Đại biểu Quốc hội tán thành quy định giáo viên mầm non được nghỉ hưu trước tuổi

Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn ĐBQH) Vĩnh Phúc nêu ý kiến, về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo tại Điều 30, Khoản 2 dự thảo Luật Nhà giáo quy định: nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu sớm, tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tiền lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Đại biểu đề nghị, cần quy định thêm điều kiện là thời gian tham gia đóng bảo hiểm phải đủ 25 năm trở lên.

ĐBQH Trần Văn Tiến – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo dự thảo Luật Nhà giáo, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non được nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 năm và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum) cho rằng, quy định như dự thảo trên là phù hợp với thực tế và mang tính nhân văn, đáp ứng nguyện vọng của nhà giáo mầm non. “Chúng tôi mong muốn giáo viên tiểu học cũng được áp dụng quy định trên” - đại biểu Tô Văn Tám nêu ý kiến.

Tuy nhiên, đại biểu đoàn Kon Tum băn khoăn về nguyên tắc đóng hưởng ở trong Luật Bảo hiểm xã hội. Muốn cho quy định trên có tính khả thi cao, cần xem xét, bổ sung thêm về cơ chế phù hợp, đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng của nhà giáo.

“Vậy ngân sách Nhà nước có thể bù vào chỗ này không, hay là có chế độ nào khác để đảm bảo tính khả thi của quy định này. Nếu như có những cơ chế đảm bảo tính khả thi, thì có thể xem xét thêm cho các nhà giáo tiểu học” - đại biểu Tô Văn Tám trao đổi.

Đại biểu Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.

Cho ý kiến về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian làm việc của nhà giáo, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn ĐBQH Trà Vinh) đề nghị, mở rộng đối tượng áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu bao gồm: nhà giáo ở tất cả các bậc học và vùng khó khăn.

Ngoài ra, cần xem xét kéo dài thời gian làm việc không chỉ cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ mà còn cho những nhà giáo có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn ĐBQH Bạc Liêu) thống nhất với quy định: nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm nghỉ hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Đại biểu phân tích, giáo viên mầm non có tính đặc thù, đòi hỏi tập trung cao trong suốt thời gian làm việc để đảm bảo an toàn cho con trẻ. Trong thực tế, do tính chất công việc nên giáo viên mầm non thường phải có mặt ở trường vào sáng sớm để đón trẻ và kết thúc ngày làm việc muộn khi các trẻ được gia đình đón về.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Qua tiếp xúc cử tri, các hoạt động giám sát cũng như là các hoạt động của Quốc hội tại địa phương và xuất phát từ thực tiễn, đại biểu Điểu Huỳnh Sang (đoàn ĐBQH Bình Phước) nhận thấy, Ban soạn thảo đã nghiên cứu quy định đối với giáo viên mầm non và giáo viên đang giảng dạy ở các vùng đặc biệt khó khăn ở cấp phổ thông thì được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi đối với giáo viên nữ và 60 tuổi đối với giáo viên nam.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước