Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 15:53 GMT+7

Đặc sản sao OCOP Lai Châu, khi nông sản, sản vật núi rừng trở thành hàng tiêu dùng hot

+ aA -
Tuấn Hùng Thứ hai, ngày 01/12/2025 15:53 GMT+7
Đặc sản sao OCOP Lai Châu, khi nông sản, sản vật núi rừng trở thành hàng tiêu dùng hot. Không chỉ là một bữa tiệc của hương sắc núi rừng Tây Bắc, hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 còn kiến tạo không gian giao thương quốc tế thực chất, nơi nông sản Việt - Trung cùng nâng tầm giá trị và hội nhập sâu rộng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đa dạng các sản phẩm, nông sản thành đặc sản sao OCOP Lai Châu

Diễn ra từ ngày 28 - 30/11 trong không khí sôi động của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu những ngày qua đã thực sự trở thành một "sàn giao dịch" nông sản nhộn nhịp. Với quy mô 32 gian hàng, sự kiện quy tụ hàng trăm sản phẩm phong phú, đa dạng, phản ánh tinh hoa thổ nhưỡng của vùng đất Tây Bắc.

Tỉnh chủ nhà Lai Châu khẳng định vị thế với 23 gian hàng của 28 chủ thể, giới thiệu gần 200 sản phẩm đặc trưng. Ảnh: Tuấn Hùng

Dạo quanh khu vực trưng bày, du khách dễ dàng bắt gặp những "gương mặt vàng" của nông nghiệp Lai Châu. Đó là những thương hiệu đã dần khẳng định chỗ đứng như: Mắc ca, miến dong, gạo séng cù, mật ong và đặc biệt là các sản phẩm dược liệu quý như Sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo.

Đáng chú ý, Viên Hà Thủ Ô mật ong vừng của Tây Bắc TV (phường Đoàn Kết, Lai Châu) là minh chứng cho sự kết hợp thành công giữa y học dân gian và công nghệ hiện đại. Quản lý gian hàng, chị Chử Thị Hải Yến chia sẻ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO của Traphaco CNC, đồng thời vừa vinh dự đạt danh hiệu "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024.

Để đạt được thành công đó, Tây Bắc TV chú trọng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ngay từ đầu vào, gây dựng vùng trồng Hà Thủ Ô đỏ dưới tán rừng rộng gần 10 hecta với triết lý “3 không” (Không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, không hóa chất kích thích). Nhờ áp dụng chuyển đổi số, sản phẩm đã tiếp cận gần 1 triệu khách hàng trên các nền tảng online, được đánh giá 4.9/5 sao về hiệu quả hồi sinh mái tóc, cải thiện giấc ngủ.

Sản phẩm OCOP Hà Thủ Ô Đỏ được bày bán tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giảm Marathon 2025. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh các thương hiệu lớn, các hợp tác xã địa phương cũng khẳng định vai trò tiên phong. Tiêu biểu là Hợp tác xã Nông công nghiệp, Thương mại và Du lịch Than Uyên (bản Củng, xã Khoen On). Giám đốc kinh doanh Trịnh Kiều Thúy cho biết: HTX đã phát triển thành công 5 sản phẩm OCOP (từ 1 đến 3 sao) từ năm 2021 đến nay.

HTX đã khai thác thế mạnh lòng hồ thủy điện Sông Đà, các sản phẩm chủ lực như: Chả cá Lã vọng, cá Lăng cắt khúc, và sản phẩm sáng tạo như Nước cốt lẩu cá (ninh từ xương cá nguyên chất) đều tuân thủ quy trình “3 không” (sạch từ khâu nuôi, không hóa chất, không chất bảo quản).

Chị Thúy nhấn mạnh: Mục tiêu hướng tới của Hợp tác xã trong thời gian tới là các sản phẩm hướng tới đối tượng là trẻ em với các sản phẩm an toàn như: Chả cá dinh dưỡng, viên thả lẩu, nhằm mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông công nghiệp, Thương mại và Du lịch Than Uyên (bản Củng, xã Khoen On) được bày bán tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon 2025 tại Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng

Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả các sản phẩm được giới thiệu tại đây đều đã qua "bộ lọc" khắt khe, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao, là những đại diện ưu tú nhất cho 226 sản phẩm OCOP của toàn tỉnh Lai Châu.

Thực tế ghi nhận tại sự kiện cho thấy, du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm, mua sắm và có những phản hồi rất tích cực về chất lượng cũng như mẫu mã bao bì của nông sản được giới thiệu.

Đặc sản OCOP Lai Châu-Chiến lược "ăn chắc mặc bền"

Điểm sáng tạo nên sự khác biệt và nâng tầm vóc của hoạt động trưng bày lần này chính là sự hiện diện của các đối tác quốc tế. Không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt.

Sự tham gia này không đơn thuần là trưng bày hàng hóa, mà là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, láng giềng.

Du khách tham qua và mua các sản phẩm OCOP của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Tuấn Hùng

Việc trưng bày, quảng bá lần này đã mở ra cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi phương thức canh tác, sản xuất hiệu quả cũng như tư duy phát triển sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương.

Không chỉ dừng lại ở giao thương quốc tế, sự kiện còn là cầu nối hiệu quả cho hợp tác liên tỉnh. Đơn cử, Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối thực phẩm An Phú (Kim Chính, xã Kim Sơn, Ninh Bình) đã mang đặc sản nổi tiếng của quê hương như thịt dê và cơm cháy đến Lai Châu.

Không chỉ dừng lại ở giao thương quốc tế, sự kiện còn là cầu nối hiệu quả cho hợp tác liên tỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại diện bán hàng của Công ty, anh Nguyễn Như Hoạt, cho biết: Mục tiêu là quảng bá, lan tỏa thương hiệu nông sản Ninh Bình và kết hợp bán hàng, mở rộng thị trường. Sự đón nhận của người dân địa phương và du khách vượt ngoài mong đợi, khi tất cả các sản phẩm mang lên tuần lễ đã “cháy hàng” và Công ty phải bổ sung thêm tới 6 lần chỉ trong 3 ngày sự kiện, chứng tỏ sức hút của nông sản OCOP chất lượng cao.

Sự kiện lần này chính là cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp và các hợp tác xã của hai tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) thực hiện những mục tiêu chiến lược: Giao lưu và kết nối hợp tác, tạo dựng mạng lưới đối tác tin cậy xuyên biên giới; Mở rộng thị trường, đưa nông sản địa phương vượt qua giới hạn địa lý; Nâng tầm giá trị sản phẩm, học hỏi lẫn nhau về công nghệ chế biến và xây dựng thương hiệu.

Tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù để "trải thảm đỏ" thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Ảnh: Tuấn Hùng

OCOP Lai Châu, thông qua Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon 2025, đã chứng minh rằng nông sản vùng cao hoàn toàn đủ sức vươn xa khi được đặt trong một hệ sinh thái kết nối bài bản và chuyên nghiệp.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC NÔNG, NÔNG THÔN CỦA TỈNH LAI CHÂU

Tỉnh Lai Châu đã thể hiện một quyết tâm chính trị cao độ thông qua việc áp dụng loạt chính sách ưu đãi vượt trội trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp rất được tỉnh đưa ra nhiều nghị quyết phát triển và mời gọi đầu tư. Lai Châu không chỉ cam kết tạo môi trường "minh bạch, thuận lợi", mà còn thuộc nhóm địa bàn có mức ưu đãi cao nhất cả nước.

Chính sách của tỉnh không chỉ là lời hứa, mà là những cam kết cụ thể như: Miễn, giảm tiền thuê đất theo khung tối đa; Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu; Hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Cải cách hành chính mạnh mẽ, rút ngắn thời gian thẩm định dự án.

Tỉnh Lai Châu luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, kiến tạo một môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi như một ngôi nhà chung.

Tham khảo thêm

Lai Châu: Nuôi con lông nhọn như kim, đào hang rất tài, chăm nhàn tênh mà bán ngày càng có giá cao

Lai Châu: Nuôi con lông nhọn như kim, đào hang rất tài, chăm nhàn tênh mà bán ngày càng có giá cao

Không phải hoa lan đột biến nhưng ngắm những giò hoa lan rừng khổng lồ này ở Lai Châu, ai cũng thầm ao ước

Không phải hoa lan đột biến nhưng ngắm những giò hoa lan rừng khổng lồ này ở Lai Châu, ai cũng thầm ao ước

Vườn lan rừng tiền tỷ, vạn người mê, của chàng trai 9X Lai Châu

Vườn lan rừng tiền tỷ, vạn người mê, của chàng trai 9X Lai Châu

Trồng lan rừng đẹp như phim, phát lộ ra vô số hoa lan đột biến, thầy giáo Lai Châu khiến dân mạng sốt sình sịch

Trồng lan rừng đẹp như phim, phát lộ ra vô số hoa lan đột biến, thầy giáo Lai Châu khiến dân mạng sốt sình sịch

Vườn lan rừng tiền tỷ giữa lòng thành phố của chàng trai 9X Lai Châu

Vườn lan rừng tiền tỷ giữa lòng thành phố của chàng trai 9X Lai Châu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nhà nông
Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO dự báo suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông
Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh

Nhà nông
Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh

Đọc thêm

Nông thôn Tây Bắc: 2 cây đa hơn 500 tuổi ở Than Uyên được công nhận là cây di sản Việt Nam
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: 2 cây đa hơn 500 tuổi ở Than Uyên được công nhận là cây di sản Việt Nam

Lai Châu Ngày Mới

Xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức lễ công bố 2 cây đa hơn 500 tuổi, tại khu vực hội trường trung tâm xã là cây di sản Việt Nam.

Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án
Chuyển động Sài Gòn

Vợ chồng cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị truy tố trốn thuế, không chấp hành án

Chuyển động Sài Gòn

Ông Trần Quốc Tân, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Tân, bị cáo buộc trốn thuế gần 3,5 tỷ đồng và cùng vợ, em trai bị truy tố tội 'Không chấp hành bản án dân sự'

Dòng tiền hôm nay 1/12: 'Xanh vỏ đỏ lòng', cổ phiếu tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo VNIndex vượt 1.700
Kinh tế

Dòng tiền hôm nay 1/12: "Xanh vỏ đỏ lòng", cổ phiếu tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo VNIndex vượt 1.700

Kinh tế

Dòng tiền hôm nay (1/12) có sự dịch chuyển rõ rệt sang nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và tiêu dùng. Dòng tiền dổ vào nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu như VIC, VHM, VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo Vn-Index vượt 1.700 điểm.

Lai Châu tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Lai Châu Ngày Mới

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO suy yếu thành áp thấp, chuyên gia dự báo, biển Đông có thể xuất hiện thêm bão/áp thấp
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO suy yếu thành áp thấp, chuyên gia dự báo, biển Đông có thể xuất hiện thêm bão/áp thấp

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO đã suy yếu thành áp thấp, dự báo sẽ tan trên biển Đông. Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng 12, biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp.

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban
Thế giới

Ukraine ca ngợi quyết định của Ba Lan về ông Orban

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha gọi quyết định của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki không gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một quyết định đúng đắn.

Lao động tự do đối mặt với 'tai nạn nghề nghiệp', lừa đảo trước khi tham gia việc làm số
Xã hội

Lao động tự do đối mặt với "tai nạn nghề nghiệp", lừa đảo trước khi tham gia việc làm số

Xã hội

Kinh tế số giúp nhiều lao động tự do có việc làm, thu nhập cao nhưng cũng mang đến nhiều nguy cơ về tai nạn nghề nghiệp, an toàn lao động hay nguy cơ lừa đảo...

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kéo thị trường vượt 1.700 điểm

Nhà đất

Dù nhóm midcap bất động sản tiếp tục chìm trong sắc đỏ, thị trường phiên 1/12 vẫn giữ được đà tăng nhờ lực kéo mạnh mẽ từ “họ” Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giúp VN-Index vượt lại ngưỡng 1.700 điểm và kéo đà tăng của cả nhóm ngành.

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?
Xã hội

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?

Xã hội

Buổi đối thoại trưa 1/12 kéo dài với nhiều ý kiến “nóng” xoay quanh khoản bồi dưỡng A80 của sinh viên. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc thông tin chưa kịp thời, giải thích từng khoản chi và cho biết sinh viên sẽ nhận thêm 580.000 đồng trong đợt 2.

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời tiết đời đầu VTV, mỹ nhân làng truyền hình tiết lộ bí quyết tránh xa điều tiêu cực

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, BTV Đan Lê đã có dòng trạng thái, chia sẻ cách để thoát khỏi những luông thông tin tiêu cực ngày một nhan nhản trên mạng xã hội và trong đời sống.

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới
Kinh tế

Báo động người dùng suy giảm nhận thức do AI, nguy cơ mất việc làm trong 1-3 năm tới

Kinh tế

Theo ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, hiện tượng “rỗng não AI” đang diễn ra ngày càng rõ nét trong môi trường học tập và làm việc tại Việt Nam.

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến công chức, tiêu chuẩn bác sĩ, xử lý vi phạm... có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bạn đọc

Tháng 12/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến công chức, tiêu chuẩn chức danh bác sĩ, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên... chính thức có hiệu lực.

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?
Thể thao

Thua ở mọi đấu trường, Thép xanh Nam Định cần làm gì để thay đổi?

Thể thao

Bóng đá đỉnh cao, chứ không phải bóng đá văn phòng hay sinh viên, để cứ đến giải bổ sung vài anh phủi bán chuyên vào đội hình là có thể giải quyết trận đấu...

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay 'huyền thoại' ẩm thực sau 70 năm
Ảnh

Xì xụp bát phở Thìn Bờ Hồ những ngày cuối: Người Hà Nội luyến tiếc chia tay "huyền thoại" ẩm thực sau 70 năm

Ảnh

Đầu tháng 12, con ngõ nhỏ số 61 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm) dường như chật chội hơn thường lệ. Không khí đặc quánh mùi nước dùng thơm nức, tiếng bát đũa lanh canh và tiếng thực khách xì xụp những thìa nước phở nóng hổi của bát phở Thìn Bờ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào

Thế giới

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã
Bạn đọc

Lào Cai: Quyết liệt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã

Bạn đọc

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai hành động trên toàn tỉnh nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ
Gia đình

Loại rau dân dã, bỏ lá, ăn cọng, giúp chắc xương, dưỡng da, sáng mắt, xào tỏi cũng ngon cực kỳ

Gia đình

Loại rau này giúp dưỡng ẩm cho da khô, chắc xương, giải độc và làm sáng mắt. Vào giữa mùa đông, loại rau này là món ăn cực phẩm, vô cùng tươi non, ngon miệng.

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
Nông thôn mới

Hiến đất xây trường, mở đường: Sức mạnh đồng thuận ở A Lưới 1
18

Nông thôn mới

Phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi tại xã A Lưới 1 lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei

Tin tức

Sáng 1/12/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida
Thế giới

An ninh vĩnh viễn cho Ukraine - tiết lộ chủ đề đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Thế giới

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida đề cập đến lịch trình bầu cử tại Ukraine, việc trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Moscow và các vấn đề khác - tờ báo Mỹ The Wall Street Journal trích lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau
Doanh nghiệp

Bùng nổ đêm nhạc “Sound Freedom by Vinaphone mùa 3” - hành trình của cảm xúc, công nghệ và sức trẻ tại Cà Mau

Doanh nghiệp

Tối 29/11, tại sân Nhà hát Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau - một lần nữa rực sáng, chào đón sự trở lại đầy mãnh liệt của “Sound Freedom by VinaPhone mùa 3” – đại nhạc hội đang trở thành biểu tượng âm nhạc mới của vùng cực Nam tổ quốc.

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố
Nhà nông

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố

Nhà nông

Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Báu vật nghìn năm dưới chân núi Chương Sơn có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Ngô Xá dưới chân núi Chương Sơn (Tân Minh, Ninh Bình) có lịch sử hơn 900 năm.

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới
Tin tức

Hưng Yên công bố quyết định điều động Chánh Thanh tra tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân được điều động đến Sở Công thương, giữ chức Giám đốc Sở này. Người kế nhiệm của ông Vân tại Thanh tra tỉnh Hưng Yên nguyên là Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
Tin tức

Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu
9

Tin tức

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng bần thỉu xảy ra trên địa bàn xã.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình
Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Doanh nghiệp hãy xem lực lượng Khuyến nông như lực lượng của mình

Nhà nông

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần xem lực lượng khuyến nông như một phần lực lượng của chính mình. Ông cho rằng chỉ khi phát huy tối đa năng lực của đội ngũ khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông cấp xã, việc chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nông dân mới đạt hiệu quả thực chất.

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội
Tin tức

Phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở Hà Nội

Tin tức

Người dân tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (TP.Hà Nội). Nghi vấn ban đầu do sốc thuốc.

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên
Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.000 thành viên

Thể thao

Lịch thi đấu chi tiết SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1000 thành viên tham dự và tranh tài ở 47 môn của Đại hội.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

5

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ