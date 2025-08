Nhiều tập đoàn thời trang lớn đang hoạt động tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng của ngành may mặc thế giới. Các sản phẩm ngành may mặc sản xuất tại Việt Nam được khách quốc tế đánh giá cao, song ngành may mặc Việt Nam vẫn đang đối diện với vấn đề xuất xứ nguyên phụ liệu.

May mặc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu

Ông Massimiliano Garzoni - Giám đốc điều hành châu Á và Hồng Kông của Giorgio Armani, cho biết Việt Nam là quốc gia quan trọng của tập đoàn trong việc tìm kiếm nguồn cung. Tập đoàn đã thu mua phần lớn các sản phẩm giày dép, may mặc của doanh nghiệp Việt Nam.

“Hiện Việt Nam là quốc gia có lực lượng lao động tay nghề cao, có thể tiếp tục phát triển thời trang. Tuy nhiên, khó khăn là nguyên liệu thô phục vụ ngành may mặc tại Việt Nam, có thể ảnh hưởng tương lai”, ông nói.

Ông Massimiliano Garzoni khẳng định cảm thấy rất hài lòng trong các mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp may mặc Việt Nam, song ông đề xuất cần có nhà máy nguyên vật liệu thô, nhà máy sợi để giảm thời gian sản xuất, tránh nhập khẩu nguồn liệu từ nước khác, tạo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp thời trang ngoại đang kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Xuân Linh - Giám đốc vận hành Tập đoàn SCAVI, cho biết thêm phần lớn nguồn cung nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam hiện nay nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc với tỷ lệ nhập khẩu nguyên phụ liệu từ 40-80%.

“Chúng tôi tiên phong chuỗi cung ứng những vẫn phụ thuộc 30-40% nguyên phụ liệu nhập khẩu nước ngoài, chưa tạo sự hoàn chỉnh chuỗi cung ứng”, ông Linh nói.

Theo ông, việc phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu kéo theo giá thành logistics, gặp các vấn đề truy xuất nguồn gốc, cản trở sự phát triển doanh nghiệp.

Giám đốc vận hành Tập đoàn SCAVI cho biết tập đoàn hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988. Ông nhận định ngành dệt may Việt Nam sau nhiều năm đã vươn lên tốp đầu thế giới, khoảng 60% doanh nghiệp dệt may có điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Linh, kết quả này là nhờ lợi thế ổn định địa chính trị, kinh tế, chính sách… Các bộ ngành có nhiều hiệp định song và đa phương giúp đưa ngành may mặc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Những tín hiệu mới

Tuy nhiên, có một tín hiệu đáng tích cực là một số doanh nghiệp đã và đang đi theo hướng thời trang xanh và bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cũng bắt đầu chủ động chuỗi cung ứng nguyên liệu.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Giám đốc vận hành Tập đoàn SCAVI, cho biết gần đây có chuỗi công nghiệp khép kín từ dệt sợi, có thể xem là bước tiến để Việt Nam trở thành nhà cung ứng cung cấp dịch vụ đầy đủ hơn thay vì gia công máy mặc.

Bộ sưu tập thời trang làm từ sợi cà phê và sợi bạc hà được trình diễn tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông, với chuỗi khép kín này, và tiếp tục đầu tư trong tương lai, Việt Nam có thể cung cấp toàn diện dịch vụ cho khách hàng, thay vì là người gia công thì có thể làm được công đoạn có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

“Chúng ta không nên ưu tiên chiến lược giá rẻ. Nếu cạnh tranh hướng này thì nhiều quốc gia có lợi thế hơn, Việt Nam không thể mãi với nhân công rẻ với ngành này mà cần chiến lược khác biệt. Người tiêu dùng không chỉ cần sản phẩm mà còn sản phẩm chất lượng, thay vì tiêu dùng nhanh, khách vẫn chấp nhận giá cao vì sản phẩm thân thiện môi trường”, ông Linh nói.

Bà Nguyễn Bích Diền - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kết Nối Thời Trang (Faslink), cũng cho biết doanh nghiệp có kinh nghiệm 17 năm trong ngành thời trang bền vững, mang đến sản phẩm có giá trị thay vì giá rẻ.

Theo bà Diền, những sản phẩm chất lượng có thể sử dụng được 2-3 năm và tệp khách hàng đang ngày càng mở rộng. Một ví dụ điển hình là áo polo nam được nhiều khách hàng ưa chuộng, có thể ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau, không cần cầu kỳ nhưng vẫn thanh lịch và được ưa chuộng.

Sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), từ ngày 4-6/9.



Ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), cho biết chương trình năm nay có sự vào cuộc của hơn 60 thương vụ và chi nhánh thương vụ trên thế giới, dự kiến đón tiếp hơn 300 đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam tìm nguồn cung sản phẩm hàng hóa.



Các đoàn thu mua quốc tế sẽ được khám phá hơn 12.000 sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành hàng tại 500 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam, từ nông sản, đồ uống, thực phẩm chế biến đến các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như dệt may, giày dép, đồ gỗ, nội thất, bao bì và cả nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử cá nhân…



Ngược lại, về phía doanh nghiệp trong nước, đây là cơ hội được kết nối giao thương B2B với các tập đoàn phân phối lớn, các đoàn thu mua quốc tế.