Dòng sông nào ở Việt Nam nước chảy ngược, dân câu cá khổng lồ to như con bê, 50 năm sau vẫn thấy "sướng trong người"?
Thời trai tráng, già Y Tal Niê, ở Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là một thợ săn cá, câu cá lăng đuôi đỏ-loài cá khổng lồ nổi tiếng trên con sông chảy ngược-dòng sông Sêrêpôk. Già thuộc lòng từng khúc sông và đặc tính từng con cá lăng khổng lồ, đã từng bắt được cá lăng đuôi đỏ to bằng con bê. Đến giờ già vẫn còn cảm thấy “sướng trong người” khi kể lại chuyện bắt con cá khổng lồ gần 50 năm trước.