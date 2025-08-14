Đại gian thần Nhĩ Chu Vinh: “Công sánh Tào Tháo, tội tày Đổng Trác”

Nhĩ Chu Vinh (尒朱榮), tự Thiên Bảo, là người Bắc Tú Dung, một vùng đất thuộc phía bắc Trung Quốc thời Nam Bắc triều. Ông nổi tiếng là tướng lĩnh quân sự lừng danh dưới triều Bắc Ngụy, được sử sách ghi nhận là một nhà dụng binh xuất sắc, nhưng đồng thời cũng là kẻ quyền thần bạo ngược, cậy thế cậy quyền, gây ra nhiều biến loạn khiến xã tắc nghiêng ngả, bách tính lầm than.

Con đường binh nghiệp của Nhĩ Chu Vinh

Nhĩ Chu Vinh sinh ra trong một gia tộc quân nhân, lớn lên giữa thời loạn lạc, khi các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực khốc liệt. Nhờ tài năng võ nghệ và sự liều lĩnh, ông nhanh chóng gia nhập quân đội Bắc Ngụy, từng bước lập chiến công.Trên chiến trường, Nhĩ Chu Vinh được đánh giá là người quyết đoán, dám mạo hiểm, biết nắm thời cơ và chỉ huy kỵ binh rất giỏi. Trong các chiến dịch bình định các cuộc nổi loạn, ông nhiều lần lập công lớn, được ban chức tước cao và trở thành một trong những trụ cột quân sự của Bắc Ngụy.

Tuy nhiên, trái với sự sắc bén trong quân sự, về chính trị và quản trị quốc gia, Nhĩ Chu Vinh lại là kẻ thô bạo, chỉ biết giải quyết mọi việc bằng bạo lực, coi nhẹ pháp luật, không hiểu – hoặc không quan tâm – đến lợi ích lâu dài của quốc gia.



Ảnh minh hoạ.

Sau khi nắm trong tay binh quyền lớn, Nhĩ Chu Vinh bắt đầu can dự sâu vào triều chính. Dưới thời Bắc Ngụy, các hoàng đế non trẻ hoặc thiếu năng lực trị quốc thường phải dựa vào các tướng lĩnh quân sự mạnh. Nhĩ Chu Vinh lợi dụng điều này để từng bước trở thành quyền thần.

Ông xem triều đình như công cụ riêng, bất chấp luật lệ, hễ muốn ai làm quan liền ép buộc bổ nhiệm, không vừa ý với người nào thì lập tức tìm cách bãi chức hoặc trục xuất. Có lần, triều đình vừa bổ nhiệm một viên quan địa phương, Nhĩ Chu Vinh lập tức phái người của mình đến đuổi vị quan ấy đi và đưa người thân tín lên thay. Sự ngang ngược ấy khiến nhiều trung thần phẫn nộ, nhưng không ai dám công khai chống đối vì sợ quân lực trong tay ông.



Điểm nguy hiểm nhất của Nhĩ Chu Vinh là luôn chọn bạo lực làm phương thức duy nhất để giải quyết mâu thuẫn. Trong mắt ông, bất kỳ đối thủ chính trị nào cũng chỉ có hai kết cục: quy phục hoặc bị tiêu diệt.

Khi có biến loạn trong nước, thay vì thương lượng hoặc tìm biện pháp hòa hoãn, Nhĩ Chu Vinh thường điều động đại quân trấn áp, dẫn đến nhiều vụ thảm sát. Dân thường ở các vùng bị quân của ông đi qua thường phải chịu cảnh cướp bóc, giết chóc. Lòng dân vì thế ngày càng oán hận, coi ông chẳng khác nào một Đổng Trác thời Nam Bắc triều.

Cái chết của Ngũ Tử Tư thời Bắc Ngụy?

Nếu thời Xuân Thu có kẻ như Bá Bỉ hãm hại Ngũ Tử Tư thì ở Bắc Ngụy, Nhĩ Chu Vinh cũng là nỗi ám ảnh của nhiều công thần. Chỉ cần ai có ý kiến trái ngược hoặc được hoàng đế tin dùng ngoài ông, người đó sẽ bị tìm cách hạ bệ. Không ít trung thần bị gán tội phản quốc, mưu phản chỉ vì không chịu nghe lệnh quyền thần này.

Tuy sử sách không miêu tả ông một cách hoàn toàn tiêu cực, nhưng việc Ngụy thư đánh giá “Công sánh Tào Tháo, tội tày Đổng Trác” đã nói lên tất cả: tài năng quân sự không thể che mờ được tội ác chính trị của ông.

Quyền lực tuyệt đối khiến Nhĩ Chu Vinh mờ mắt. Ông xem thường cả Hiếu Trang Đế, vị hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Ngụy. Dần dần, mâu thuẫn giữa hai người trở nên không thể dung hòa. Hiếu Trang Đế vốn nuôi ý định loại bỏ quyền thần để khôi phục lại quyền lực hoàng gia. Khi thời cơ đến, ông bất ngờ ra tay, dùng mưu kế giết chết Nhĩ Chu Vinh.

Cái chết của Nhĩ Chu Vinh không những không giúp triều đình yên ổn, mà còn khiến Bắc Ngụy rơi vào một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu giữa gia tộc Nhĩ Chu và phe trung ương. Quân đội chia rẽ, các thế lực cát cứ nổi dậy, biến đất nước thành chiến trường liên miên. Bắc Ngụy vì thế suy yếu nghiêm trọng và chẳng bao lâu sau thì diệt vong.



Người đời sau khi nhắc đến Nhĩ Chu Vinh thường chia làm hai luồng quan điểm. Một số nhìn nhận ông là một danh tướng với tài dụng binh kiệt xuất, đã góp phần dẹp yên nhiều cuộc loạn, bảo vệ Bắc Ngụy trong giai đoạn nguy nan. Nhưng số đông lại coi ông là đại gian thần, chỉ vì lợi ích và quyền lực bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn, không lo cho dân, không nghĩ cho quốc gia.

So sánh với những quyền thần khác trong lịch sử, Nhĩ Chu Vinh có điểm chung là biết lợi dụng chiến công để thâu tóm quyền lực, nhưng lại thiếu tầm nhìn chính trị, dẫn đến tự hủy diệt mình và làm suy vong cả triều đại. Sự kết hợp giữa tài năng quân sự và sự hung bạo mù quáng đã biến ông từ một vị tướng được kính nể thành kẻ bị nguyền rủa.