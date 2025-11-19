Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XIV: Khơi dậy ý chí đại đoàn kết, kiến tạo phát triển bền vững

Chủ đề nóng

Ngày 19/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu khai mạc, ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Mặt trận, mà còn là thời điểm khẳng định quyết tâm đổi mới mô hình tổ chức sau sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Ông Mùa A Vảng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khai mạc Đại hội. Ảnh Vinh Duy.

Đại hội là diễn đàn chính trị rộng lớn, nơi ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được tập hợp và lan tỏa; là nơi tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc Điện Biên, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt kết quả ấn tượng: 835/835 hộ hoàn thành nhà mới, đạt 100%, với tổng kinh phí trên 87 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 83 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 1.300 căn nhà, cùng hàng nghìn suất quà, hỗ trợ học sinh, hộ khó khăn… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 4% mỗi năm; riêng các huyện nghèo giảm tới 5,5%/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh Vinh Duy.

Công tác cứu trợ cũng được triển khai kịp thời, nhân văn, với hơn 148 tỷ đồng tiếp nhận và hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiên tai, hoạn nạn. Những con số ấy khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, cũng như những kết quả nổi bật mà MTTQ tỉnh Điện Biên đạt được. Bà Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ đề nghị MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt sâu sắc bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Đây là định hướng mang tính chiến lược với hệ thống quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm rõ ràng, cùng công thức “3 Dễ – 3 Rõ – 3 Đo” nhằm tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong công tác Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Vinh Duy.

Bà Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới chất lượng các phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; tiếp tục phát huy mô hình “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; chú trọng bảo tồn văn hóa 19 dân tộc trên địa bàn; đồng thời mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh Bắc Lào.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. Ảnh Vinh Duy.

Cùng quan điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 43-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; đẩy mạnh hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 111 nhân sự vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XIV. Ông Mùa A Vảng tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; 7 ông, bà được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch. Đại hội cũng nhất trí cử 12 đại biểu chính thức tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

