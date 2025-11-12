Mì chính, thứ rau đang hot hay còn có cái tên Tây lạ là rau Bina Chaya được là loại rau giàu protein, canxi, sắt, vitamin A và C...

Tuyến đường hoành tráng ở Hưng Yên dọc sông Hồng, đã giải ngân hơn 1.100 tỷ, lượng cát đắp nền khoảng 1,8 triệu m³

Đây là những chất, khoáng vi lượng cần thiết để duy trì sức khỏe xương, mắt và hệ miễn dịch.

Rau mì chính xuất xứ từ đâu?

Trên các diễn đàn người ta còn trao đi đổi lại với nội dung rằng, so với nhiều loại rau khác, rau Bina Chaya-rau sắn Nhật chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn đáng kể, đặc biệt, thứ rau lạ này chất xơ "la liệt".

Vậy cái tên lạ Bina Chaya xuất xứ từ đâu, hay loại rau lạ này xuất xứ từ đâu mà khiến các "mẹ nấu ăn, bà nội trợ Việt Nam" đang "tám" khá rôm rả.

Rau mì chính có tên khoa học Cnidoscolus aconitifolius, còn được gọi là rau Chaya, hay Bina Chaya.

Dòng sông nào ở Việt Nam nước chảy ngược, dân câu cá khổng lồ to như con bê, 50 năm sau vẫn thấy "sướng trong người"?

Cận cảnh cây rau mì chính-rau sắn Nhật-rau Bina Chaya xuất xứ Mixico và các nước vùng Trung Mỹ của Châu Mỹ La tinh. Rau mì chính rất nhiều mủ trắng khi hái, chất xơ nhiều. Mủ trắng từ cây rau mì chính cũng khá là dính. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Ruốc chân dài-sản vật có cái tên lạ lùng ở biển Quảng Ninh thực ra là con gì vậy?

Rau sắn Nhật được cho là có xuất xứ từ Mexico và các nước vùng Trung Mỹ của châu Mỹ La tinh.

Rau mì chính là một loại rau ăn lá. Lá rau Bina Chaya giàu đạm, vitamin và khoáng chất.

Trên diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội người ta thường cho rằng, rau mì chính được dùng như một loại "siêu thực phẩm" thay thế rau thông thường. Việc thay thế bằng rau sắn Nhật vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, chất xơ, chất đạm thực vật, vừa đảm bảo bổ sung khoáng chất, một số vitamin nhóm quan trọng.

Gọi rau mì chính là rau ăn lá là chưa chính xác. Thự tế, rau mì chính là rau ăn ngọn. Ngọn rau mì chính non như ngọn cây rau sắn, bẻ rất giòn. Ngọn non loại rau này thường được dùng chế biến thành 2 món, đó là món xào hoặc món canh.

Cũng có người bẻ ngọn rau Bina Chaya này luộc lên chấm tương, chấm nước mắm tỏi. Đó là tùy ở mỗi hoàn cảnh chế biến hoặc sở thích ăn rau của mỗi người, mỗi nhà.

Ngọn rau mì chính lột lớp vỏ bên ngoài dùng để xào thịt bò, xào thịt trâu, thậm chí xào thịt cá chép giòn, rau mì chính xào tôm nõn.

Cột cờ Nam Định xây ở thời ông vua nào nhà Nguyễn, bệ dưới vì sao lại thờ Giám thương Công chúa Nguyễn Thị Trinh?

Dĩ nhiên, phần ngọn rau mì chính dùng để xào thịt, xào tôm, xào cá đã bao gồm phần lá non.

Lá rau sắn Nhật thường dùng nấu canh thịt là cách chế biến thường thấy.

Vì sao gọi rau mì chính là rau sắn Nhật?

Và dù xào hay nấu canh, một đặc điểm nổi bật của loại rau mì chính là "rất bén dầu mỡ", nhất là bén mỡ lợn. Hầu như có bao nhiêu dầu, mỡ trong chảo xào, nồi canh là loại rau vị ngọt này dính hết. Ai ăn được dầu mỡ khi vớt, gắp rau mì chính bỏ vào miệng liền xuất hiện cảm giác ngầy ngậy, kèm vị bùi bùi lạ miệng của loại rau mới lạ này.

Ngọn non, lá non rau mì chính-rau Bina Chaya Mixico, rau sắn Nhật là phần dùng để ăn, thường là xào thịt, xào trứng, xào tôm cá, nấu canh, luộc chấm nước mắm tỏi, ăn ngon, bổ dưỡng, chứa chất xơ nhiều...

Trời tối, vô khu rừng này ở Đồng Nai, bật đèn pin loang loáng thấy loài thú mắt sáng như phát lân tinh, cả làng tò mò?

Cảm giác ngầy ngậy và tính chất hút mỡ, dính mỡ của loại rau mì chính này rất giống với một loại rau phổ biến ở Việt Nam.

Đó là rau ngót, có nơi còn gọi là rau bồ ngót. Rau ngót nấu canh cũng hút mỡ, dính mỡ như rau mì chính và có vị ngọt tự nhiên như rau Bina Chaya...

Thân rau Bina Chaya Mixico này cũng có phần khẳng khiu, chia thành đốt, với các đốt sần, lồi lên rõ rệt như cây sắn Việt Nam (cây củ mì). Có lẽ vì tính chất, đặc điểm này là có người gọi cây rau mì chính là rau sắn Nhật?

Lá rau mì chính có các góc cạnh hình ngôi sao, tựa như lá cây thầu dầu, hoặc tựa như lá cây đu đủ khi còn non.

Thêm một đặc điểm cây rau mì chính giống với cây đu đủ, cây sắn ta là có nhiều mủ. Khi bẻ, hái ngọn non, lá non của cây rau mì chính sẽ tứa ra nhiều mủ trắng khá là dính nếu để se se hoặc khô khô. Có lẽ vì thế, nên trên các hội nhóm, mạng xã hội còn gọi là cây rau đu đủ ngọt?

Cây gì trổ hoa màu mây hồng cản đâu có nổi, quả hơi xấu ăn lại ngon, dân Đồng Tháp nhìn là biết đang nhớ gì

Cách ăn rau mì chính, ai ăn được rau mì chính?

Chất hydrocyanic glucoside là một chất có thể gây độc có trong lá, ngọn non của cây rau mì chính-rau sắn Nhật, rau Bina Chaya.

Vì có chứa chất gây độc cho cơ thể nên việc chế biến rau mì chính cũng cần được các "mẹ nấu ăn, bà nội trợ" lưu ý.

Đó là lá rau mì chính, ngọn rau sắn Nhật cần phải được nấu chín trước khi ăn do hoạt chất gây độc hydrocyanic glucoside sẽ bị phân hủy dưới sự gia tăng nhiệt độ cao trong quá trình đun trên bếp.

Đĩa rau mì chính xào thịt lợn, xào tóp mỡ. Rau mì chính là một loại rau hút mỡ, dính mỡ.

Ngọn non, lá non rau mì chính khi xào thịt, xào tôm, xào trứng cần được đun nấu trong khoảng thời gian 5-10 phút.

Đây, loại lá cây rừng dính tí hơi ẩm tốt um, bẻ vô số, ở Tây Ninh bán làm đặc sản, nhà hàng "cất tất"

Lá rau sắn Nhật ở tuổi bánh tẻ vẫn ăn được, ăn bùi bùi thì nên nên đun nấu trong khoảng thời gian lâu hơn gấp đôi để đảm bảo an toàn.

Cũng như một số loại rau được cho là ngon miệng, bổ dưỡng, giàu chất xơ, lắm chất đạm, vô số vitamine, rau mì chính hay rau sắn Nhật Bản, hay rau Bina Chaya xuất xứ từ Mixico cũng nên ăn vừa phải về số lượng và giãn cách một khoảng thời gian nhất định theo ngày, theo tuần.

Không nên ăn rau mì chính liên tục với số lượng lớn bởi thực tế ăn nhiều rau này có nhiều người bị đầy bụng, sôi bụng, trong người cảm giác "ấm ách".

Bản thân người viết bài này đã từng kinh qua hội chứng "bụng ấm ách" khó chịu khi ăn liên tục 3 ngày loại rau được ví như mì chính này, hết xào lại nấu canh.