Đặc sản sao OCOP Lai Châu, khi nông sản, sản vật núi rừng trở thành hàng tiêu dùng hot

Đa dạng các sản phẩm, nông sản thành đặc sản sao OCOP Lai Châu

Diễn ra từ ngày 28 - 30/11 trong không khí sôi động của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu những ngày qua đã thực sự trở thành một "sàn giao dịch" nông sản nhộn nhịp. Với quy mô 32 gian hàng, sự kiện quy tụ hàng trăm sản phẩm phong phú, đa dạng, phản ánh tinh hoa thổ nhưỡng của vùng đất Tây Bắc.

Tỉnh chủ nhà Lai Châu khẳng định vị thế với 23 gian hàng của 28 chủ thể, giới thiệu gần 200 sản phẩm đặc trưng. Ảnh: Tuấn Hùng

Dạo quanh khu vực trưng bày, du khách dễ dàng bắt gặp những "gương mặt vàng" của nông nghiệp Lai Châu. Đó là những thương hiệu đã dần khẳng định chỗ đứng như: Mắc ca, miến dong, gạo séng cù, mật ong và đặc biệt là các sản phẩm dược liệu quý như Sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo.

Đáng chú ý, Viên Hà Thủ Ô mật ong vừng của Tây Bắc TV (phường Đoàn Kết, Lai Châu) là minh chứng cho sự kết hợp thành công giữa y học dân gian và công nghệ hiện đại. Quản lý gian hàng, chị Chử Thị Hải Yến chia sẻ: Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO của Traphaco CNC, đồng thời vừa vinh dự đạt danh hiệu "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2024.

Để đạt được thành công đó, Tây Bắc TV chú trọng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ngay từ đầu vào, gây dựng vùng trồng Hà Thủ Ô đỏ dưới tán rừng rộng gần 10 hecta với triết lý “3 không” (Không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, không hóa chất kích thích). Nhờ áp dụng chuyển đổi số, sản phẩm đã tiếp cận gần 1 triệu khách hàng trên các nền tảng online, được đánh giá 4.9/5 sao về hiệu quả hồi sinh mái tóc, cải thiện giấc ngủ.

Sản phẩm OCOP Hà Thủ Ô Đỏ được bày bán tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giảm Marathon 2025. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh các thương hiệu lớn, các hợp tác xã địa phương cũng khẳng định vai trò tiên phong. Tiêu biểu là Hợp tác xã Nông công nghiệp, Thương mại và Du lịch Than Uyên (bản Củng, xã Khoen On). Giám đốc kinh doanh Trịnh Kiều Thúy cho biết: HTX đã phát triển thành công 5 sản phẩm OCOP (từ 1 đến 3 sao) từ năm 2021 đến nay.

HTX đã khai thác thế mạnh lòng hồ thủy điện Sông Đà, các sản phẩm chủ lực như: Chả cá Lã vọng, cá Lăng cắt khúc, và sản phẩm sáng tạo như Nước cốt lẩu cá (ninh từ xương cá nguyên chất) đều tuân thủ quy trình “3 không” (sạch từ khâu nuôi, không hóa chất, không chất bảo quản).

Chị Thúy nhấn mạnh: Mục tiêu hướng tới của Hợp tác xã trong thời gian tới là các sản phẩm hướng tới đối tượng là trẻ em với các sản phẩm an toàn như: Chả cá dinh dưỡng, viên thả lẩu, nhằm mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông công nghiệp, Thương mại và Du lịch Than Uyên (bản Củng, xã Khoen On) được bày bán tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon 2025 tại Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng

Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả các sản phẩm được giới thiệu tại đây đều đã qua "bộ lọc" khắt khe, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao, là những đại diện ưu tú nhất cho 226 sản phẩm OCOP của toàn tỉnh Lai Châu.

Thực tế ghi nhận tại sự kiện cho thấy, du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm, mua sắm và có những phản hồi rất tích cực về chất lượng cũng như mẫu mã bao bì của nông sản được giới thiệu.

Đặc sản OCOP Lai Châu-Chiến lược "ăn chắc mặc bền"

Điểm sáng tạo nên sự khác biệt và nâng tầm vóc của hoạt động trưng bày lần này chính là sự hiện diện của các đối tác quốc tế. Không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt.

Sự tham gia này không đơn thuần là trưng bày hàng hóa, mà là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, láng giềng.

Du khách tham qua và mua các sản phẩm OCOP của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Tuấn Hùng

Việc trưng bày, quảng bá lần này đã mở ra cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi phương thức canh tác, sản xuất hiệu quả cũng như tư duy phát triển sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương.

Không chỉ dừng lại ở giao thương quốc tế, sự kiện còn là cầu nối hiệu quả cho hợp tác liên tỉnh. Đơn cử, Công ty TNHH Sản xuất và Phân phối thực phẩm An Phú (Kim Chính, xã Kim Sơn, Ninh Bình) đã mang đặc sản nổi tiếng của quê hương như thịt dê và cơm cháy đến Lai Châu.

Không chỉ dừng lại ở giao thương quốc tế, sự kiện còn là cầu nối hiệu quả cho hợp tác liên tỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại diện bán hàng của Công ty, anh Nguyễn Như Hoạt, cho biết: Mục tiêu là quảng bá, lan tỏa thương hiệu nông sản Ninh Bình và kết hợp bán hàng, mở rộng thị trường. Sự đón nhận của người dân địa phương và du khách vượt ngoài mong đợi, khi tất cả các sản phẩm mang lên tuần lễ đã “cháy hàng” và Công ty phải bổ sung thêm tới 6 lần chỉ trong 3 ngày sự kiện, chứng tỏ sức hút của nông sản OCOP chất lượng cao.

Sự kiện lần này chính là cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp và các hợp tác xã của hai tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) thực hiện những mục tiêu chiến lược: Giao lưu và kết nối hợp tác, tạo dựng mạng lưới đối tác tin cậy xuyên biên giới; Mở rộng thị trường, đưa nông sản địa phương vượt qua giới hạn địa lý; Nâng tầm giá trị sản phẩm, học hỏi lẫn nhau về công nghệ chế biến và xây dựng thương hiệu.

Tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù để "trải thảm đỏ" thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Ảnh: Tuấn Hùng

OCOP Lai Châu, thông qua Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon 2025, đã chứng minh rằng nông sản vùng cao hoàn toàn đủ sức vươn xa khi được đặt trong một hệ sinh thái kết nối bài bản và chuyên nghiệp.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC NÔNG, NÔNG THÔN CỦA TỈNH LAI CHÂU



Tỉnh Lai Châu đã thể hiện một quyết tâm chính trị cao độ thông qua việc áp dụng loạt chính sách ưu đãi vượt trội trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp rất được tỉnh đưa ra nhiều nghị quyết phát triển và mời gọi đầu tư. Lai Châu không chỉ cam kết tạo môi trường "minh bạch, thuận lợi", mà còn thuộc nhóm địa bàn có mức ưu đãi cao nhất cả nước.



Chính sách của tỉnh không chỉ là lời hứa, mà là những cam kết cụ thể như: Miễn, giảm tiền thuê đất theo khung tối đa; Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu; Hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Cải cách hành chính mạnh mẽ, rút ngắn thời gian thẩm định dự án.



Tỉnh Lai Châu luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, kiến tạo một môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi như một ngôi nhà chung.