng là hương thơm từ lò sấy lạp xưởng, bếp hấp gà tỏa ra khắp nhà, ai nấy cũng bị hấp dẫn bởi hương thơm của quế, gừng, thảo mộc hòa lẫn cùng mùi thịt gà tươi khi hấp chín.

Chị Phạm Thị Xuân, thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai luôn ấp ủ tạo ra nhiều sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Phạm Thị Xuân, Tổ hợp tác chế biến thực phẩm sạch xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng cho biết: Gia đình tôi đã có truyền thống chế biến lạp xưởng, giò, chả... từ nhiều năm nay. Sau khi nghiên cứu thị trường, tôi đã vay thêm vốn từ ngân hàng để đầu tư cơ sở, máy móc, thiết bị chế biến thêm sản phẩm muối hương quế.

Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm quy mô nhỏ lẻ, sau khi tham gia chương trình phụ nữ khởi nghiệp đã giúp tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong khâu kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đến năm 2022, gia đình tôi đã làm thêm sản phẩm gà muối hương quế cung cấp ra thị trường.

Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn nhiều hộ dân chăn nuôi gà ở các thôn trên địa bàn xã Trì Quang với quy mô trang trại lớn, đây chính là nguồn tài nguyên dồi dào. Bản thân tôi luôn nghĩ phải làm sao để chế biến được thành sản phẩm khác tiêu thụ giúp cho bà con, giúp tăng giá trị sản phẩm sạch đó lên một tầm cao mới.

Theo chị Phạm Thị Xuân, thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để tạo ra sản phẩm gà ủ muối hương quế thơm, ngon mất rất nhiều thời gian vì phải trải qua nhiều khâu chế biến... Ảnh: Mùa Xuân.

Gà ủ muối hương quế có giá bán từ 280 nghìn đồng/con. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo chị Xuân, gia vị là điều quan trọng nhất để tạo nên sản phẩm gà muối hương quế, trong đó, quế là gia vị chủ đạo, ngoài ra một số gia vị phải mua ở các Công ty không có sẵn ở địa phương như muối hồng, hồi, tiêu, thảo quả. Đối với muối hồng có màu hồng khi ướp lên thịt gà sẽ làm cho thịt đẹp.

Gà muối tiêu hương quế được chế biến từ thịt gà ta, nhập nguyên con nặng khoảng 1,4kg từ vùng nuôi đảm bảo an toàn của huyện Bảo Thắng, chế biến thành từng khâu tách biệt đảm bảo vệ sinh và giữ được độ tươi nên gà ở đây phần thịt dai giòn vừa phải, ngọt thịt.

Do đó, khi gà được làm sạch, bỏ hết phần mề gà sẽ được chế biến với công thức riêng biệt, được ướp các loại gia vị truyền thống mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng.

Sau khi ướp gia vị xong, để gà khoảng 12 tiếng đồng hồ mới mang ra hấp, ủ muối ở nhiệt độ cao vừa phải trong vòng 4 tiếng mới thành sản phẩm gà hương quế thơm ngon.

Tủ hấp gà muối hương quế của gia đình chị Phạm Thị Xuân, thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Sau khi hấp chín, gà sẽ được quét thêm một lớp dầu nghệ chưng cùng hạt xuyên tiêu để có màu vàng bóng đẹp mắt. Thịt gà thành phẩm được làm nguội nhanh, đóng gói hút chân không và bảo quản ngay trong nhiệt độ lạnh, thời gian bảo quản lạnh được trong nhiều ngày.

Sản phẩm gà ủ muối của gia đình chị Xuân hiện đã được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, có bao bì đẹp sang trọng, có đầy đủ tem nhãn truy xuất nguồn gốc, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Mỗi ngày, cơ sở bán ra thị trường từ 10 - 20 con gà thành phẩm, với giá bán hiện tại khoảng 280 nghìn đồng/con, thu về hơn 3 triệu đồng/ngày. Thị trường chủ yếu là trong và ngoài huyện, bởi sản phẩm gà muối của gia đình chị Xuân đã được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Gà hương quế được hút chân không trước khi bán ra thị trường. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Phạm Thị Xuân cho biết thêm: Mọi năm, số lượng sẽ được tăng lên gấp đôi so với các ngày thường, nhất là vào những dịp lễ Tết. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của bão lũ nên người chăn nuôi cũng ảnh hưởng rất nhiều từ đó dẫn đến nguồn nguyên liệu đầu vào giá rất cao. Do vậy, khi nhập nguyên liệu đầu vào giá cao thì khi sản phẩm gà muối bán ra cũng cao, người dân thu nhập thấp sẽ phải tiết kiệm, ít mua hơn.

Nếu như năm trước, gia đình chị Xuân tấp nập làm gà muối hương quế thi năm nay gia đình chỉ làm theo đơn đặt hàng của người dân. Nhờ đa dạng hóa sản phẩm gà, lạp sườn, thịt khô... đã góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình chị Xuân và tạo được việc làm bền vững cho nhiều lao động ở địa phương.

Sản phẩm gà muối hương quế được đóng gói có nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Mùa Xuân.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, chị Xuân bày tỏ: Hiện tôi sẽ tiếp tục duy trì sản lượng cung cấp ra thị trường như hiện nay. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và hướng tới chế biến sâu thêm sản phẩm từ cá, nhằm đưa sản phẩm vào những thị trường tiêu dùng lớn hơn ở trong và ngoài tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, hiện nay trên địa bàn xã Trì Quang có hơn 300 hộ dân nuôi gà, với số lượng hàng trăm nghìn con. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng hộ chăn nuôi gà lớn nhất của huyện Bảo Thắng.