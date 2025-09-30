Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII: Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Thứ ba, ngày 30/09/2025 12:04 GMT+7
Đại hội lần thứ XII thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội dự kiến kéo dài đến sáng 2/10.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...

Các đại biểu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có 450 đại biểu, gồm 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương. Tất cả sẽ đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 27 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Theo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển QĐND Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang trong Đoàn chủ tịch Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”.

Với chủ đề trên, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Dự Đại hội có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, MTTQ Việt Nam.

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Các nước lớn tăng cường lôi kéo, tập hợp lực lượng, cạnh tranh, đối đầu quyết liệt; chiến tranh cục bộ, bạo lực, xung đột xảy ra ở nhiều khu vực. Kinh tế thế giới bị ảnh hưởng do tác động của xung đột thương mại, sự điều chỉnh chính sách thuế quan của các nước lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm xuất hiện loại hình tác chiến, không gian chiến lược, hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh mới. Các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, song phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa giới hành chính điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với những yếu tố bất lợi; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; an ninh trật tự trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Với ý chí quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trình độ, năng lực chiến đấu được nâng lên

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo tại Đại hội thể hiện, trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, toàn quân thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phối hợp chỉ đạo, củng cố, xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày một số sản phẩm quốc phòng, lưỡng dụng.

Công tác giáo dục, định hướng chính trị, lãnh đạo tư tưởng đạt nhiều kết quả quan trọng; cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả các đột phá về tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính. Cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội “tinh, gọn, mạnh”, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng gia sản xuất được đẩy mạnh; đời sống của bộ đội được giữ vững.

Dự Đại hội có 450 đại biểu, đại diện cho 27 vạn đảng viên trong quân đội.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có bước đột phá, về đích sớm. Công tác khoa học quân sự, cơ yếu được đẩy mạnh; thực hiện quyết liệt chủ trương về đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được tăng cường; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không xảy ra oan sai, sót, lọt tội phạm.

