Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Sáng 30/9, tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã long trọng khai mạc. Chủ tịch nước Lương Cường về dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh bạn đã về dự, cổ vũ, động viên.

Đại hội có sự tham gia của 500 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên thuộc 2.121 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh – tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ Phú Thọ về dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phú Thọ cũng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định những thành quả cách mạng mà chúng ta đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đồng thời, đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh; cũng là Đại hội đầu tiên sau khi ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất; mang ý nghĩa to lớn đối với định hướng phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính.

Tỉnh quyết tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị; xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc..

Để hiện thực khát vọng phát triển, tỉnh Phú Thọ xác định các đột phá quan trọng. Đó là, khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ngoài ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao gắn với thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá.

Đồng thời, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là phát triển nhanh hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng đô thị mới, hạ tầng du lịch, hạ tầng logistics và hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, liên vùng.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung vào 6 động lực lực tăng trưởng chủ yếu gồm động lực từ cải cách thể chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; động lực từ khai thác lợi thế vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; động lực từ khai thác các giá trị văn hóa, con người; động lực từ khai thác cơ sở hạ tầng; động lực từ phát triển khu công nghiệp, đô thị; động lực từ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới để xây dựng quê hương Đất Tổ, tiếp tục viết nên những trang mới rạng rỡ trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Trong phiên khai mạc Đại hội sáng 30/9, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.